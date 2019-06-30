Хант неожиданно обходит Джонсона в гонке за пост Брит-премьера, - Ф.Селимова

07:06 01.07.2019

Хант обгоняет Джонсона в борьбе за кресло британского премьера



Оба претендента рассчитывают на новое соглашение с Евросоюзом



Фемида Селимова

30.06.19



Джереми Ханта хотели бы видеть в качестве премьера большинство британцев.

В Великобритании вступила в решающую стадию борьба за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра между бывшим и действующим главами Форин офиса Борисом Джонсоном и Джереми Хантом. Уверенно лидировавший в гонке с ее старта Джонсон сдает свои позиции, популярность его соперника резко возросла.

Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения среди сторонников тори, обнародованные социологической службой YouGov, 61% респондентов выбрали "да", отвечая на вопрос, будет ли Хант хорошим премьер-министром. В том, что хороший глава кабмина получится из Джонсона, уверены 55% опрошенных. Однако, когда участникам опроса предложили выбрать главу правительства из двух претендентов, выбор в пользу Ханта сделали лишь 39%. Видеть премьером Джонсона пожелали 48% респондентов.

Данные по всем опрошенным без учета их политических предпочтений показывают, что Ханта предпочли бы видеть в премьерском кресле 41% участников исследования. Лишь 29% хотели бы, чтобы премьером стал Джонсон.

Как показал последний опрос среди рядовых тори, проведенный правоцентристским политическим блогом ConservativeHome, Джонсона поддержали 65%, а Ханта – 30%. В аналогичном опросе на прошлой неделе, в котором кроме них двоих также участвовали и выбывшие из гонки министры внутренних дел Саджид Джавид и окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, Хант набрал всего 11%. Сейчас рейтинг главы МИДа вырос на целых 19 процентных пунктов, и это говорит о том, что его поддержка действительно увеличилась с того момента, как определились финалисты гонки. "Невозможно сказать, связаны ли изменения с освещением событий из личной жизни Джонсона, самой кампанией или просто являются отражением того, что Хант теперь является единственным соперником Джонсона и, следовательно, более позитивно воспринимается людьми, выступающими против его коронации", – приводит MailOnline слова директора по политическим и социальным исследованиям YouGov Энтони Уэллса.

Напомним, что на прошлой неделе к фавориту гонки было приковано внимание всех британских СМИ из-за истории в доме его приятельницы. (см. "НГ" от 25.06.19) В ходе интервью Джонсона то и дело просили прокомментировать произошедшее, на что он отвечал отказом, подчеркивая, что не намерен обсуждать на публике свою личную жизнь.

Впрочем, независимо от причины, благодаря которой Ханту удалось вырваться вперед, не следует забывать, что исход борьбы будет зависеть от голосования рядовых членов Консервативной партии. Их численность по всей Британии составляет около 160 тыс. человек. Выбирать нового лидера тори будут по почте, а само голосование начнется на следующей неделе. Как ожидается, имя победителя будет объявлено 23 июля, к своим функциям он приступит уже на следующий день.

Джонсон пообещал изменить официальный титул премьер-министра путем добавления к нему слов "министр для союза". Соединенному Королевству, которое Джонсон называет "самым успешным политическим и экономическим союзом в истории", по его мнению, ничего не угрожает. В отличие от многих британских политиков, включая премьер-министра Терезу Мэй, которые видят в выходе страны из ЕС без сделки с Брюсселем угрозу ее территориальной целостности. Они опасаются, что "жесткий" брекзит может привести к распаду королевства.

"Правильно реализованный брекзит не будет угрожать союзу, разумный брекзит укрепит его, защитит и затруднит жизнь тех, кто хочет его разрушить", – заверил Джонсон британцев в статье в Mail on Sunday. – Поэтому настало время проявить решительность, продолжить работу над брекзитом и объединить всю страну".

Джонсон описывает Великобританию как "великий мировой бренд" и "сверхдержаву мягкой силы XXI века". В случае своей победы он обещает сделать все, "чтобы остановить это бедствие и сплотить страну". Кроме того, обязуется создать на Даунинг-стрит специальное подразделение для "стресс-тестирования каждой политики на предмет эффективности результатов, которые она может принести союзу".

Между тем, как пишет британская пресса, ведущий переговорщик по брекзиту Олли Роббинс собирается уйти с занимаемой должности этим летом, причем сразу после вступления в должность нового премьера. Таким образом, он предпочел выйти из игры, нежели договариваться с Брюсселем о новой сделке. "Я не собираюсь говорить что-то о государственном служащем, который, как я знаю, работает невероятно усердно, хотя есть вопросы, по которым я с ним не согласен, – цитирует Ханта Independent. – Но я думаю, что сейчас наступил момент, когда мы должны заключить другую сделку, которая действительно может получить одобрение у парламента".