 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 30.06.2019
12:00  Последняя ночь либерализма, - А.Проханов
11:59  В обществе, где нет социальной справедливости, люди будут жить как на пороховой бочке, – Н.Даутбек-кызы
11:57  Незавидная доля: почему в странах СНГ преследуют экс-президентов, - И.Кармазин
11:55  Грузия, твой оккупант - Америка! - Александр Хирург
11:54  Алмазбек Атамбаев готов отвечать за свои ошибки. Просит обвинения поконкретнее
11:52  Каждый второй - китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок
11:50  КазМинобраз не хочет называть ФИО арестованного за взятку "помощника министра". Стесняется?

11:49  Смогут ли Трамп и Цзиньпин не допустить большой войны?
11:45  Алма-Ата, 1968-й. Незабытый подвиг. Как двое солдат остановили бензовоз без тормозов ценою своей жизни
11:43  National Interest: Как США могут снизить свою зависимость от КНР?
07:17  Иран, Россия, Корея: санкции быстро распространяются, но редко достигают своих целей, - Le Figaro
07:14  Послом США в Туркмении стал мистер... Климов
06:55  Торговую войну между США и Китаем поставили на паузу. В Осаке завершилась встреча лидеров G20
06:43  Йеменские повстанцы-хуситы вновь атаковали аэропорты в Саудовской Аравии
06:41  Путин закопал либерализм как идею, - А.Разуваев
01:27  Революция из Интернета. Социальные сети стали ярким свидетельством глубочайшего социального неравенства
00:21  Известного (кому-то) израильского диджея Perplex застрелили на сцене в Мексике
Суббота, 29.06.2019
19:28  Бауыржан Байбек возглавил правящую в Казахстне партию Nur Otan
16:33  Первый в Туркменистане (и Мире!) завод по производству бензина из природного газа вошел в Книгу рекордов Гиннесса
16:28  Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала с миллионами долларов
15:23  Массовые беспорядки на казахском нефтепромысле Тенгиз. МВД уверяет, что "ситуация стабильна"
12:52  "Никто на улице не останется". Временный лагерь развернули в Арыси
12:50  "Ось Москва-Ташкент". Что стоит за сближением России и Узбекистана
12:46  Развал США произойдет руками Британии, - И.Панарин
12:44  Новый взгляд на героический эпос казахов: исламо-суфийские следы, - Н.Даутбек-кызы
08:02  Ощутимое поражение дипломатии США на Ближнем Востоке, - Д.Минин
08:00  Европа нарушает свои обязательства перед Ираном. Тегеран переходит к действиям, - В.Катасонов
07:54  Почему Владимир Путин пришел на ужин саммита G20 со своим термосом? А компот...
07:28  G20: Трамп, один против всех или почти, - Le Temps
06:55  В Туве найдено неразграбленное захоронение знатной гуннки, с богатыми украшениями (пряжка из гагата, стразы из раковин каори)
06:45  Как нас обманывают "дружбой народов", - А.Колесник
06:32  Почему Алмазбека Атамбаева могут обвинить в коррупции? Разъяснение кыр-юристов
06:29  Юрты - не ставить! КазПрокуратура призвала не нарушать закон во время "мирных митингов" 30/06
06:24  В Узбекистане откроют филиал Университета права Великобритании
06:20  Конец лидерства? Геополитическая катастрофа для Америки, - Нежат Эслен
06:16  Guardian: Путин прав насчет краха либеральных ценностей
05:29  Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры
05:24  Падучая трясучка. Фрау Меркель колбасит неведомая болезнь
Пятница, 28.06.2019
20:16  Самарканду грозит исключение из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. За новоделы и самосносы
20:13  Путин и Трамп наконец-то пошушукались тет-а-тет. Репортаж из Осаки А.Колесникова
19:57  Минпрос России ищет учителей для работы в Кыргызстане. Оплата натурой?
19:30  Ветеран-афганец Куанышбек Искаков назначен акимом Кызылординской области Казахстана
16:57  Акан Рахметуллин отправлен послом Казахстана в Пакистан. Даулет Ембердиев - в Кувейт
15:02  Неприкаянный. Бакытжан Сагинтаев назначен акимом города Алматы
14:19  Провал судебно-правовой реформы в Киргизии. К ответственности привлечен 161 судья
13:53  "Пока ни одна из базовых проблем ЦА не нашла своего решения", - Конст.Сыроежкин
11:53  Урок Версаля: проигравший будет унижен. Как сформировалась современная Европа, - А.Куприянов
11:50  Казахстан теряет отрасль морских перевозок
11:49  Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях
11:45  Смех и грех: как перессорились украинские раскольники, - И.Кармазин
11:43  Бишкек. Защищать Атамбаева собрались 10 всадников и черный пес (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Последняя ночь либерализма, - А.Проханов
12:00 30.06.2019

Последняя ночь либерализма
нас ждет утренняя свежесть русского возрождения

Александр Проханов

Поздней ночью президент Путин дал интервью редакторам "Файнэншл таймс", где заявил о несостоятельности либерализма. Либерализм устарел, время его прошло, диктатура либерализма рухнула.

