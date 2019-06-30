Италия готовит сильнейший удар по евро. Вводом mini-ВОТ

06:47 01.07.2019 Итальянские политики обсуждают экстраординарный шаг – идею введения в стране параллельной валюты, мини-векселей казначейства, так называемых mini-ВОТ. Чем вызвано подобное предложение, каковы будут его последствия и почему в Брюсселе его рассматривают не иначе как серьезный удар по самому существованию зоны евро?



ВОТ – сокращение по первым буквам от Buoni Ordinari del Tesoro, что в переводе с итальянского означает "обыкновенные казначейские облигации". Префикс mini указывает на их малый номинал – всего €100, что значительно меньше стандартных гособлигаций. Утверждается, что mini-BOT "не будут составлять конкуренцию евро, но могут приниматься внутри Италии при любых расчетах за товары и услуги, если плательщик и получатель платежа согласны использовать эти бумаги в качестве платежного средства".



В прошлом уже встречались подобного типа псевдовалюты, работавшие параллельно с национальными валютами и поддерживавшие их. Они были особенно эффективны в периоды острых экономических трудностей. Например, в Аргентине в связи с углублением финансового кризиса после 2000 года местные органы власти начали выпускать "патаконы" (облигации с процентами) для оплаты труда работников и поставщиков. Коммунальные компании стали принимать их, зная, что они могут заплатить ими часть своих налогов. Признание "патаконов" как платежного средства распространилось даже на международные корпорации, такие как McDonald"s.

"Современное государство может сделать все, что оно выберет в целом приемлемым в качестве денег... Если государство готово принять предложенные платежные средства в качестве денег для уплаты налогов и других обязательств перед самим собой, дело сделано", – писал американский экономист Абба Лернер в своем эссе о деньгах и налогообложении в выпуске "American Economic Review" от 1947 года.



Ключевое условие в том, что только государство имеет возможность определять, что именно годится для уплаты налогов. Две частные стороны могут согласиться использовать любую форму оплаты, которая им нравится (например, криптовалюту), но они не могут решить использовать выбранное ими платежное средство для совершения отчислений в казну. Денежную единицу, в которой уплачиваются налоги, устанавливает только государство.



Что на пользу имиджа Сальвини – то ЕС во вред

Если итальянское государство в итоге согласится принимать эти бумаги в уплату налогов, оно погасит накопленную внутреннюю задолженность в сумме 52 млрд евро перед национальными компаниями и домохозяйствами. Которые, в свою очередь, этими же mini-ВОТ смогут не только платить налоги, но и рассчитываться за товары и услуги (при условии согласия поставщика).

Экономический эффект от эмиссии таких ценных бумаг будет, по мнению специалистов, такой же, что и от внешних инвестиций или кредитов. Получив право платить налоги mini-ВОТ"ами, компании смогут тратить больше денег на собственное развитие. Введение уплаты налога "фантиками" – фактически то же самое, что снижение налогообложения. Нет сомнения, что хороший спрос на мини-BOT будет гарантирован. А Риккардо Пуглиси, экономист из Университета Павии, рассматривает mini-ВОТ как "способ облегчить выход Италии из еврозоны".



"Подозрения Пуглиси не беспричинны, учитывая, сколь значительное количество членов итальянского кабинета явно выступают против евро. Особенно принимая во внимание, что группу "антиевровиков" возглавляет министр внутренних дел Маттео Сальвини, – отмечает аналитик портала AlterNet, принадлежащего некоммерческой организации Independent Media Institute (IMI) Маршалл Ауэрбах. – Есть опасения, что Сальвини рассматривает mini-ВОТ как средство обеспечения полного отказа от евро и выхода Италии из еврозоны в поддержку более широкой националистической / популистской повестки дня его партии. Таким образом, мы имеем дело с битвой за или против евро, идущей между хранителями валюты – в частности Европейским центральным банком, с одной стороны, и итальянскими популистами и прочими сторонниками национального государства, с другой. Последние сильно рассчитывают, что Брюссель под угрозой "италексита" (термин образован по аналогии с Брекситом – прим. авт.) откажется, наконец, от желания навязать Италии политику жесткой экономии".

Есть смысл напомнить, что год с небольшим назад итальянские популисты с Маттео Сальвини во главе отняли по результатам выборов в национальный парламент у старой проевропейской элиты право формировать правительство. Одним из лозунгов тогдашней предвыборной кампании "Лиги" было обещание Маттео Сальвини "снизить налоги и вывести страну из финансовой ямы, не ухудшая положения народа".

