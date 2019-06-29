Наркоолигархия. Молдавский Плохотнюк-стан, - И.Петров

14:05 01.07.2019 Нарколигархия: чем зарабатывал главный политик Молдавии

Россия обвинила бывшего главу Демократической партии Молдовы в организации трансконтинентального трафика гашиша



Иван Петров



Новый импульс получило грандиозное многолетнее расследование гашишного трафика из Северной Африки в Европу через Испанию - Россия предъявила серьезные обвинения олигарху и по совместительству самому влиятельному политику Молдавии Владимиру Плахотнюку. Дело расследуется в Следственном департаменте МВД. Сотни томов с доказательствами обвинений в создании и участии в преступном сообществе в отношении других фигурантов направлены Москвой в Кишинев. Политик и предполагаемый наркобарон в бегах. Вехи самого громкого и результативного антинаркотического расследования "Пиренейский излом" - в материале "Известий".



Плахотнюку кроме создания и руководства преступным сообществом вменяется организация 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере. Он покровительствовал уголовникам, а фактически управлял преступным анклавом, который, помимо наркотрафика, ответственен за хищения, торговлю людьми, сутенерство, заказные убийства, рейдерские захваты банков и компаний. Указано в следственных документах и то, что Плахотнюк монополизировал энергетическую систему и СМИ Молдавии, что было инструментами его незаконной деятельности. Но обо всем по порядку.



Кардиналы преступного мира Молдавии



Плахотнюка заподозрили в руководстве наркосиндикатом



Плахотнюк, разумеется, не сам воспитал стаю уголовников, а лишь сблизился с маргиналами во время одного из периодов своей борьбы за власть в стране. Впрочем, в определенных кругах этот человек еще в молодости был известен по прозвищу Плаха. И есть мнение, что в коммерцию он попал как раз из криминальной среды, связь с которой не прерывал ни на одном этапе своей карьеры. Но хорошо организованный криминалитет и соответствующие традиции существовали в бывшей советской республике задолго до него. Причем молдавская уголовная среда сегодня - прямая наследница воровских традиций так называемой русской мафии (под таким брендом она известна в Европе). С ее жесткой иерархией, общаком и суровыми методами воздействия на непокорных и предателей.



- Молдавские ОПГ интегрированы в воровской мир постсоветского пространства. "Коронации" у них происходят с одобрения славянских и "пиковых" (имеются в виду уголовники кавказского и закавказского происхождения. - "Известия") воров в законе. Не все гладко в их отношениях. Но, во всяком случае, они тесно общаются друг с другом, - пояснил "Известиям" источник в силовых структурах.



Отличительная черта, присущая молдавским бандитам, - хладнокровие. Их тяжело чем-то испугать, они четко придерживаются заранее продуманного плана во время своих налетов или других "операций", считает эксперт по оргпреступности из российского МВД.



- Контроль над эмоциями, жестокость и расчет позволили молдавским гангстерам заткнуть за пояс закавказские группировки, действующие в Европе, и даже албанскую мафию, которая еще недавно была страшным сном полиции ЕС, - подчеркивает собеседник.



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Коренной перелом в "специализации" этнической оргпреступности Молдавии наступил в середине прошлого десятилетия. Тогда в лидеры национального уголовного подполья выбился Олег Прутяну по прозвищу Борман. Осознание необходимости уходить от заметной насильственной преступности в латентную наркоторговлю, скорее всего, пришло к нему в португальской колонии, куда он был заключен в 2004 году за серию вымогательств и хищений на 18 лет. Сидеть бы Борману за решеткой до сих пор, но через шесть лет его экстрадируют на родину в Молдавию, где он вскоре выходит на волю.



Олег Прутяну (первая фамилия Флоча) - выходец из простой семьи, рос на улицах. Вместе с родным братом Геннадием Флочей они занимались грабежами, угонами, рэкетом, киднеппингом. Орудовали родственники и их подопечные в Италии, Испании и Португалии, пока не попались в руки полиции. В колонии Лиссабона матерого и решительного уголовника приметил другой авторитетный бандит - Симион Стегэреску (он же Саша Спортсмен, Патлатый). Помогла и протекция старшего брата, Флоча представил его влиятельным заключенным. Так началось возрастание авторитета Бормана вместе с пополнением рядов его шайки. Через некоторое время к друзьям-молдаванам примкнул испанец Мануэль Сильвино Пальма де ла Пас по прозвищу Лоло.



