Продление сделки ОПЕК+ грозит новым замедлением экономики РФ, - "НГ"

07:01 01.07.2019 Поддержание высоких нефтяных цен для власти важнее, чем рост ВВП



Ольга Соловьева

30.06.2019



Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что лучше продлить сделку ОПЕК+, а не "будоражить рынок".

С понедельника в Вене стартует встреча стран – членов ОПЕК, на которой будет решена судьба соглашения ОПЕК+. Предполагается, что сделка будет пролонгирована на шесть–девять месяцев. В частности, о такой возможности сообщают российские чиновники. Это хорошая новость для рынков, но плохая для российской экономики, считают эксперты. Продление сделки ограничит нефтедобычу, а значит, затормозит экономический рост. По итогам года мы вполне можем увидеть рост менее 1%, прогнозируют аналитики.

Президент РФ Владимир Путин после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках G20 в Осаке анонсировал продление сделки ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. "Мы обсуждали возможность продления наших договоренностей с ОПЕК по поводу сокращения добычи. Мы договорились, мы продлим наши договоренности... мы будем поддерживать продление договоренностей – как Россия, так и Саудовская Аравия", – сказал президент РФ. При этом он не уточнил, будет ли соглашение продлено на шесть или девять месяцев.

В Эр-Рияде рассчитывают, что соглашение будет пролонгировано на девять месяцев. Такую уверенность высказал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. По мнению министра, продление соглашения сбалансирует нефтяной рынок, так как снижение объемов добычи приведет к сокращению мировых запасов углеводородного сырья. При этом министр ответил отрицательно о целесообразности дальнейшего сокращения добычи нефти. По его словам, спрос на нефть "немного падает", но в целом остается на хорошем уровне.

Сама Россия, похоже, также больше заинтересована в продлении сделки на девять месяцев. "Мы обсудим это (продление сделки. – "НГ") 1–2 июля, но нам кажется целесообразным пройти зимний период также в рамках соглашения, то есть ближе, наверное, все-таки к девяти месяцам", – указал глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он отметил, что в зимний период из сделки выходить трудно – в этот момент падает спрос, а в летний период спрос, напротив, повышается.

Макроэкономическая ситуация говорит об эффективности продления соглашения ОПЕК+. "Анализ ситуации сегодняшнего рынка, то есть неопределенности, которые есть на сегодняшний день, плюс прогноз второго полугодия – все эти факторы, фундаментальные и форс-мажорные, они говорят о том, что сегодня, в условиях неопределенности, все-таки лучше не будоражить рынок, а продлить действие соглашения и предложение на рынке оставить таким, какое есть", – резюмировал он.

Глава ведомства уверяет, что решение о продлении сделки "достаточно консолидированное" и за него высказываются и другие страны. Однако на уточняющий вопрос, является ли решение о продлении консолидированным по всем странам сделки, Новак ответил, что "это станет известно в понедельник-вторник", пишет "Прайм".

Неизвестна позиция Ирана по продлению сделки. "Я не могу говорить за Иран, но мне кажется, что все страны сейчас уже высказывались по этому поводу и ожидания общие такие, что (нужно) продлевать кооперацию", – ответил на вопрос о возможных проблемах на переговорах с Ираном министр энергетики РФ.

К слову, месяц назад Тегеран уверял, что примет любое решение картеля. "У нас нет проблем ни с одним из трех вариантов продления – на шесть, девять или двенадцать месяцев", – уверял министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. По его словам, срок продления "не является предметом разногласия" между странами, входящими в картель.

Напомним, сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с 2017 года. На первое полугодие 2019 года сокращение было согласовано в объеме 1,2 млн барр. в сутки от уровня октября 2018-го, из них на РФ приходится 228 тыс. барр. в сутки. Ожидается, что дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ будет определена на встречах альянса 1–2 июля в Вене.

