Последняя ночь либерализма, - А.Проханов

12:00 30.06.2019

Последняя ночь либерализма

нас ждет утренняя свежесть русского возрождения



Александр Проханов



Поздней ночью президент Путин дал интервью редакторам "Файнэншл таймс", где заявил о несостоятельности либерализма. Либерализм устарел, время его прошло, диктатура либерализма рухнула.



Почему эти заявления Владимир Владимирович сделал ночью? По милосердию своему. Он хотел, чтобы либералы провели эту свою последнюю ночь спокойно. Мы же, патриоты, ночью - совы, а утром - соловьи.



Либерализм - страшное для русских людей слово. Десятилетиями Россия, как рыба, плавала в серной кислоте либерализма. Горбачевский либерализм привел к гибели великого красного царства. Либерализм рассек территории и перессорил народы. Либерализм разгромил великую советскую индустрию, уничтожив тысячи изумительных технологий. Либерализм испепелил великую армию и оставил от советского флота обломки кораблей. Либерализм отверг великие ценности, которые питали Россию во всю ее историю, и заставил русских поклоняться "золотому тельцу". Либерализм ввел в моральный кодекс человечества гомосексуализм, людоедство, суицид, ненасытное потребление, ядовитую иронию и нигилизм.



Либерализм установил господство либерально мыслящего меньшинства над всем остальным народом, создав узкий класс миллиардеров, помышляющих о своем бессмертии, и миллионы обездоленных, страдающих людей, обреченных на унылую жизнь и скорую смерть.



Теперь президент Путин отказывается от религии либерализма, и нам предстоит понять, что придет на смену этому идолопоклонству. Мы откажемся от либеральной экономики, которая остановила развитие России, привела ее к постоянному кризису и сделала сателлитом транснациональных монополий. Эту экономику сменит плановая, рациональная, основанная на цифровом регулировании. Искусственный интеллект станет управлять отраслями и производствами. Либерализм уйдет из внешней политики, которая оставила руины от Советского Союза, пепелища Ирака и Ливии, бомбовые воронки в Сирии.



Россия, избежав страшных искушений Запада, будет укреплять свой суверенитет, будет отстаивать свои национальные интересы, основанные на ядерных ракетах, молитвенных песнопениях, обожании всего человечества.



Русская мечта не станет частью американской мечты, а вознесется своими белоснежными сияющими храмами над поднебесными кручами русской истории. Движущей силой народа станет не безумный эгоизм отдельно взятой аморальной личности, не свирепое стяжательство, не поклонение чудовищному божеству, во имя которого совершаются злодеяния, насилие, разворовывание несметных богатств России. Труд вновь вернется в сердцевину человеческих отношений. Государство вновь обретет свое русское мистическое значение, сохранившее русский народ среди бессчетных войн и напастей.



Консервативные ценности, которые мы сберегли от расхищений либерализма, являются драгоценным ресурсом, используя который, русские люди сложили государство из одиннадцати часовых поясов. Оно строилось военной силой, хозяйственными трудами, переселениями. Но оно строилось также с использованием великих духовных представлений, которые вдохновляли народ не в меньшей степени, чем суворовские возгласы, посылающие солдат на штурм Измаила, не меньше, чем указы и уложения царей, строивших дороги до Тихого океана, спускающих корабли то в Черное, то в Белое моря. Эти духовные постулаты сделали Россию неповторимым содружеством народов, языков и верований, где каждый народ является государствообразующим, столпом, поддерживающим звездное небо государства Российского.



Русская Мечта, русское чудо, пасхальный смысл русской истории, философия русского мира, религия русской Победы, святость русского оружий, русская история как эхо Херсонеса – эти и другие сокровенные представления лежат в глубинных основах нашего сознания, обеспечивали в прошлом, сохранили в настоящем, повлекут в будущее нашу российскую суверенность и мощь.



"Но тихо в мире, тихо так,

Что внятен осторожный шаг

Ночного зверя и полет

Совы, кочевницы высот"



Нас ждет утренняя свежесть русского возрождения - утренний кошмар проснувшегося либерала.