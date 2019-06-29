Кадровые маневры Токаева как-то... непредсказуемы, - Д.Ашимбаев

17:04 01.07.2019

Кадровые решения президента

Данияр Ашимбаев: Токаев демонстрирует определенную непредсказуемость в кадровой политике, не давая аппарату расслабиться и демонстрируя нового президента центром принятия решений



Токаев демонстрирует определенную непредсказуемость в кадровой политике, не давая аппарату расслабиться и демонстрируя нового президента центром принятия решений.



Вариант с Кушербаевым весьма хорош. Крымбек Елеуович - старый, опытный политик, быстро вникающий в суть вопроса, принимающий решения и способный заставлять работать всех окружающих в команде. Знает идеологию, дипломатию и регионы. Рассматривался на роль руководителя АП еще лет семь назад, но назначение сорвалось. В бытность вице-премьером подмял под себя все правительство. Будучи акимом Кызылординской области спокойно выдвигал кадры в центр. В качестве руководителя АП при Токаеве более чем оптимален.

С южной столицей сложнее. Байбека поругивали, но для города он сделал много. Алматы тяжело привыкает к смене акима и новых мэров принимает с трудом.

С другой стороны, есть определенный алгоритм в смене мэров. У нас они делятся на два типа - перфекционисты и консерваторы, сменяющие друг друга. Назначение Сагинтаева акимом Алматы проговаривалось давно, поэтому неожиданным не стало. Конечно, за это время возникали варианты с назначением сюда Бисембаева и Бозумбаева, но в приходе Сагинтаева есть свои фишки.

Столичная его карьера часто критиковалась, но министром и акимом он себя хорошо показал. Опыт, вес, компетенция наличествуют. Общения с народом не боится, чему свидетельствует и работа земельной комиссии, и общение с многодетными матерями на митингах в Астане. Склонен к компромиссам, диалогу.

Ждать от него постмодерна не нужно, его задача - внести успокоение в жизнь города, решить те проблемы, которые были созданы предшественниками. В какой-то степени его приход можно сравнить с назначением Есимова после бурного Имангали.

Легкой жизни ни Кушербаеву, ни Сагинтаеву ждать не приходится, но это тяжеловесы, умеющие решать проблемы.