Встреча большой четверки



Одним из важных для расследования событий в деле о преступном сообществе стала встреча Бормана, Патлатого, Лоло и Плахотнюка. Этот момент следователи считают ключевым в создании преступного сообщества. Во время переговоров были определены компетенции каждой из преступных групп.



Из материалов уголовного дела:



Не позднее июня 2012 года Мануэль Сильвино Пальма де ла Пас [Лоло] неустановленным способом и под неустановленными паспортными данными прибыл в Кишинев, где при встрече с Прутяну, Стегэреску и Плахотнюком, представляющим интересы оргпреступности Молдовы и имеющим влияние на органы госвласти Молдовы, согласился на совместную с ними преступную деятельность, связанную с совершением контрабандных поставок из Испании в РФ особо крупных партий наркотических средств.



Сходка была нужна для подтверждения серьезности намерений между весомыми фигурами. Во время встречи были разграничены зоны ответственности: Лоло занимался поставками из Марокко в Испанию, Стегэреску - перевозкой из Испании и сбытом в России, Борман координировал и контролировал все процессы, а Плаха оказывал общее покровительство преступной деятельности и контроль со стороны криминалитета Молдавии. И российские полицейские располагают серьезными доказательствами как факта самой встречи, так и итогов, достигнутых во время переговоров.



Бизнес приносил своим бенефициарам больше 1000% прибыли от себестоимости. Если закупка килограмма гашиша у марокканских производителей обходилась в сумму 27–45 тыс. рублей, то мелкооптовая цена, например, в России доходила до 500–600 тыс. рублей за 1 кг. Предприятие имело сложную логистику, преимущественно груз добирался до России в тайниках легковых и грузовых автомобилей.



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- Чаще всего это были брикеты весом в 100 г. Вес одной партии, отправлявшейся из Испании транзитом через страны ЕС в Россию, составлял от 50 до 200 кг. Каждая плитка фасовалась в вакуумную упаковку. Это было необходимым условием сохранности продукта, так как прятали наркотики чаще всего в бензобаке автомобилей либо в технических полостях, - пояснил "Известиям" источник в МВД.



Товар брендировался тиснением в виде евро, эмблемами престижных марок автомобилей, сообщники отслеживали качество, чтобы создать себе репутацию добросовестных поставщиков.



Но по мере работы международного сообщества силовиков бизнес начал приносить своих хозяевам вместо прибыли проблемы. Одна за другой начали изыматься партии наркотиков на границах, а курьеры, над которыми нависла угроза десятилетнего заключения, начали охотно давать показания на своих патронов. Эту же тактику со временем избрали и криминальные менеджеры среднего звена. Вскоре благодаря информации от российских полицейских их молдавские коллеги задержали Олега Прутяну. Позже в руки силовиков, в том числе российских, попали и другие весомые члены сообщества, которые пролили свет на кухню бизнеса.



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Плахотнюк вяло отреагировал на серьезные обвинения в его адрес.



"Россия возбудила против меня несколько уголовных дел (не знаю точно их количество), о которых я узнал из прессы: некоторые появились перед выборами, другие появились тогда, когда правящей партией в Молдове была ДПМ, принимавшая неугодные Москве решения. Все эти уголовные дела - фантазии и попытки впутать меня в дела, к которым я не имею никакого отношения", - написал в своем Facebook Плахотнюк.



Впрочем, политика сложно удивить обвинениями, он уже был заочно арестован российским правосудием за другие не менее тяжкие преступления. В 2018 году он был объявлен в международный розыск. Бизнесмена Плахотнюка обвинили в выводе более 37 млрд рублей из России. Деньги с корреспондентских счетов российских банков по подложным решениям молдавских судов переводились в Moldindconbank в пользу физических и юридических лиц. За данное преступление в Молдавии уже осужден к 18 годам колонии известный бизнесмен Вячеслав Платон.



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Эмиссаром, непосредственно контролирующим вопросы взаимодействия с другими сообщниками, Плахотнюк назначил Константина Цуцу, следует из документов следствия. Это известная личность в Молдавии - борец, спортивный деятель, предприниматель и до недавнего времени депутат парламента от Демократической партии.



