 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.07.2019
18:12  G20 завершился без отхода назад и без настоящего продвижения вперед, - Le Temps
17:53  Туркмены и туркменки всенародным ликованием отметили 62-ю "Днюху" Аркадага
17:04  Кадровые маневры Токаева как-то... непредсказуемы, - Д.Ашимбаев
16:15  Туркменские студенты, учащиеся в вузах Беларуси отказываются возвращаться домой
16:07  Русофобия грузинской власти и... ее итоги, - А.Проханов
14:09  Жертвы "климатического апартеида": за богачей страдают бедняки, - К.Сенин
14:08  Атамбаев-Жээнбеков. Репортаж из несуществующей "Кой-Ташской Республики", - С.Чериков

14:05  Наркоолигархия. Молдавский Плохотнюк-стан, - И.Петров
14:03  Самбо против кунг-фу: кто победит? - "Sina"
08:46  Рурк, Букер и Клобучар... Демпартия США ищет убойного соперника для Трампа, - В.Прохватилов
08:27  4 кыргызки объявили "сухую голодовку" у здания ВерхСуда. Требуют отставки главы Кирсовпрофа
08:21  Куда летит "Степной орел"? Казахстан продолжает маневрировать с США и НАТО, - А.Пахолин
08:14  Протесты не стихают. Полиция Гонконга дубинками и перцовым газом гоняет демонстрантов
08:06  Оно не тонет... Снятый с послов за аферы и раздолбайство Абибуллаев трудоустроен главой "Центра Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога"
07:54  Ливия объявила всеобщую мобилизацию против... Турции
07:37  В Казахстане тихо и мирно прошли первые разрешенные митинги оппозиции. Вышло несколько сотен человек
07:36  Спец-группа ООН расследует загадочные исчезновения и аресты в Таджикистане
07:29  Кима-уговоры. Раунд №3. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей
07:10  Албания. Выборы не разрядили ситуацию. Страна на грани гражданской войны, - "Къ"
07:06  Хант неожиданно обходит Джонсона в гонке за пост Брит-премьера, - Ф.Селимова
07:03  Экс-президенту Киргизии грозит пожизненное заключение, - В.Панфилова
07:01  Продление сделки ОПЕК+ грозит новым замедлением экономики РФ, - "НГ"
06:47  Италия готовит сильнейший удар по евро. Вводом mini-ВОТ
05:43  Тегеран обещает дать Рахмону еще $8 млн. На проруб Истиклолского тоннеля
Воскресенье, 30.06.2019
22:31  G20 в Осаке – саммит двусторонних встреч, - В.Катасонов
18:34  Узбекистан мирзиеевский. Дурдом или все же имеют место акты жизни. Ч. 2, - Б.Мусаев
12:00  Последняя ночь либерализма, - А.Проханов
11:59  В обществе, где нет социальной справедливости, люди будут жить как на пороховой бочке, – Н.Даутбек-кызы
11:57  Незавидная доля: почему в странах СНГ преследуют экс-президентов, - И.Кармазин
11:55  Грузия, твой оккупант - Америка! - Александр Хирург
11:54  Алмазбек Атамбаев готов отвечать за свои ошибки. Просит обвинения поконкретнее
11:52  Каждый второй - китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок
11:50  КазМинобраз не хочет называть ФИО арестованного за взятку "помощника министра". Стесняется?
11:49  Смогут ли Трамп и Цзиньпин не допустить большой войны?
11:45  Алма-Ата, 1968-й. Незабытый подвиг. Как двое солдат остановили бензовоз без тормозов ценою своей жизни
11:43  National Interest: Как США могут снизить свою зависимость от КНР?
07:17  Иран, Россия, Корея: санкции быстро распространяются, но редко достигают своих целей, - Le Figaro
07:14  Послом США в Туркмении стал мистер... Климов
06:55  Торговую войну между США и Китаем поставили на паузу. В Осаке завершилась встреча лидеров G20
06:43  Йеменские повстанцы-хуситы вновь атаковали аэропорты в Саудовской Аравии
06:41  Путин закопал либерализм как идею, - А.Разуваев
01:27  Революция из Интернета. Социальные сети стали ярким свидетельством глубочайшего социального неравенства
00:21  Известного (кому-то) израильского диджея Perplex застрелили на сцене в Мексике
Суббота, 29.06.2019
19:28  Бауыржан Байбек возглавил правящую в Казахстне партию Nur Otan
16:33  Первый в Туркменистане (и Мире!) завод по производству бензина из природного газа вошел в Книгу рекордов Гиннесса
16:28  Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала с миллионами долларов
15:23  Массовые беспорядки на казахском нефтепромысле Тенгиз. МВД уверяет, что "ситуация стабильна"
12:52  "Никто на улице не останется". Временный лагерь развернули в Арыси
12:50  "Ось Москва-Ташкент". Что стоит за сближением России и Узбекистана
12:46  Развал США произойдет руками Британии, - И.Панарин
12:44  Новый взгляд на героический эпос казахов: исламо-суфийские следы, - Н.Даутбек-кызы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Туркменские студенты, учащиеся в вузах Беларуси отказываются возвращаться домой
16:15 01.07.2019

