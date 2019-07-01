Куда летит "Степной орел"? Казахстан продолжает маневрировать с США и НАТО, - А.Пахолин

08:21 01.07.2019

Детали четвертого пятилетнего плана военного сотрудничества Казахстана и США (2018-2022) не разглашаются



28 июня в Казахстане завершились международные военные учения "Степной орел - 2019", которые проводились в Алма-Атинской области на базе учебного центра "Илийский" совместно с государствами-членами НАТО (Великобританией и Турцией).

Особенностью последних учений стало отсутствие американских военных, которые ранее регулярно принимали в них участие. Среди стран, направивших своих военнослужащих в Казахстан, помимо Великобритании и Турции, фигурируют Индия, Киргизия и Таджикистан. Состав участников учений наводит на мысли о стремлении придать им более нейтральный характер, избегая ненужных Нур-Султану вопросов о развитии военных связей с Соединенными Штатами. Хотя участие в учениях главного военного союзника США – Великобритании – не позволяет забыть о военно-политических планах Запада в отношении Казахстана.



Учениям был придан миротворческий облик. Их целью, как отмечает Министерство обороны Казахстана, является совершенствование практических навыков командиров и многонациональных штабов в организации миротворческих операций, включая организацию взаимодействия между иностранными подразделениями и управление ими. В ходе учений казахские и иностранные военные отрабатывали навыки несения службы на блокпостах, сопровождение и конвоирование гуманитарных грузов, патрулирование на местности и в населенных пунктах.



Что касается военного сотрудничества Казахстана и США, то оно продолжается уже четверть века. Первым шагом на этом пути стало в 1994 г. присоединение республики к программе НАТО "Партнерство ради мира". С 2003 г. началась новая фаза военного взаимодействия двух стран – был подписан первый пятилетний план военного сотрудничества (2003-2007 гг.), в рамках которого США стали оказывать Казахстану военно-техническую помощь и обучать в своих военных вузах казахских специалистов. С тех пор принято уже четыре таких плана (на 2008-2012, 2013-2017 и 2018-2022 гг.). Детали последнего плана, подписанного в конце прошлого года во время визита казахстанской военной делегации в США, не разглашаются. По некоторым данным, он сконцентрирован на двух основных направлениях: подготовка казахских военных кадров и сотрудничество по линии ВМФ, целью которого является стремление американцев получить доступ к военной инфраструктуре Каспия.



С 2003 г. в рамках программы "Партнерство во имя мира" Казахстан проводит с Соединенными Штатами и Великобританией совместные военные учения "Степной орел", формально направленные на подготовку миротворцев. Масштаб занятых в учениях сил невелик, но для американцев важна возможность военного и разведывательного проникновения на территорию Казахстана, возможность прямых контактов с казахстанскими военными. В 2014 г. учения "Степной орел" проходили в Германии, в 2016 г. – в Великобритании, в 2018 г. – в США. Последняя фаза учений, в которых принимал участие казахстанский миротворческий батальон "КАЗБАТ", проводилась на полигоне "МакКрейди" в штате Южная Каролина.



Сотрудничество Казахстана с Западом в военной сфере развивается не только с англосаксами. В марте 2019 года прошли штабные переговоры министерств обороны Казахстана и Германии, по итогам которых подписан план военного сотрудничества двух стран на 2019 год. Казахскую делегацию на переговорах возглавлял начальник Департамента международного сотрудничества Олжас Хусаинов. В рамках плана предполагается обмен опытом между подразделениями спецназа для изучения использования системы цифрового мониторинга и моделирования боевых действий армии ФРГ. Планируется также совместная миротворческая деятельности и взаимодействие между верификационными центрами Казахстана и Германии. Отдельно были рассмотрены вопросы военного образования, которому в отношениях с Казахстаном Запад уделяет повышенное внимание.

С 2015 г. в американских военных училищах ведется подготовка сержантов для армии Казахстана. В 2016 г. четверо казахстанских военных, закончивших языковые курсы, были направлены для обучения в Академию старшин высшего состава Военно-морского флота США, а количество учебных курсов для обучения сержантского состава казахстанской армии увеличилось на 50%. Казахские военные изучали в США деятельность сержантского состава ВВС, ВМФ, ПВО, военной полиции и инструкторов по боевой подготовке. На базе кадетского корпуса Минобороны Казахстана в Щучинске организован совместный курс подготовки сержантов длительностью от 6 месяцев. По мере продвижения по службе военные, прошедшие подготовку по американской системе, смогут занять офицерские и более высокие должности и составят базу влияния США.



Смена высшего руководства Казахстана ситуацию не поменяла. После заявления первого президента Казахстана Н. Назарбаева об уходе в отставку и назначения председателя сената Касым-Жомарта Токаева и. о. президента представитель Госдепартамента США сообщил, что Казахстан является приоритетным стратегическим партнером США, которые рассчитывают на продолжение сотрудничества с ним "по широкому кругу вопросов". Госдепартамент планирует продолжение двухстороннего сотрудничества США и Казахстана во всех сферах, включая военные и военно-технические связи.

Между тем военное сотрудничество Казахстана с Западом на фоне отсутствия прогресса в области военной интеграции по линии ОДКБ и поддержки действий России в борьбе с терроризмом в Сирии вызывают вопросы у Москвы. 30 мая, накануне президентских выборов в Казахстане, издание StanRadar.com опубликовало интервью с анонимным источником в администрации президента РФ под заголовком "В Москве накопилось большое недовольство позицией Казахстана". Источник упомянул отказ признать Крым территорией России, деятельность американских военных биологов в референс-лаборатории в Алма-Ате, а также нежелание отправлять казахстанскую гуманитарную или военную миссию в Сирию, как это сделала Армения.



Российские аналитики отмечают, что отказ пойти навстречу Москве в таких значимых для нее вопросах, как признание Крыма, порождает сомнения в том, а на чьей стороне окажется Казахстан в случае еще более серьезного обострения отношений с Западом. Сомнения усиливаются целым рядом внутриполитических шагов, таких как переход на латиницу и "раскачивание" в публичном пространстве темы голода 1930-х годов (голодомора); на Украине данная тема стала этапом идеологической подготовки государственного переворота 2014 года. Военное сотрудничество Казахстана с Соединенными Штатами и Великобританией предстает еще одним раздражающим фактором в этом ряду.



Алексей ПАХОЛИН

1.07.2019