Константин Цуцу родился в 1987 году в селе под Кишиневом. Он стал двукратным чемпионом мира в смешанных единоборствах по версии King of Kings и ряде других турниров. Свои последние бои он посвящал партии Плахотнюка. В 2012 году его имя упоминалось в прессе в связи с убийством криминального авторитета Алексея Веретко по прозвищу Красавчик. Цуцу участвовал в драке, окончившейся печально для уголовника, но перешел из категории подозреваемых в свидетели - внезапно нашелся человек, который признался в убийстве. Напомним, что выдвигалась версия о том, что заказчиком и организатором расправы над Красавчиком был Прутяну - он присутствовал при убийстве.



- Я жду окончания этого дела, чтобы суд решил, кто виноват. Я попал туда случайно, и я ни в чем не виноват, - говорил в последующем спортсмен Цуцу.



Как в воду глядел: суд Оргеева оправдал Цуцу, который к тому моменту был уже парламентарием - шумиха и объявление в международный розыск не помешали его политической карьере на родине.



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Членом Демократической партии он стал в 2014 году. А уже в декабре того же года боец вошел в парламент, причем стал членом постоянной Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. То есть ему были подконтрольны силовики республики еще на момент расследования убийства Веретко.



Нужно отдать должное его организаторским способностям. По словам источника "Известий", этот человек вникал во все нюансы криминальных дел, контролировал каждую сделку, решал проблемы с упертыми силовиками, которые совали нос в дела наркосиндиката.



- Он прекрасно справлялся с ролью посредника между авторитетом от политики и авторитетами с большой дороги, - говорит источник "Известий".



Вот что вспоминал бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый в беседе с "Коммерсантом": "Я знаю случай, когда в Бельцах полицейские хотели арестовывать крупные партии наркотиков, но им из Кишинева давали команду - отставить. Этим занималось высшее руководство МВД. При этом все понимали, на кого работал Борман, а самое главное, кому подчинялись молдавские силовики - Плахотнюку".



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Притом что многие в республике удивлялись присутствию в парламенте мускулистого парня, засветившегося в криминальной хронике, сам Цуцу оставался на виду и охотно давал интервью местным СМИ. Кроме того, он активно ведет соцсети, где выкладывает кадры собственных тренировок и моменты своего роскошного досуга в компании моделей.



- Я близок к людям. Я внимательно отношусь ко всем сообщениям, которые они мне отправляют. Как депутату, мне предстоит многое сделать. Например, люди из Бачой, где я родился, просят меня стать мэром. Я им отвечаю, что мэр не может сделать столько, сколько может сделать депутат, - это слова Цуцу во время предвыборной гонки в декабре прошлого года.



В феврале стало известно, что его кандидатуру не поддержал родной электорат - земляки из пригорода Кишинева предпочли ему Андрея Нэстасе. А из партийного списка Демократической партии спортсмен… выбыл.



Доход на чужих мышцах



Наркотрафик гашиша вовсе не единственный, хотя и очень солидный источник дохода преступного сообщества Прутяну-Плахотнюка.



- Молдавия остается одной из немногих стран в окружении России, где легально производятся и продаются анаболики для культуристов, в частности метандиенон-препараты. То есть на законодательном уровне лоббируются интересы владельцев этого бизнеса, хотя весь цивилизованный мир уравнял производство анаболических стероидов с наркотиками. В России за оборот этих препаратов предусмотрена суровая уголовная ответственность, как и в других странах Европы. Но буквально все отечественные спортзалы наводнены молдавской химией, - объясняет сотрудник антинаркотического подразделения.



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Очень непрозрачный бизнес, который на руку контрабандистам, - сигаретный.



- Заготовки для табачного производства сложно отличить от того же гашиша. Каким-то образом бандиты продавили для себя открытие одного такого производства в Испании. Оформлено дело на господина Мардара - приближенного к криминальной элите. На деле же предприятие подконтрольно тому же Борману, - рассказывает источник о новых перспективах расследования "Пиренейский излом".



Напомним, 14 июня олигарх Владимир Плахотнюк, чья партия ранее контролировала правительство и парламент, покинул территорию страны на автомобиле, а власть в стране передана оппозиции благодаря вмешательству России, ЕС и США. Существовавшая до этого система государственного управления была названа преступной. Демократическая партия на данный момент прекратила активную борьбу за власть.



Плахотнюк после отставки подконтрольного ему правительства через Приднестровье добрался до Одессы, откуда вылетел за границу. Куда конкретно - пока достоверно неизвестно. По данным СМИ, помимо антинаркотического процесса, и расследование финансовой деятельности предприятий и банков бизнесмена может пойти более продуктивно, учитывая, что претензии к нему начали поступать от других стран ЕС. Источник - Известия

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