В Москве хвалятся, что уже перевыполняют нормы ОПЕК+. "Сейчас суточное сокращение ровно 228 тыс. барр. в сутки – как по соглашению. По месяцу чуть больше, потому что в начале месяца было больше", – цитирует Новака Интерфакс. Очевидно, под этим "перевыполнением плана" имелось в виду вынужденное сокращение производства черного золота из-за загрязнения нефтепровода "Дружба".

В частности, агентство Reuters со ссылкой на источники указывало, что только за первые три дня июня среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в РФ рухнула с 11,11 млн до 10,87 млн барр. в сутки. В результате Россия не только выполнила, но и перевыполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+. Если до апреля Россия выполняла свои обязательства на 50–60%, то после инцидента на "Дружбе" Россия стала выполнять сделку с ОПЕК на 141%, писало СМИ.

Провал нефтедобычи испортит макростатистику, предупреждал директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов. "Если в июне увеличить ее не получится, то во втором квартале Росстату придется признать падение нефтяной промышленности на 2,3%", – говорил он. Проблемы с "Дружбой" увеличивают вероятность, что экономика продолжит движение вниз, делали вывод эксперты.

В этом смысле появление договоренности между Москвой и Эр-Риядом – позитивная новость для рынка нефти и рубля, но для экономического роста это ограничение, замечает Тремасов. "Если РФ будет придерживаться соглашения, то в третьем квартале добыча нефти у нас будет на 1,5% ниже уровня годовой давности, а в четвертом – уже на 2,5–3%", – объясняет он в своем Telegram-канале MMI.

При такой динамике ускорение экономического роста во втором полугодии, которое обещает правительство, представляется сомнительным, рассуждает экономист. "Растет вероятность того, что по итогам года рост ВВП будет менее 1%", – резюмирует он.

Прямо противоположного мнения придерживаются российские чиновники. "Продление соглашения о сокращении добычи поддержит стабильность нефтяных рынков и будет способствовать росту мировой и российской экономики", – уверяет гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он также напомнил, что стратегическое партнерство в рамках ОПЕК+ уже привело к стабилизации нефтяных рынков и позволяет и сокращать, и наращивать добычу в зависимости от рыночных условий. "Это способствует предсказуемости и росту инвестиций этой ключевой для мира отрасли. Соглашение уже увеличило доходы российского бюджета более чем на 7 трлн руб.", – рассказал Дмитриев.

Сделка ОПЕК+ окажет негативное влияние на рост в добывающей промышленности, но не является ключевым фактором для динамики ВВП, считают эксперты "НГ". "Гораздо большее значение имеет вялый потребительский спрос на фоне высокой закредитованности населения и падения реальных доходов. И именно по этой причине интегральный экономический рост может действительно не превысить 1% в текущем году", – рассказывает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Отличить намерение снизить добычу от реального снижения добычи довольно трудно, так как сложно проследить за выполнением этого решения, замечает гендиректор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. "И на рынках добычи и транспортировки нефти существует множество уловок, позволяющих добывать, но не регистрировать добычу, складировать "излишнюю" нефть, реализовывать ее по неофициальным каналам, регистрировать один нефтепродукт, как другой, и так далее. В том числе и поэтому в России, где нефтяная отрасль является одной из ключевых, такое низкое качество бензина и дизтоплива, и так распространен контрафакт на заправочных станциях", – объясняет эксперт.



И по этой причине ограничение добычи не оказывало влияния на экономический рост ранее, и не будет оказывать его в будущем, продолжает он. "Соглашение ОПЕК+ – это скорее политический жест, направленный на получение преимуществ во внешнеполитических отношениях с нефтедобывающими странами, и продление соглашения – дань дружбе с ними", – считает Жарский. Низкие темпы экономического роста в России – это следствие консервативной экономической политики, таргетирования инфляции и санкций, которые ограничивают рост, а сделка ОПЕК тут ни при чем, резюмирует он. Источник - ng.ru

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