Русофобия грузинской власти и... ее итоги, - А.Проханов

16:07 01.07.2019

Грузия забыла, что она сама - маленькая империя

с момента распада СССР грузинская власть не переставала быть русофобской



Александр Проханов



Россия в свое время спасла Грузию от иноземного ига, от уничтожения и взяла ее под свое крыло, под свой скипетр. Грузия получила от России не просто свободу, она получила возможность транслировать свою маленькую, автономную грузинскую культуру через имперский ретранслятор в мир. Грузинская культура в советское время расцветала - появилась могучая грузинская советская поэзия, появился грузинский кинематограф.

В конце концов, Грузия подарила Советскому Союзу Сталина - великого преобразователя красной империи.

В недрах Советского Союза, в близких к Андропову кругах комитета госбезопасности, возникла идея расчленения красног государства. Советский Союз был разрублен топором на части, и одной из частей, отвалившихся от гигантской империи, была Грузия. Среди конкретных разрушителей Советского Союза был и Эдуард Шеварднадзе, добившийся очень высоких позиций в советской элите.



Любой выход из имперского котла должен был иметь идеологию, и такой идеологией для многих республик стала русофобия, Грузия здесь не исключение. Да, там всегда были слои, которые считали Россию поработительницей, но это были крохотные интеллигентские сообщества. А вот когда власть перешла к Гамсахурдии, человеку не совсем вменяемому, действующая русофобия стала фундаментом грузинской идеологии. С тех пор власть в Тбилиси не переставала быть русофобской. И не бывает так, что власти между собой враждуют, а народы дружат. Это утопия. Если власти начинают между собой враждовать, они вовлекают в это и народы. Тому пример Украина.

Но, заняв антирусскую, антимосковскую позицию, Грузия почему-то забыла, что сама является маленькой империей. В Грузии были автономные Абхазия, Южная Осетия, Аджария, анклавы, где жили армяне. И это не говоря про Сванетию, Мегрелию… В итоге советский распад, который Грузия инициировала, перенесся и на нее саму.

Грузия пыталась этот распад удержать силой. Также действовала и наша страна, использовавшая мощную и страшную силу для подавления чеченского сепаратизма. Распад государства и борьба с ним - это гражданская война, это кровь. Южная Осетия и Абхазия стали искать защиту у России, и Россия эту защиту дала, потому что Грузия была ей враждебна, туда уже вошли структуры НАТО, она превращалась в антироссийский форпост.

Все происходящее сегодня - лишь продолжение того распада. Бессмысленно предаваться иллюзиям. Жалеть надо было в 1991 году. Надо признать, что 1991 год - это год гигантской трагедии, последствия которой мы до сих пор расхлебываем. Множество народов, населявших Советский Союз, складывались своими гениями и героями, своими умами и потенциалами - и делали СССР великой державой. А в результате распада мы все скатились на мировую периферию.



Конечно, происходящее - это беда. Я родился в Тбилиси, а сейчас даже не могу туда въехать. Я нахожусь там под запретом, и мне от этого горько.