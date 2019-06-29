Спец-группа ООН расследует загадочные исчезновения и аресты в Таджикистане

07:36 01.07.2019

Рабочая группа ООН изучит ситуацию с загадочными исчезновениями и арестами в Таджикистане



Рабочая группа ООН по вопросам насильственных или недобровольных исчезновений изучит ситуацию с загадочными исчезновениями и арестами по сомнительным обвинениям в Таджикистане. Эксперты группы пребудут в стране с 30 июня по 5 июля.



Зебуннисо Торонова уже четыре года ищет сына – 29-летнего Мухаммада Саидова. Сотрудники милиции, как рассказала женщина, задержали Мухаммада и его соседа 31-летнего Касыма Каримова в 102-м микрорайоне. "Это произошло в 2015 году. Милиционеры увезли Мухаммада и Касыма в неизвестном направлении, и до сих пор мы ничего не знаем об их судьбе", - говорит Зебуннисо Торонова. По ее словам, сотрудники милиции, проводившие задержание Мухаммада Саидова и Касыма Каримова, обещали, что они скоро вернутся домой.



Обращения матери в официальные инстанции страны не дали никаких результатов.

Министерство внутренних дел Таджикистана до сих пор официально не подтвердило и не опровергло информацию о задержании Мухаммада Саидова и Касыма Каримова. Однако независимые источники сообщают, что эти мужчины были задержаны по подозрению в экстремизме.

Зебуннисо Торонова надеется, что судьбу Мухаммада и Касыма выяснит рабочая группа ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям, которая посетит Таджикистан в период с 30 июня по 5 июля. Эксперты - Бернар Духайме и Хенрикас Микевичус в Душанбе и регионах Таджикистана будут собирать информацию о положении дел с насильственными исчезновениями.

Рабочая группа проведет встречи с представителями правительства, родственниками предположительно исчезнувших лиц, представителями организаций гражданского общества, соответствующими учреждениями ООН и другими структурами.



Заключительный доклад по результатам посещений будет представлен Совету ООН по правам человека в Женеве в сентябре 2020 года.