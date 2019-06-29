Тегеран обещает дать Рахмону еще $8 млн. На проруб Истиклолского тоннеля

05:43 01.07.2019

Душанбе и Тегеран вложат $8 млн в достройку тоннеля "Истиклол"



Власти Ирана и Таджикистана пришли к соглашению о том, что стороны вложат 8 млн долларов в достройку тоннеля "Истиклол".

Худоер Худоеров, министр транспорта Таджикистана и Ризо Ардакониен, министр энергетики Ирана, в ходе заседания СВМДА, которое проходило в Душанбе с 15 по 16 июня, договорились о том, что каждая сторона вложит по 4 млн долларов для завершения строительных работ в тоннеле "Истиклол".

Источник Радио Озоди сказал, что "на эти деньги будут оборудованы и введены в эксплуатацию системы вентиляции и пожаротушения, освещения и контроля за обеспечением безопасности в тоннеле, а также управления дорожным движением".



Тоннель "Истиклол" соединяет южную область и центр Таджикистана с северной Согдийской областью. Иран вложил в строительство этого объекта более 60 млн долларов и провел основные работы за три года. В 2006 году тоннель был сдан в эксплуатацию двумя президентами - Эмомали Рахмоном и Махмудом Ахмадинеджадом. Тоннель так и оставался долгие годы опасным для проезда из-за отсутствия освещения, систем вентиляции и вытяжки воздуха, а также протечки внутри тоннеля грунтовых вод. В 2011 году в тоннеле были проведены дренажные работы и после осушения уложено новое асфальтное полотно.