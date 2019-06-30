Экс-президенту Киргизии грозит пожизненное заключение, - В.Панфилова

07:03 01.07.2019

Родственники Алмазбека Атамбаева создали укрепрайон у его дома



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

30.06.2019



Алмазбека Атамбаева просто так не возьмешь.

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву грозит уголовное преследование и пожизненное лишение свободы, если суд признает его виновным по выдвинутым обвинениям. На днях депутаты парламента лишили экс-главу государства неприкосновенности. Атамбаев назвал дело "политическим" и пообещал "отстреливаться". Кремль считает снятие неприкосновенности с экс-президента "внутренним делом этой страны" и вмешиваться в ситуацию не намерен, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Парламентарии выдвинули против экс-президента Алмазбека Атамбаева шесть обвинений, в числе которых коррупция, создание организованных преступных групп, лоббизм, а также "организация гонений и репрессий в отношении выступавших против него политиков, общественников и журналистов. И в конце минувшей недели, после вынесенного вердикта Генеральной прокураторой "виновен", большинством голосов лишили Алмазбека Атамбаева привилегий экс-президента Кыргызской Республики. Эксперты назвали это решение "правовым беспределом", сам бывший киргизский лидер считает себя невиновным и готов ответить за каждое свое действие.

Член политсовета Социал-демократической партии (СДПК) Адиль Турдукулов считает, что обвинения, выдвинутые парламентом, носят политический характер. Никаких правовых оснований нет. "Власть форсирует события, тем самым подстрекает к активным действиям сторонников, которые уже собрались в доме Атамбаева в селе Кой-Таше. Чем закончится спор, я не знаю, страна у нас непредсказуемая. Но я знаю Атамбаева, по характеру он фаталист и будет идти до конца. Власти должны задуматься. Как вариант – затянуть процесс до осени. Но в этом случае инициатива будет в руках у Атамбаева", – сказал "НГ" Адиль Турдукулов.

Напомним, что дом Атамбаева в селе Кой-Таше уже превращен в неприступную крепость. На подъезде к участку его сторонники создали "народный штаб", установили бетонные плиты и разбили юрты. "Палаточный городок" может принять до 1 тыс. человек. Во всяком случае, по словам источника "НГ", продовольствие и предметы первой необходимости завезли из расчета на тысячу сторонников Атамбаева. Если власть надумает применить силовой вариант задержания Атамбаева и заключения его под стражу, то его сторонники готовы пойти на крайние меры и оказать сопротивление. Есть ли у них оружие, не известно. Но в киргизских СМИ сообщалось, что к дому Атамбаева подвезли несколько машин с камнями.

Сам Атамбаев утверждает, что его сторонники в силовых структурах сообщают о готовящемся аресте. Сам он не собирается сдаваться и будет "отстреливаться из наградного пистолета", и ему "жаль тех, кто за ним придет".

Впрочем, сегодня у Атамбаева, по оценкам экспертов, не слишком многочисленная армия сторонников. Несмотря на спешно состряпанные депутатами обвинения, претензий к бывшему президенту накопилось немало. Равно как и к предыдущим главам государства. Киргизия – единственная страна в Центральной Азии, где сменилось четыре президента, в числе которых была и женщина – Роза Отумбаева. Первые два – Аскар Акаев и Курманбек Бакиев – были вынуждены бежать из страны и просить политического убежища. Соответственно их лишили неприкосновенности.

Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александру Князев считает, что сохранение за бывшим президентом статуса, позволяющего ему влиять на политическую жизнь и, главное, контролировать основные финансовые потоки, – не в киргизской традиции. "Поэтому и конфликт между экс-президентом Атамбаевым и действующим президентом Жээнбековым был абсолютно предсказуем с момента выдвижения последнего кандидатом в президенты. В местной политической системе президентская должность дает возможность обогащаться как посредством коррупционных инструментов, так и возглавляя наиболее прибыльные криминальные отрасли: например (и в первую очередь) контрабанду, включая и транзит афганских наркотиков из Таджикистана, а также реэкспорт товаров из Китая, Турции, ОАЭ. В этой системе не столь важно, формируется правящий клан на семейной основе (как у Жээнбекова) или из числа проверенных временем соратников. С последними у Атамбаева оказывается плоховато – многих из тех, кто гипотетически мог бы сегодня его поддержать, он сам в течение президентского срока сделал врагами, другие уже "зачищены" усилиями Жээнбекова и либо находятся в бегах, либо в местах лишения свободы", – сказал "НГ" Александр Князев.

По мнению эксперта, общественной поддержки, которая позволяла бы говорить о серьезном политическом кризисе в Киргизии, Атамбаев не имеет, как нет ее и у Жээнбекова. За время после его вступления в должность в обществе уже успели почувствовать, что ни о каком позитивном развитии говорить не придется. "Пока Жээнбеков четко обозначил две тенденции своего президентства: давление на бизнес и установление новых правил рэкета в интересах правящего клана и стремительная радикализация религиозной сферы. Как Атамбаев, так и Жээнбеков в своем противоборстве в случае его обострения могут уверенно опираться лишь на криминалитет, в том числе – в местных силовых структурах, с которыми киргизская организованная преступность давно слилась в едином порыве. Возможности же иметь поддержку у обоих персонажей зависят только от готовности каждого из них потратить свои финансовые ресурсы для оплаты услуг как уголовников, так и правоохранителей", – считает Князев.

По его словам, для южной киргизской политической элиты, к которой относится Жээнбеков, его избрание и утверждение – это еще и реванш в постоянном процессе конкуренции юга и севера за доминирование в госуправлении и сфере бизнеса. Собственно, эта конкуренция является сутью местного политического процесса: северянин Аскар Акаев в свое время сменил южанина Абсамата Масалиева, свержение Акаева в 2005 году привело к утверждению власти южного клана Курманбека Бакиева, которого, в свою очередь, сменил северянин Атамбаев. "Эта чехарда только усугубляет существующие центробежные тенденции, и с завершением нынешнего противостояния – в любой форме и с любыми результатами – ждать чего-то позитивного не приходится. Борьба кланов продолжится другими средствами, возможно, с новыми участниками, что не изменит ее сути – тривиальной борьбы за возможности личного обогащения", – подчеркнул эксперт.

Князев напомнил, что в свое время южная киргизская элита была в высокой степени кооптирована в структуры Кокандского ханства, в завоевании которого Российской империей принимали участие и киргизские северные племена. Эта история не завершена, формирование единой политической элиты, происходившее в советское время, прервалось, продолжилась ничем не отличающаяся от феодальной межрегиональная междоусобица. А отличие моделей существования для Киргизии, которые могут предложить Атамбаев и Жээнбеков, носит лишь внешний характер, не меняя криминально-авторитарных устремлений одного и другого.