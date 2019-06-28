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Алмазбек Атамбаев готов отвечать за свои ошибки. Просит обвинения поконкретнее
11:54 30.06.2019

Бывший президент страны Алмазбек Атамбаев вышел к своим сторонникам в селе Кой-Таш и ответил на вопросы журналистов.

По его словам, он готов отвечать за свои ошибки.

"Однако вы мне предъявите конкретно, что я сделал? Ну вот, например, пресса. Да, подавал иски к ней, но я был против того, чтобы клеветали на меня. Вот до сих пор про самолет Дача СУ (речь о грузе, который был на борту упавшего на жилые дома в поселке 16 января 2017 года лайнера. - Прим. 24.kg) говорили, что бриллианты с золотом у меня были, теперь Текебаев говорит, что чайники с золотом. Но клеветать нельзя. Ни один журналист мне ни копейки не выплачивал. Другим выплачивали. Однако на клевету это не повлияло. Нарын Айып до сих пор клевещет. Я за свои ошибки всегда отвечу, потому что я честный человек", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что уезжать из республики никуда не собирается.

На вопрос, сколько продлится осадное положение в Кой-Таше, Алмазбек Атамбаев ответил, что не знает, но полагает, что недолго.

"Люди приезжают, болеют за меня, тревожатся. Однако что мне сказать? Вон человек даже из Германии приехал. Я был против всего этого. А сейчас что мне сказать? Меня это бодрит. Пусть там элита, друзья, близкие продают. Но главное, простые люди верят в меня", - отметил он.




Напомним, что парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Источник - 24.kg
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