Недавние выборы в европарламент, на которых "Лига" получила уже не 17%, а 34% голосов итальянского электората, во-первых, говорит о росте кредита доверия народа к нынешнему вице-премьеру правительства, а во-вторых, подталкивают Сальвини к выполнению предвыборных обещаний. Вводя mini-BOT, Маттео таким образом набирает дополнительные политические очки и ставит фактически руководство ЕС перед фактом: ребята, если вы хотите провести с Италией такой же трюк, как прокрутили с Грецией, предупреждаю, что не получится. Так что, либо вы отказываетесь от попыток опустить нас до уровня плинтуса, либо получите большую финансовую (и не только) проблему.



Ползучее ВОТ"ирование



В первых числах июня итальянский парламент единодушно проголосовал за то, чтобы "изучить вопрос о введении mini-BOT". Предложение было выдвинуто депутатами от "Лиги", которые постарались максимально облечь его в нейтральную форму, чтобы не напугать Брюссель. Однако в столице ЕС были начеку, благо Центробанк Евросоюза возглавляет итальянец Марио Драги – кому, как не ему знать ухищрения, уловки и игру слов, которой его соотечественники могут заморочить голову остальной Европе?



Евроцентробанк и Европейская комиссия выступили против введения mini-BOT, рассматривая его как угрозу для единой валюты и как средство уклонения от фискальных правил, установленных при ее создании. "Mini-BOT – это либо деньги, либо долговые бумаги, – разжевал главный банкир ЕС для всех посвященных и непосвященных. – В первом случае это противоречит договоренностям об использовании единой валюты. Во втором – нарушает нормы, установленные Евросоюзом для объемов госдолга. Третьего не дано".



13 июня глава минфина Италии Джузеппе Триа, имеющий реноме противника новых облигаций, попытался успокоить чиновников из евровласти, сообщив, что "никаких мер, направленных на выпуск mini-BOT, не предпринимается". В Брюсселе у всех отлегло, но буквально через пару дней глава комитета по бюджету итальянского парламента, депутат от "Лиги" Клаудио Борджи выложил в своем Twitter изображения будущих облигаций с портретом Энрико Матеи. Последнее обстоятельство вогнало брюссельских в ступор: Матеи, основавший компанию ENI, разбившую на мировом нефтяном рынке монополию компаний Великобритании и США, в Италии возведен в ранг великомученика – борца против глобального империализма и в символ экономического суверенитета страны. Кстати,



загадочные обстоятельства смерти Энрико Матеи (он погиб в авиакатастрофе) наводят итальянцев на мысль, что тут не обошлось без приложения рук британских и американских спецслужб. В общем, более прозрачного намека на то, что Брюсселю есть чего бояться, придумать было нельзя.



Взволновавшиеся евроминистры решили запустить в отношении Италии процедуру взятия под контроль всех расходов государства на основании превышения им норм дефицита бюджета. Никого в Брюсселе не остановило то, что Пактом стабильности ЕС дефицит бюджета страны, входящей в Евросоюз, считается в норме, если он не выше 3% от ВВП. В Италии этот показатель запланирован на уровне 2,4%.



Сальвини на решение Брюсселя отреагировал с присущим ему сарказмом, сообщив, что "вешаться от несоблюдения каких-то идиотских требований не намерен", и добавил, что пока безработица не достигнет 5%, будет инвестировать в развитие национальной экономики, невзирая на размер дефицита бюджета. В переводе с итальянского на евросоюзный это выглядит так: если вы только попытаетесь наложить лапу своего контроля на госрасходы Италии, мы введем mini-BOT. В том, что итальянский парламент проголосует за это, не сомневаются даже в столице ЕС.

Что дальше?



А дальше получается так: свободно обращающиеся "фантики" с профилем Энрико Матеи все больше будут использоваться в экономике Италии. В один прекрасный момент, когда Евросоюз попытается как-то надавить на Италию (трудно ли подыскать, что можно объявить проявлением нажима?), ее власти примут закон о том, что облигации становятся государственной валютой. А это уже – сильнейший удар по евро с последствиями в виде выхода Рима из еврозоны.



"Когда mini-BOT войдут в обиход, правительству достаточно будет выпустить приказ об обязательном их использовании в качестве платежного средства, и собственная итальянская валюта моментально станет реальностью, – сказал в интервью New York Times упоминавшийся выше Пуглиси. – "Италексит" будет представлять большую угрозу для единой валюты и станет, по сути, катастрофическим шагом назад от "все более тесного союза".



Если Италия вывалится из зоны евро и объявит дефолт, то кризис моментально распространится на Испанию и Португалию. И сильно ударит по Франции, ЦБ которой имеет у себя на балансе итальянских облигаций на 385 миллиардов евро. Суммарно дыра в ЕЦБ, образующаяся в результате перехода Италии на национальную валюту, составит около триллиона евро. Чтобы ее заткнуть, ведомство Марио Драги должно будет использовать все собственные резервы, да еще выдернуть деньги из ЦБ государств, входящих в еврозону. Сомнительно, что от такого удара евро сможет оправиться.



Текст: Владимир Добрынин

30.06.19 Источник - vz.ru

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