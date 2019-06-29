Самбо против кунг-фу: кто победит? - "Sina"

14:03 01.07.2019 В этом году празднуется 70-я годовщина установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Сейчас мы – свидетели "лучшего периода" российско-китайских отношений, пишет "Байцзяхао", но как много мы знаем о двух странах? Автор пообщался с теми, кто интересуется китайской и русской культурой, и попросил ответить на вопросы, которые интересуют жителей обеих стран.



Sina (Китай): русское боевое искусство и китайское кунг-фу – кто победит?



В этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Вы сейчас являетесь свидетелями лучшего периода российско-китайских отношений, как много вы знаете о двух странах?



Я подготовил несколько вопросов о России, которые интересны китайцам, и попросил ответить на них находящихся в Москве журналистов, специалистов по России и всех, кто интересуется и разбирается в Китае и его культуре.



1. Если говорить о традиционных отраслях, то какие крупные известные предприятия есть у России?



Так как Россия невероятно богата минеральными ресурсами, то соответственно и предприятия, которые добывают и используют их в производстве, обладают такой же мощью. Компания "Полюс", основанная в 1980 году, является крупнейшей золотодобывающей компанией в России. Металлургическая компания "Северсталь" и группа ЕВРАЗ (Evraz) входят в число лучших сталелитейных предприятий, а ЕВРАЗ занимает 12-ое место в мире по производству стали.



Кроме того, в России весьма рано возникла военная и транспортная промышленность. Например, такая известная компания как "Ломо", была основана в 1914 году. В советское время она была крупнейшим производителем оптического оборудования военного назначения. Производственное предприятие "Сухой", основанное в 1934 году, является основным производителем военных самолетов для России.



Если говорить о предприятиях, связанных с транспортной промышленностью, то возникшая в 1930 году компания "ГАЗ" - "продукт" первой пятилетки СССР, в настоящее время она является вторым в России и седьмым в мире крупнейшим производителем коммерческих автомобилей. А компания "Аэрофлот" была крупным гражданским воздушно-транспортным предприятием в ранний период СССР.



2. Какие всемирно известные бренды есть в России?



В списке под названием "50 наиболее ценных крупных российских брендов 2018 года", опубликованного британским рейтинговым агентством, первое место занял "Сбербанк России" с уставным капиталом в размере 670,40 миллиарда рублей. Второе и третье место досталось "Газпрому" и "Лукойлу" соответственно. С четвертого по десятое место расположились: "Роснефть", ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД"), сеть продуктовых розничных магазинов "Магнолия", Банк "ВТБ", оператор мобильной связи "МТС", "Татнефть" и сеть продуктовых магазинов "Пятерочка".



3. Как русские относятся к тому, что другая страна называет их "воинственным народом"?



С ростом числа неправительственных обменов все больше россиян узнают, что для китайцев они - "воинственный народ". В российских социальных сетях часто можно увидеть вопрос: "почему китайцы нас так называют"?



Наталья из Москвы, которая в настоящее время учится в аспирантуре, услышала эту фразу в 2006 году, когда в первый раз приехала в Китай. Девушка поделилась, что на самом деле не очень понимает, почему китайцы так называют русских, возможно, потому, что они считают, что русские не боятся мороза, или же что у них невероятно храбрые летчики. Она сказала, что будет не против такого "прозвища", только если самим китайцам оно будет нравиться.



Юноша, который прожил в Китае пять лет, рассказал, что в интернете существует целый ряд стереотипов о русских, например, что у них в качестве домашних животных живут медведи, что они едят сырое мясо, носят с собой охотничье ружье, купаются зимой и так далее. На самом же деле это относится далеко не ко всем русским. Молодой человек заявил, что подобное "прозвище" ему не нравится, смысл, который вкладывается в "воинственный народ", не имеет ничего общего с войной, он отражает смелость и решительность русских.



4. Чему, по мнению россиян, можно научиться у Китая и чему он может научиться у России?



Русские считают, что самое ценное, чему можно поучиться у китайцев, - это трудолюбие и упорство, заблаговременная подготовка при разработке стратегии, нетерпимость правительства в отношении коррупции. Несмотря на то, что Китай не может похвастаться богатством природных ресурсов, его экономика, в отличие от российской, не зависит от энергетических ресурсов, и стимулирует развитие новых отраслей промышленности.



В России самыми богатыми предприятиями являются государственные предприятия, которые занимаются добычей нефти и природного газа, но в Китае предприятия типа "BAT" определяют направление развития эпохи, и это вызывает у России невероятную зависть. Будучи некогда сверхдержавой, России следует перенять опыт Китая, например, обратить внимание на его мощные фундаментальные исследования и разработки, охрану окружающей среды и так далее.



5. Русские народные песни стали в Китае популярны, и это является драгоценным воспоминанием между Россией и Китаем. А какие сейчас культурные элементы России и Китая не оставляют равнодушным?