Почему эти заявления Владимир Владимирович сделал ночью? По милосердию своему. Он хотел, чтобы либералы провели эту свою последнюю ночь спокойно. Мы же, патриоты, ночью - совы, а утром - соловьи.

Либерализм - страшное для русских людей слово. Десятилетиями Россия, как рыба, плавала в серной кислоте либерализма. Горбачевский либерализм привел к гибели великого красного царства. Либерализм рассек территории и перессорил народы. Либерализм разгромил великую советскую индустрию, уничтожив тысячи изумительных технологий. Либерализм испепелил великую армию и оставил от советского флота обломки кораблей. Либерализм отверг великие ценности, которые питали Россию во всю ее историю, и заставил русских поклоняться "золотому тельцу". Либерализм ввел в моральный кодекс человечества гомосексуализм, людоедство, суицид, ненасытное потребление, ядовитую иронию и нигилизм.

Либерализм установил господство либерально мыслящего меньшинства над всем остальным народом, создав узкий класс миллиардеров, помышляющих о своем бессмертии, и миллионы обездоленных, страдающих людей, обреченных на унылую жизнь и скорую смерть.

Теперь президент Путин отказывается от религии либерализма, и нам предстоит понять, что придет на смену этому идолопоклонству. Мы откажемся от либеральной экономики, которая остановила развитие России, привела ее к постоянному кризису и сделала сателлитом транснациональных монополий. Эту экономику сменит плановая, рациональная, основанная на цифровом регулировании. Искусственный интеллект станет управлять отраслями и производствами. Либерализм уйдет из внешней политики, которая оставила руины от Советского Союза, пепелища Ирака и Ливии, бомбовые воронки в Сирии.

Россия, избежав страшных искушений Запада, будет укреплять свой суверенитет, будет отстаивать свои национальные интересы, основанные на ядерных ракетах, молитвенных песнопениях, обожании всего человечества.

Русская мечта не станет частью американской мечты, а вознесется своими белоснежными сияющими храмами над поднебесными кручами русской истории. Движущей силой народа станет не безумный эгоизм отдельно взятой аморальной личности, не свирепое стяжательство, не поклонение чудовищному божеству, во имя которого совершаются злодеяния, насилие, разворовывание несметных богатств России. Труд вновь вернется в сердцевину человеческих отношений. Государство вновь обретет свое русское мистическое значение, сохранившее русский народ среди бессчетных войн и напастей.

Консервативные ценности, которые мы сберегли от расхищений либерализма, являются драгоценным ресурсом, используя который, русские люди сложили государство из одиннадцати часовых поясов. Оно строилось военной силой, хозяйственными трудами, переселениями. Но оно строилось также с использованием великих духовных представлений, которые вдохновляли народ не в меньшей степени, чем суворовские возгласы, посылающие солдат на штурм Измаила, не меньше, чем указы и уложения царей, строивших дороги до Тихого океана, спускающих корабли то в Черное, то в Белое моря. Эти духовные постулаты сделали Россию неповторимым содружеством народов, языков и верований, где каждый народ является государствообразующим, столпом, поддерживающим звездное небо государства Российского.

Русская Мечта, русское чудо, пасхальный смысл русской истории, философия русского мира, религия русской Победы, святость русского оружий, русская история как эхо Херсонеса – эти и другие сокровенные представления лежат в глубинных основах нашего сознания, обеспечивали в прошлом, сохранили в настоящем, повлекут в будущее нашу российскую суверенность и мощь.

"Но тихо в мире, тихо так,
Что внятен осторожный шаг
Ночного зверя и полет
Совы, кочевницы высот"

Нас ждет утренняя свежесть русского возрождения - утренний кошмар проснувшегося либерала.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561885200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстанско-австрийское межпарламентское сотрудничество
- Н.Нигматулин: сотрудничество казахстанских и австрийских парламентариев продолжит динамично развиваться
- Реализация Указа Президента РК о снижении долговой нагрузки: государство улучшит финансовое положение 500 тыс. казахстанцам
- Фактор Аблязов очень сильно дискредитирует протестное движение
- О ситуации на финансовом рынке
- Кадровые перестановки
- Митинг в Шымкенте: эвакуированные из Арыси не хотят возвращаться обратно
- "Телеграмма Трампа - это не просто поздравление" - политологи о письме президента США для Касым-Жомарта Токаева
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам миграции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  