Жертвы "климатического апартеида": за богачей страдают бедняки, - К.Сенин

14:09 01.07.2019 Жертвы "климатического апартеида": за богачей страдают бедняки

Развитые страны уходят от ответственности за выброс парниковых газов, уверены в ООН



Кирилл Сенин



Даже при реализации консервативных прогнозов в сфере глобального потепления десяткам миллионов бедняков по всему миру до конца века придется выбирать - умирать от голода или менять место жительства. Такие оценки приведены в новом докладе, который подготовили в ООН. "Известия" ознакомились с документом, авторы которого уверены: вопросы изменения климата затронут не только демографические, миграционные и экономические процессы на планете, но скажутся и на основополагающих универсальных ценностях - таких как базовые права человека.



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Беды для бедных



Процесс глобального потепления в первую очередь будет негативно сказываться на тех, кто живет за чертой бедности, однако вся ситуация угрожает развитию демократии в мире и соблюдению прав человека. С такой оценкой выступил в конце июня специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Филип Альстон.



- Даже если нынешние цели (по борьбе с изменением климата) будут достигнуты, десятки миллионов человек окажутся в бедности, что запустит масштабные миграционные процессы и станет причиной голода, - отметил он. - Изменение климата может свести на нет последние 50 лет прогресса в развитии, глобальном здравоохранении и усилиях по сокращению бедности. Из-за этого к 2030 году свыше 120 млн человек могут оказаться в бедности, а наиболее тяжелый удар ситуация нанесет по небогатым странам, регионам и тем местам, где живут и работают малоимущие.



По словам Альстона, даже в случае реализации маловероятного наиболее оптимистичного сценария, согласно которому средняя температура в мире к 2100 году поднимется всего на 1,5 градуса по Цельсию, во многих регионах потепление будет экстремальным, что станет причиной кризиса в обеспечении продовольственной безопасности, потери доходов и ухудшения ситуации в сфере здравоохранения. Многим жителям таких районов придется выбирать - умирать от голода или перебираться в более благополучные регионы. "500 млн человек столкнутся с нехваткой воды, на жизни 36 млн может сказаться снижение урожая, а аномальная жара будет воздействовать на 4,5 млрд человек, - говорится в докладе. - Во всех этих сценариях наибольшее негативное воздействие будет приходиться на наименее благополучных членов общества".



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- Поразительно, но людям, которые живут в бедности и несут ответственность лишь за малую толику глобальных выбросов в атмосферу, придется испытать на себе основные последствия изменения климата, притом что ресурсов для защиты у них меньше всего, - подчеркнул эксперт. - Нам грозит сценарий "климатического апартеида", при котором богатые платят за то, чтобы сбежать от чересчур жаркого климата, голода и конфликтов, а остальному миру остаются только страдания.



Согласно данным, которые приводит The Independent, на более бедную половину населения планеты - 3,5 млрд человек - приходится лишь 10% выбросов вредных веществ в атмосферу. При этом 10% самых состоятельных землян ответственны за производство примерно половины всего объема парниковых газов. По данным доклада объединения неправительственных организаций Oxfam, который цитирует издание, каждый богач, входящий в 1% самого состоятельного населения планеты, потребляет в 175 раз больше углеводородов, чем один представитель из 10% самых бедных людей на Земле.



Лишение прав



У глобального потепления есть и еще одно, на первый взгляд не вполне очевидное последствие - этот процесс напрямую связан с ситуацией в области прав человека, в том числе права на жизнь, пропитание, жилье и доступ к питьевой воде, отмечает спецдокладчик ООН. Кроме того, потепление на планете может привести и к не менее масштабным последствиям для развития демократических процессов - ведь правительствам придется убеждать своих граждан в необходимости и неизбежности социальных и экономических перемен.



- В подобных условиях для гражданских и политических прав появятся значительные риски, - подчеркивает Альстон. - Большинство правозащитных структур лишь начинают работать с теми результатами изменения климата для сферы защиты прав человека, и эта тема остается лишь одной из многих, несмотря на то что для предотвращения катастрофических последствий остается чрезвычайно мало времени.



В том, что глобальное потепление и защита прав человек неразрывно связаны, с Альстоном согласен директор программы права и политики правозащитной организации Amnesty International Ашфак Халфан.



- Изменение климата - это вопрос прав человека как раз из-за тех последствий, которые данный процесс оказывает на людей, - подчеркнул юрист, слова которого приводит британская The Guardian. - Основная обязанность по защите людей от нарушения прав человека возложена на государства. Страна, которая не принимает хоть сколько-нибудь ощутимых шагов для снижения объема выброса парниковых газов, нарушает собственные обязательства по обеспечению прав человека.



По словам Халфана, Amnesty International намерена добиваться ответственного подхода со стороны правительств и компаний, работающих в сфере добычи и переработки ископаемых энергоресурсов.



Рецепт экономической катастрофы



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По оценке ООН, роль государств в борьбе с процессом изменения климата на планете и его социально-экономическими последствиями явно недостаточна. В качестве примера Альстон упомянул Парижское соглашение по климату - ряд стран-подписантов не в полной мере выполняет его условия, другие и вовсе отказались участвовать в договоре. При отсутствии политической воли для снижения выброса парниковых газов и адекватного бюджетного финансирования правительства выделяют $5,2 трлн в год на поддержку индустрии ископаемых видов топлива.



