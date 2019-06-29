 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 29.06.2019
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Оно не тонет... Снятый с послов за аферы и раздолбайство Абибуллаев трудоустроен главой "Центра Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога"
08:06 01.07.2019

Абибуллаев Алтай Ибрагимович стал Председателем правления НАО "Центр Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога"

Решением Совета директоров Абибуллаев Алтай Ибрагимович избран на должность Председателя правления некоммерческого акционерного общества "Центр Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога"
В 1997 году окончил Институт международных отношений факультета политологии и журналистики Варшавского университета.
С 1997 по 1999 год – референт, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
С 1999 по 2004 год – III и II секретарь Посольства Республики Казахстан в Польше.
С 2004 по 2005 год – советник Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
С 2005 по 2007 год – советник и Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Республике Польша.
С 2007 по 2008 год – Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Республике Австрия
С 2008 по 2009 год – Советник-посланник Постпредства Республики Казахстан при ОБСЕ.
С 2009 по 2011 год – Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Республике Австрия – Постоянного Представительства РК при международных организациях в г. Вене, а также Временный Поверенный в дела РК в Хорватии.
С сентября 2011 по январь 2013 года – Заместитель председателя, председатель Комитета международной информации и Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
С января 2013 по апрель 2014 года – Официальный представитель – заместитель Директра Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан
С апреля по август 2014 года – Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по связи и информации.
С апреля 2015 по май 2016 года – Посол по особым поручениям, официальный представитель Министерства иностранных дел РК.
С мая 2016 по февраль 2017 года – Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Польша.
Владеет казахским, русским, английским и польским языками.
Награжден юбилейными и памятными медалями: "Астананың 10 жылдығы", "Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 20 жыл", Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл", Қазақстан Республикасы Дипломатиялық қызметінің 20-жылдығына орай, Қазақ хандығының 550-жылдығы и другими.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - qogam.gov.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561957560
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