Протесты не стихают. Полиция Гонконга дубинками и перцовым газом гоняет демонстрантов

08:14 01.07.2019

В Гонконге полиция применила перцовый газ и дубинки для разгона протестующих, сообщает RTHK. Акция против принятия закона об экстрадиции возобновилась 1 июля в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю. Демонстранты заблокировали улицу, ведущую к площади в районе Ваньчай, где ежегодно проходит церемония поднятия флага.



При этом полиция утверждает, что некоторые участники акции бросали в сотрудников правоохранительных органов какие-то предметы с неопознанной жидкостью, которая вызывала вздутие и покраснение кожи. В общей сложности 13 полицейских были отправлены в больницу, а дело передано в Бюро по боорьбе с организованной преступностью.



Напомним, что многочисленные протесты в Гонконге проходят из-за планов правительства принять закон, который разрешит экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении закона, в материковый Китай. Данный законопроект вызвал небывалый шквал критики со стороны местных жителей: в минувшее воскресенье, 16 июня, в протестах приняло участие около 2 млн человек. Население Гонконга - 7,5 млн.