Каждый второй - китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок

11:52 30.06.2019

"Умные" телефоны из Поднебесной стали надежнее и функциональнее, считают эксперты



Валерий Кодачигов



Почти половина смартфонов в России –– китайских брендов. По итогам первых пяти месяцев 2019 года они заняли более 45% нашего рынка "умных" телефонов в штуках, тогда как за тот же период прошлого их доля составляла чуть более 34%. Это следует из отчета компании - партнера нескольких производителей электроники. За последние несколько лет китайцы научились делать надежные недорогие смартфоны, функционально не отличающиеся от продукции крупных международных брендов, отметили опрошенные "Известиями" аналитики и участники рынка. Компаниям из КНР помог и рост курса доллара, из-за которого подорожали аппараты крупных мировых брендов.



Китайская доля



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Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) –– китайских брендов, следует из отчета компании - партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".



Это консервативная оценка, и, если принять в расчет небольшие компании, может оказаться, что под китайским брендом продается каждый второй смартфон в России, отметила в разговоре с "Известиями" представитель "М.Видео – Эльдорадо" Валерия Андреева.



Еще недавно смартфоны китайских брендов продавались преимущественно в низких ценовых сегментах, а теперь их влияние распространяется также на среднюю и высокую ценовые категории, замечает вице-президент по продажам "Связной – Евросеть" Давид Борзилов. По итогам первых пяти месяцев этого года сильнее всего выросли продажи смартфонов стоимостью 35–40 тыс. рублей: год к году они увеличились в 30 раз в штуках и в деньгах, отметил он.



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Китайские производители предлагают, как правило, широкие продуктовые линейки, включающие все ценовые категории –– от самых базовых, дешевле 5 тыс. рублей, до "выше среднего" диапазона в 30–50 тыс. рублей, отметила Валерия Андреева. Это позволяет привлекать совершенно разных пользователей, добавила она. Подтверждает это мнение и представитель МТС Алексей Меркутов. Huawei, Honor, Xiaomi, ZTE, Oppo и Vivo агрессивно конкурируют между собой, предлагая покупателям большой выбор смартфонов в разных ценовых категориях, отмечает он.



По словам гендиректора компании Telecom Daily Дениса Кускова, за последние несколько лет китайские компании значительно повысили качество продукции, в частности, надежность. Более того, уже выросло поколение потребителей, не воспринимающее китайские товары как некачественные и контрафактные –– это способствует формированию базы их лояльных пользователей, рассуждает эксперт.



Разрушить стереотипное восприятие своих товаров китайским производителям удалось буквально за три года, считает Сергей Половников. Для этих вендоров Россия один из самых привлекательных рынков: с одной стороны, смартфонами охвачены далеко не все пользователи мобильной связи, но с другой –– потребители в РФ достаточно платежеспособны, чтобы покупать такие продукты, заключил эксперт.



Поднялись на кризисе



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Китайские производители удачно стартовали на российском рынке в конце 2014 - начале 2015 года, когда курс доллара поднялся почти вдвое, отметил Денис Кусков. Тогда продукция крупных мировых брендов (А-брендов) резко подорожала, а доступные программы кредитования и рассрочки на время были заморожены, что переключило внимание потребителей на китайские смартфоны, рассуждает эксперт.



О том, что компаниям из КНР помог кризис 2014–2015 годов, говорит и руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Китайские производители тогда вышли на рынок как дискаунтеры и, по сути, изобрели рецепт массового смартфона: он стоил до 20 тыс. рублей, был похож на аппарат A-бренда, но с большей функциональностью, в первую очередь за счет более качественного программного обеспечения, утверждает он.



Сегодня крупнейшим китайским вендором в России (по продажам смартфонов в штуках) является Huawei: вместе с суббрендом Honor по итогам мая его доля составила 28,5%. Первое место, согласно данным партнера нескольких производителей, он уступил Samsung, доля которого составила 34,2%. На третьем месте –– Xiaomi (10,7%). Доли других компаний из КНР значительно меньше.



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Китайские производители смартфонов конкурируют не только с крупными международными брендами, но и между собой, отмечает менеджер одной из консалтинговых компаний. Из материалов компании-партнера нескольких производителей электроники следует, что еще осенью 2016 года третье и четвертое места на российском рынке "умных" телефонов занимали ZTE и Lenovo (доли рынка Huawei/Honor и Xiaomi были значительно ниже). Но уже через год третье место в России по продажам смартфонов заняла Xiaomi, а на четвертом месте оказался Honor. Такую смену позиций эксперты тогда связывали со снижением активности продвижения ZTE своих аппаратов, а также с тем, что Lenovo не удалось "переварить" купленную у американцев Motorola: китайская компания перестала делать смартфоны под своим брендом, но на "импортированный" не перешла.



Конкурируют китайские производители друг с другом как по цене, так и по функциональности продукции, замечает Денис Кусков. Поэтому не исключено, что среди лидеров российского рынка в перспективе окажутся бренды из Поднебесной, не известные сейчас широкому кругу российских потребителей, сказал он.