Оно не тонет... Снятый с послов за аферы и раздолбайство Абибуллаев трудоустроен главой "Центра Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога"

08:06 01.07.2019

Абибуллаев Алтай Ибрагимович стал Председателем правления НАО "Центр Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога"



Решением Совета директоров Абибуллаев Алтай Ибрагимович избран на должность Председателя правления некоммерческого акционерного общества "Центр Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога"

В 1997 году окончил Институт международных отношений факультета политологии и журналистики Варшавского университета.

С 1997 по 1999 год – референт, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1999 по 2004 год – III и II секретарь Посольства Республики Казахстан в Польше.

С 2004 по 2005 год – советник Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2005 по 2007 год – советник и Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Республике Польша.

С 2007 по 2008 год – Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Республике Австрия

С 2008 по 2009 год – Советник-посланник Постпредства Республики Казахстан при ОБСЕ.

С 2009 по 2011 год – Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Республике Австрия – Постоянного Представительства РК при международных организациях в г. Вене, а также Временный Поверенный в дела РК в Хорватии.

С сентября 2011 по январь 2013 года – Заместитель председателя, председатель Комитета международной информации и Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С января 2013 по апрель 2014 года – Официальный представитель – заместитель Директра Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан

С апреля по август 2014 года – Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по связи и информации.

С апреля 2015 по май 2016 года – Посол по особым поручениям, официальный представитель Министерства иностранных дел РК.

С мая 2016 по февраль 2017 года – Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Польша.

Владеет казахским, русским, английским и польским языками.

Награжден юбилейными и памятными медалями: "Астананың 10 жылдығы", "Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 20 жыл", Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл", Қазақстан Республикасы Дипломатиялық қызметінің 20-жылдығына орай, Қазақ хандығының 550-жылдығы и другими.