Рурк, Букер и Клобучар... Демпартия США ищет убойного соперника для Трампа, - В.Прохватилов

08:46 01.07.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 30.06.2019 |



Политики Демократической партии сошлись в риторической борьбе за Белый дом

Первые победители и проигравшие

Следующие президентские выборы президента в Америке должны состояться в ноябре 2020 года, но уже в минувший четверг, за шестнадцать с лишним месяцев до этого, в прямом эфире телеканала NBS прошла вторая часть дебатов потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии. Накануне прошли теледебаты с участием еще десяти демократов, которые заставили избирателей зевать, что и заметил Дональд Трамп, следивший за дебатами на борту самолета по пути в Японию на саммит G20: Boring! Скучно!



Звездами первого тура стали сенаторы Кори Букер, Элизабет Уоррен, Эми Клобучар и бывший конгрессмен от Техаса Бето О"Рурк. Однако и они не смогли придать динамизм дискуссии, которая оживлялась лишь тогда, когда речь заходила о проблемах здравоохранения, входящих в избирательную повестку любого участника президентской гонки в США. Единства по этой теме среди американских политиков нет. Так, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ратуют за Medicare for All (государственное медицинское страхование для всех), а бывший конгрессмен от Техаса Бето О"Рурк и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар отстаивают интересы частной медицины.

Нет согласия среди участников дебатов и по вопросам внешней политики. Имеющий мексиканские корни техасец Джулиан Кастро устроил перепалку с Бето О"Рурком по поводу отношения к нелегальной иммиграции. Кастро предложил вывести нелегальную иммиграцию из числа уголовных преступлений, а также заявил, что если он станет президентом, то вновь подпишет Парижское соглашение по климату, из которого Дональд Трамп вышел летом 2017 года.

Конгрессмен от Огайо Тим Райан выступил за сохранение присутствия США на Ближнем Востоке, а конгрессвумен от Гавайев Тулси Габбард предложила ему сказать это в лицо родителям двух солдат, погибших недавно в Афганистане.

Все, кроме сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера, выступали с антииранских позиций, не поддержав предложение Букера возобновить "ядерную сделку" с Ираном. Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли сорвал аплодисменты публики, когда заявил, что самой большой угрозой безопасности Соединенных Штатов является Дональд Трамп. Большинство участников назвали самой большой геополитической угрозой Америке Китай, и только мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сказал, что главная угроза исходит от России.

Наибольший успех у зрителей снискала Элизабет Уоррен, выступившая с гневной речью против экономической политики Дональда Трампа, которую она назвала популистской.



Во втором туре теледебатов в бой вступили партийные тяжеловесы демократов – бывший вице-президент США Джо Байден и участник президентской гонки 2016 года Берни Сандерс. Однако самым ярким оказалось выступление сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис, единственной темнокожей участницы номинации от демократов. Она с места в карьер напомнила Байдену его расистские демарши сорокалетней давности, когда тот был активным сторонником расовой сегрегации в школах. Когда Байден возразил, что его тогда неверно поняли, Харрис строго спросила, отрекся ли он от своих прежних расистских взглядов. Байден прямого ответа не дал, сказав, что служил два срока вице-президентом у чернокожего президента США Обамы.

Досталось Байдену и от 38-летнего конгрессмена от штата Калифорния Эрика Суолуэлла, который призвал 76-летнего Байдена "передать факел" молодому поколению. "Суолуэлл призывал Байдена передать факел, а Харрис просто сама взяла его", – подытожили итог второго тура теледебатов демократов на сайте Нэйта Сильвера.



"Байден подвергся нападкам со всех сторон", – констатировала The New York Times, отметив, что ветеран Демократической партии временами пошатывался под ударами оппонентов, но решительно подавлял критику в свой адрес. Политический обозреватель NBC Alex Seitz-Wald лаконично заметил по этому поводу, что Камала Харрис явно выделялась из всех, а у Джо Байдена была мишень на спине (Joe Biden had a target on his back), иных же участников дебатов вообще не было видно.



Другой партийный фаворит, Берни Сандерс, полчаса излагал свои хорошо известные взгляды о необходимости бесплатного здравоохранения для всех американцев. Дональда Трампа он назвал "патологическим лжецом и расистом".

Социологи из команды Нэйта Сильвера отметили, что "чернокожие избиратели занимают у демократов центральное место в выборах, и до сих пор они склоняются к Байдену".

Марк Пенн, главный стратег Билла Клинтона в президентской гонке 1996 года и Хиллари Клинтон в президентской кампании 2008 года, назвал победителей и проигравших во втором туре теледебатов.

Победители:

Джо Байден. Он показал, что может выдерживать непростые передряги.

Камала Харрис. Она вступила в спор с Байденом, которого поддерживает 50 процентов избирателей-афроамериканцев. Ее атака на Байдена по расовой проблеме стала самым поворотным моментом дебатов, подняв ее статус и, возможно, многих отвратив от Байдена.

Пит Буттиджич (мэр города Саут Бенд, штат Индиана). Он остается кандидатом с растущим влиянием на молодых избирателей.

Проигравшие:

Берни Сандерс. Он без конца повторял нападки на корпоративную Америку, потратив отпущенное ему время впустую. Сандерс, считает Марк Пенн, вряд ли остановит продвижение Элизабет Уоррен, которая расколола большинство "прогрессивных" избирателей Демократической партии.

Все остальные участники второго тура были и, видимо, останутся вне большой политической игры.

"Итак, Байден держится за свое лидерство. Харрис движется вверх. Сандерс идет вниз. Элизабет Уоррен и Буттиджич – за ними следует наблюдать", – считает Марк Пенн.

По данным ведущего американского социологического агентства Morning Consult, Джо Байден пользуется наибольшей популярностью среди членов Демократической партии, его поддерживают 38% демократов, Сандерса – 17%, Элизабет Уоррен – 13%.



Дональд Трамп прокомментировал второй тур теледебатов в своей безапелляционной манере: "Все демократы просто подняли руки за предоставление миллионам нелегальных иностранцев неограниченного медицинского обслуживания. Как насчет заботы об американских гражданах? Это конец их гонки", – написал он в "Твиттере".

Однако американские избиратели могут его в этом и не поддержать. Согласно недавнему опросу телеканала Fox News, если бы президентские выборы состоялись сейчас, за Дональда Трампа отдали голоса 38% респондентов, в то время как 49% проголосовали бы за Джо Байдена. Байден опережает и других кандидатов от Демократической партии. 35% респондентов предпочли бы видеть его победителем президентской гонки, и только 17% проголосовали бы за сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

В конце апреля, согласно опросу, который провело издание The Hill, Байдена на выборах 2020 года поддерживали бы 43% американцев, тогда как Дональда Трампа – лишь 37%. Таким образом, тенденцией апреля – июня стало небольшое увеличение отрыва Байдена от Трампа, но вся борьба еще впереди.