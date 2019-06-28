 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Грузия, твой оккупант - Америка! - Александр Хирург
11:55 30.06.2019

Грузия, твой оккупант - Америка!
предавший свое прошлое - не человек, а радиоуправляемая модель

Александр Хирург

Я был в Грузии в 2013-м году на большом христианском празднике Мцхетоба, к которому мы привезли в Тбилиси уникальную выставку старинных мерных икон с мощами апостолов и святых и чудотворных образов Богородицы XVII–XIX веков из Троице-Сергиевой лавры. Был в главном кафедральном соборе Светицховели. И в том числе я был принят Католикос-патриархом Илией II, который позже во время беседы сказал нашей группе: "Русская и Грузинская церкви сохранили братские отношения - это сегодня единственная тропинка наших связей. Наш народ сохранил свою любовь к русским, разделить нас, сделать врагами никто не сможет".

Поездка была очень дружеской и теплой, вызывала большой позитивный интерес у встречающих нас людей, в том числе и журналистов. Все было бы хорошо, если бы в тот момент в храм не вошел посол США, и мы бы не встретились с ним глазами. Мы долго смотрели друг на друга, каждый думая о своем, а потом я ему подмигнул… Буквально сразу, в этот же день, началась информационная атака в прессе.. Да, Грузия, к сожалению, - несвободная страна. И я лично в этом дважды убедился, когда после той самой встречи с послом США у людей, которые меня принимали, уничтожили дом! В ту же ночь, как только мы с ними расстались.

Сейчас, когда остальные мосты уже сожжены, эту главную и единственную оставшуюся тропинку наших связей, о которой сказал тогда патриарх Илий II, пытаются уничтожить закулисные режиссеры с Уолл-стрит. Америка, главный куратор и спонсор всех этих местных политических проходимцев не может допустить инстинктивного сближения Грузии и России, так же, как и Украины.

Сейчас все происходящее в Грузии - впрочем, как и все мелкие пакости на границах для мотоциклистов из России, и, собственно, как и все большие кровавые войны и несчастья в Грузии - результат противоестественного распада Советского Союза.

Читая сейчас, как реагируют на произошедшее в парламенте Тбилиси грузинские политики, да и собственно вся наша пятая колонна - от матерых профессионалов до кукарекающих "пивоваров-любителей" из Фрязино и по совместительству "немного атеистов" )) - невольно вспоминаешь:

"Ваш отец – диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего"… (Ин. 8:44)

Мог ли кто из той Грузии - родины Багратиона, Сталина, Кантарии, Андроникашвили предположить, что Грузия сегодняшняя вдруг запретит носить георгиевские ленточки и отмечать 9 мая? И что Грузия станет территорией с бесноватыми - от Гамсахурдия до Саакашвили - гостеприимно распахивающими свои политические двери русофобам со всего мира. Где 74% населения проголосовало за вступление в НАТО, а число проживающих в ней русских с 1991 года уменьшилось в 13 (!!) раз, обогнав все Закавказье и Прибалтику.

Как можно говорить о "России – враге и оккупанте", когда в самом сердце Грузии действуют униаты - раскольники с Украины и создана биохимическая база НАТО, где разрабатывают биологическое оружие?? Не правда ли гремучая смесь, где одно другого стоит?

Я видел посольство США: оно размером с военную базу, под которым существует целый подземный город.

Грузия, ваши оккупанты – это Америка и те, кто развалил страну в 90-е, а теперь использует кровоточащие осколки для ее самоуничтожения.

Вы приглашаете к себе россиян, и говорите им о любви, одновременно растягивая над их головами плакаты с надписью "оккупанты"…

То, что сейчас происходит в Тбилиси называется просто - потерять берега. Уши человека могут грузить, чем угодно и как угодно. Говорить на черное - белое, перед врагом с поклоном пошире распахивать двери, а настоящего друга и брата называть врагом и оккупантом. Но сильный никогда не заступит за черту, а слабого - разведут пожиже и возьмут на поводок. Мог ли помыслить тот же Андроникашвили или боец Красной Армии - дед участника сегодняшнего антироссийского митинга, что русский язык станет мишенью для его внука?! Мог ли Мелитон Кантария, вбивая в Рейхстаг древко советского флага, представить себе, что через 70 лет грузинские солдаты встанут на пути русских мотоциклистов, едущих к могилам и монументам второй мировой?! Есть вещи, которые нельзя сдавать ни под какими предлогами, и уж точно, ни за какие коврижки. Это жизнь и смерть твоих родителей. Предавший свое прошлое - больше не человек в полном смысле этого слова. Теперь это - радиоуправляемая модель.

Сейчас хочется поблагодарить Президента за то, что мы с определенных пор перестали бесконечно выражать озабоченность, а можем вполне конкретно ответить не только на вторжение, но и на подобные провокации.

P.S. Обратите внимание, как оперативно и бесперебойно работает медиамашина лжи. Стоило кому-то в комментариях в Фейсбуке опубликовать свой домысел, как вице-спикер польского сейма (!) не только мгновенно повторяет откровенную ложь про ежедневный перенос русско-грузинской границы, не подтверждая свои слова ни единым доказательством (а зачем???), но и добавляет, что "на границе с Россией граждан Грузии избивают и похищают". Отец лжи - ликует!

Источник - Завтра
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