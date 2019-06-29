4 кыргызки объявили "сухую голодовку" у здания ВерхСуда. Требуют отставки главы Кирсовпрофа

08:27 01.07.2019

01 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Кыргызстанки объявили сухую голодовку. Требуют отставки главы профсоюзов



В Бишкеке около здания Верховного суда проходит акция протеста против председателя Федерации профсоюзов Мирбека Асанакунова. У входа в здание ВС сидят четыре женщины, объявившие сухую голодовку.

Основным требованием протестующих является отставка главы профсоюзов. Одна из участниц акции протеста Венера Маймендиева пояснила, что на такие меры женщины пошли от безысходности.

"Мирбек Асанакунов в своем резюме указал, что работал в строительной компании. Однако в указанные им годы этой фирмы даже не существовало. В гражданском порядке члены профсоюзов подали на него в суд. Первомайский районный суд столицы вынес решение, где указал, что Асанакунов не является легитимным руководителем, незаконно занимает должность, вторая инстанция поддержала это решение. Факт подделки трудового стажа также подтвердился. По уставу федерации человек, не имеющий стажа менее чем пять лет, не имеет право даже быть кандидатом в председатели главы профсоюзов", - сказала она.

Венера Маймендиева добавила, что сейчас гражданское дело рассматривается в Верховном суде, однако процесс затягивается. Участники голодовки считают, что вынести решение в их пользу мешает супруга Мирбека Асанакунова - депутат Жогорку Кенеша Гулькан Молдобекова.

"Мы провели 34 акции протеста. Если Верховный суд отправит это дело в первую инстанцию и дело опять заволокитится, мы будем требовать отставки председателя ВС", - отметила Венера Маймендиева.