- Сохранение нынешнего курса - это рецепт экономической катастрофы, - предупреждает спецдокладчик ООН. - Экономическое процветание и экологическая устойчивость вполне могут быть совместимы, однако для этого требуется разорвать взаимозависимость между экономическим благополучием и борьбой с бедностью с одной стороны и выбросами в атмосферу в результате использования ископаемых энергоресурсов - с другой.



Для этого нужны программы поддержки перемещенных работников и предоставления рабочих мест. - Данный кризис должен стать катализатором для выполнения государствами - в течение длительного времени игнорировавшими - обязательств по обеспечению экономических и социальных прав, в том числе прав на социальное обеспечение и доступ к продовольствию, здравоохранению, жилью и достойной работе, - уверен Альстон.



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Он также указал на риски, связанные с надеждами вовлечь в данную деятельность коммерческие структуры, при избыточном участии которых массовые нарушения прав человека будут по сути неизбежны.



- Если изменение климата использовать для того, чтобы обосновать нацеленные на выполнение пожеланий бизнеса подходы и расширить объем перевода собственности в частные руки, то масштабы добычи природных ископаемых и темпы глобального потепления могут увеличиться, а не сократиться, - предупредил представитель Объединенных Наций.



В качестве примера, свидетельствующего об абсолютном несовпадении интересов большого бизнеса и обычных людей, он напомнил о последствиях урагана "Сэнди", который обрушился на Нью-Йорк в 2012 году. В то время как тысячи малоимущих жителей крупнейшего американского мегаполиса в течение нескольких дней жили без электричества и доступа к медицинской помощи, штаб-квартиру инвестиционного банка Goldman Sachs на Манхэттене защитили от воды тысячами мешков с песком, а энергоснабжение здание обеспечили за счет собственного генератора.



Изменение политического климата



От Альстона "досталось" не только корпоративному миру, но и отдельным мировым лидерам. Например, бразильского президента Жаира Болсонару спецдокладчик раскритиковал за ослабление мер по защите окружающей среды в целом и за открытие амазонских лесов для хозяйственной деятельности в частности. В свою очередь, по мнению представителя ООН, американский лидер Дональд Трамп назначил "бывших лоббистов на посты в органах надзора", а также "активно ставит палки в колеса развитию климатологии".



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Обитатель Белого дома с такой критикой не согласен - впрочем, как и с любыми негативными оценками в его адрес. Несмотря на то что Соединенные Штаты являются вторым после КНР крупнейшим в мире "загрязнителем" окружающей среды, Трамп предпочитает обвинять в экологическом кризисе других. Например, во время визита в Великобританию он в интервью телеканалу ITV заявил, что "в Китае, Индии, России, многих других странах не очень хороший воздух", в некоторых городах "просто невозможно дышать", а значит, эти государства не выполняют свои обязательства в сфере экологии. Занимающихся вопросами изменения климата ученых Трамп заподозрил в обслуживании политических интересов, а саму проблему глобального потепления назвал выдумкой (позднее, впрочем, подчиненным Трампа пришлось дезавуировать это его высказывание).



Пренебрежение, которое нынешняя американская администрация проявляет по отношению к вопросам экологии и климатических катаклизмов, достаточно очевидно. Руководитель федерального Управления по защите окружающей среды США заявил, что изменение климата не является для него важнейшим приоритетом, а опасения ученых слишком раздуты. Сам Трамп также заявил, что Вашингтон не будет выполнять условия Парижского соглашения по климату, поскольку в противном случае страна уже к 2025 году потеряет 2,7 млн рабочих мест.



"Согласно последним докладам, несмотря на то что принятый в 1970 году Закон о чистом воздухе и одобренный во время президентства Обамы План по чистой энергетике позволили добиться улучшения качества воздуха и спасти жизни жителей США, прогресс замедлился после того, как при администрации Трампа соблюдение природоохранных норм сократилось, - отмечает журнал Time. - Более 141 млн американцев в период с 2015 по 2017 год жили в районах с нездоровым воздухом - больше, чем в предыдущие два года, при этом, судя по докладу "О ситуации с воздухом" за 2019 год, обстановка с загрязнением озонового слоя Земли над большей частью территории страны ухудшилась".



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Многие ученые считают, что в число последствий глобального потепления входят и такие природные катаклизмы, как засухи, лесные пожары и наводнения - те бедствия, с которыми многие районы США сталкиваются регулярно и которые обходятся бюджету в десятки миллиардов долларов в год. Впрочем, с такой ситуацией Трамп, похоже, готов мириться. В любом случае перевод производств на более экологически чистые технологии и инвестиции в борьбу с загрязнением окружающей среды - процесс трудоемкий, высокозатратный, очень длительный и при этом не предполагающий скорого результата.



Тем временем до ближайших президентских выборов в США остается уже меньше полутора лет. При таком графике голоса избирателей из крупных промышленных центров, которых заявивший о планах пойти на второй срок Дональд Трамп может лишиться в случае закрытия или сокращения вредных производств, явно будут перевешивать никем не гарантированные и явно нескорые результаты борьбы с глобальным потеплением. Источник - Известия

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