Огромная часть туркменских выпускников белорусских вузов не хотят возвращаться на родину. Об этом учащиеся рассказали корреспонденту "Хроники Туркменистана" в Белоруссии. Молодые люди уверены, что дома их ждет только повальная безработица, всеобъемлющая коррупция и невостребованность их дипломов.

Напомним, что весной этого года, после указа президента Гурбангулы Бердымухамедова, утверждающего новый порядок признания зарубежных дипломов, Министерство образования страны распространило список вузов, дипломы которых будут признаваться, а также некий перечень специальностей, которые то ли будут, то ли, наоборот, не будут признаваться в Туркменистане.
По словам выпускника Могилевского Государственного Университета им. А.А.Кулешова, он и его товарищи не нашли название своего вуза в этом списке. Студенты пытались прояснить этот вопрос в туркменском посольстве, однако внятного ответа так и не получили.

– Даже если бы наш вуз был в списках, нужно было бы заплатить крупную взятку, чтобы нострифицировать диплом в Туркменистане. К сожалению – эта система так устроена. Но и после этого никакой гарантии, что я найду работу нет. Я поговорил с десятками земляков из Туркменистана. Никто из них не хочет возвращаться, и все озабочены поиском любых возможностей, чтобы остаться здесь или перебраться в другие страны, – рассказал молодой человек.
Выпускник Белорусского Национального Технического Университета в Минске сообщил и о других проблемах, из-за которых молодые туркменистанцы не хотят возвращаться на родину.

– В последние пару лет у меня и моих земляков главной проблемой была даже не учеба, а выживание. Родители не могли высылать деньги ни по WU, ни через банковские карты. Кроме того, тех студентов, которые ездили домой на каникулы, постоянно вызывали на собеседования в МНБ, требуя рассказать о своих, в том числе личных, делах во внеучебное время и о своих сокурсниках из Туркменистана. Даже здесь, в Беларуси, мы находимся под постоянным контролем со стороны сотрудников нашего посольства. Это отбивает всякое желание возвращаться.
Туркменский мигрант в Турции, несколько лет назад окончивший один из вузов Минска, вспомнил о том, как пытался нострифицировать свой диплом:

– Я два года безуспешно пытался, чтобы мой диплом был признан туркменским Министерством образования. Работал, где придется. Потом плюнул, занял денег и уехал в Турцию. Здесь немало туркменских специалистов с дипломами зарубежных вузов трудятся. Многие из них работают по специальности.

По официальной статистике за 2018 год в Беларуси обучалось 7749 студентов из Туркменистана. Это половина всех иностранных студентов в этой стране.

Источник - hronikatm.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561986900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Премьер-Министр Аскар Мамин обратился к депутатам Парламента РК с предложением о продлении парламентской сессии
- Глава Сената поздравила журналистов с Днем работников средств массовой информации
- Н.Нигматулин вручил журналистам премию Мажилиса "Парламент сөзі"
- Кадровые решения президента
- Аскар Мамин: инфраструктура и жилой фонд города Арысь будут восстановлены в течение одного месяца
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2019 года №431
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2019 года №432
- Рабочий график первого президента
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  