В московском ресторане пекинского выставочного центра, который жители Пекина прозвали "ресторан "Москва" в Пекине", каждый день можно услышать русские народные песни, которые приходятся всем по вкусу. Любовь китайцев к русской культуре по-прежнему передается из поколение в поколение: и стар и млад - все в полном восторге от русского балета, музыки и литературы.



Во многих китайских семьях родители предпочитают отдать своего ребенка заниматься балетом у русского педагога. Китайские преподаватели музыки, окончившие российские высшие музыкальные учебные заведения, пользуются большим авторитетом на китайском рынке образования. Витас, пение которого напоминает "звуки дельфина", Полина Гагарина, принявшая участие в крупном китайском тв-проекте "Singer" ("Певец")- все они обзавелись своей армией китайских поклонников. По мере все большего углубления взаимодействия двух стран в сфере искусства те, элементы культуры, которые уже пришлись по душе, будут продолжать "расцветать" вместе с появлением новых.



6. Кого из китайских известных личностей знают русские?



Если говорить о самых популярных личностях Китая, то, скорее всего, на ум сразу приходит Джеки Чан. Все русские мальчики, родившиеся в 70-80х годах, выросли на кунг-фу фильмах с его участием.



Кроме того, русские с почтением относятся к древним китайским мудрецам, особенно к Конфуцию, Лаоцзы и Сюньцзы: от высокопоставленных чиновников, как например, премьер-министра Дмитрия Медведева, до сценаристов телевизионных сериалов - все любят цитировать "Лунь Юй" ("Беседы и суждения" - главная книга конфуцианства, составленная учениками Конфуция - прим. перевод.). Например, Дмитрий Медведев однажды процитировал Конфуция, сказав: "Благородный муж предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к людям". Он признал, что эта фраза применима ко всем аспектам жизни человека.



Некоторое время назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский процитировали "знаменитое изречение Конфуция": "Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно, если там ее нет". Однако китаеведы долгое время не могли установить его настоящий источник.



Позже обнаружилось, что эта фраза была цитатой из известной советской кинокартины 1979 года "Место встречи изменить нельзя". Сценарист, придумавший ее, никак не ожидал, что очень скоро она станет крылатым выражением. Некоторые российские ученые, которые занимаются исследованием Китая, говорят, что среди иностранных афоризмов наибольшее число по ошибке приписано именно Конфуцию.



7. Что лучше: русское боевое искусство (самбо, "Система") или китайское кунг-фу?



Русские очень уверены в своих боевых навыках, особенно если говорить о самбо, которое к тому же является любимым боевых искусств президента России Владимира Путина. Они знают о китайском кунг-фу преимущественно из фильмов с участием Брюса Ли и Джеки Чана. Другой вид боевого искусства - ушу - и дыхательная гимнастика цигун тоже набирают популярность в России, однако все же они распространены не так широко, как кунг-фу.



Однако по мере углубления контактов между двумя странами все больше русских начинают интересоваться китайским кунг-фу. Проведение соревнований и состязаний, несомненно, улучшит понимание как своих, так и зарубежных техник борьбы. Подобные мероприятия станут отличной моделью, которая будет способствовать неправительственным обменам. Если говорить о победителях, то здесь, конечно же, в первую очередь выступает дружба и только потом - состязание и дух борьбы.



8. Готовы ли жители России отправиться в путешествие по Китаю? Какие у них самые любимые места?



Русские очень хотят поехать в Китай, поскольку территория России огромна, при этом она находится на относительно высокой широте, располагаясь в холодных климатических поясах. В 1997 году, когда я учился в Москве по обмену, первый снег пошел 26 сентября, а последний сильный снегопад прошел только 13 апреля, поэтому люди в России стараются уехать отдохнуть поближе к морю под яркие лучи солнца. Город Байдахэ и остров Хайнань для российского направления открыли чартерные рейсы. По сравнению со Средиземным морем и Юго-Восточной Азией, соотношение цены и качества отдыха в Китае выше, китайцы более дружелюбны по отношению к русским, которые также считают китайскую еду своим любимым деликатесом. Современный Шанхай, Сиань, чарующий своей древностью, неторопливый Чэнду, Ханчжоу с его прекрасными видами, Гонконг, который завораживает, - все они пользуются популярностью среди российских путешественников.



9. Где в России можно купить китайскую гаоляновую водку?



Русские любят водку, но способ приготовления этого напитка полностью отличается от метода, используемый для гаоляновой водки: для русской водки не используется зерно, поэтому жители России имеют совсем небольшое представление об аромате и вкусе гаоляновой водки, а также длинной истории культуры китайского алкоголя, поэтому они ее пьют больше из вежливости. Купить гаоляновую водку можно в любом магазине России, который специализируется на продаже продуктов из Китая, однако большая часть покупателей - преимущественно китайцы.



10. Какими видят русские девушки китайцев?



По мнению русских девушек, молодые люди из Китая имеют множество преимуществ: любят свою жену, не пьют, не курят, любят делать работу по дому, добросовестно работают - таких днем с огнем не сыщешь. На их взгляд, единственный недостаток китайских юношей, возможно, заключается в том, что "их сложно назвать романтиками". Источник - ИноСМИ

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