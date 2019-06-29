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|Кима-уговоры. Раунд №3. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей
07:29 01.07.2019
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились на границе Северной и Южной Кореи.
Лидеры пожали друг другу руки в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на северокорейскую территорию – он сделал символический шаг через граничную черту вместе с Кимом. Трамп назвал это "большой честью".
Трамп назвал встречу "великим днем для всего мира" и подчеркнул, что между ним и северокорейским лидером "завязывается большая дружба". Они пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон. Лидер КНДР, в свою очередь, сказал, что был бы рад, если бы Трамп посетил Пхеньян.
После встречи на границе лидеры провели переговоры на ее южнокорейской стороне. На какое-то время к беседе присоединился и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Встреча продолжалась около часа. По ее завершении президент США сказал, что стороны договорились возобновить двусторонние переговоры по ядерной проблеме, фактически прерванные после неудачи саммита во Вьетнаме в начале этого года.
Это третья встреча Трампа и Кима. Американская сторона надеется, что встреча может помочь вывести из тупика переговоры о превращении Корейского полуострова в безъядерную зону.