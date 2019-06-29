Туркмены и туркменки всенародным ликованием отметили 62-ю "Днюху" Аркадага

17:53 01.07.2019

В Туркменистане массовыми торжествами отметили день рождения "дальновидного и взвешенного" президента



29 июня президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову исполнилось 62 года. По этому случаю по всей стране прошли торжества и массовые празднования.



Дикторы телевидения, одетые в праздничные белые костюмы, начали выпуск новостей "в этот счастливый для всего народа Туркменистана день", с поздравлений, адресованных "герою Аркадагу".



В марыйской мечети Гурбангулы-хаджи муфтий, священнослужители, члены Кабинета министров, главы силовых ведомств и прихожане помолились за главу государства.



На сайте госинформагентства ТДХ, была опубликована статья, рассказывающая о достижениях "дальновидной и взвешенной политики" Бердымухамедова.



Как пишет издание, "к достижениям Туркменистана, лучше всего свидетельствующим о дальновидности и взвешенности политики Президента, следует отнести высокий ВВП, политическую стабильность и социальное благополучие, международный авторитет, обуславливающий развитие торгово-экономических и дипломатических связей, миротворческий потенциал – способность позитивно влиять на выработку совместных решений в ответ на вызовы современности. Из этих главных черт складывается портрет нашей страны и образ ее лидера".



Поэтесса Гозель Шагулыева, известная многочисленными одами президенту сочинила очередное произведение "Ангел-хранитель с тобой, почет тебе, Аркадаг!", которое было опубликовано в газете "Нейтральный Туркменистан".



"Мудрые решения рождаются

в светлой Твоей голове,

Тебе преподносят самые красивые цветы,

Тумары-обереги от бабушек и матерей.

Ангел-хранитель с Тобой,

почет Тебе, Аркадаг!"



В МИДе состоялась презентация книги Бердымухамедова "Туркменистан – сердце Великого шелкового пути", переведенной на турецкий и украинский языки.



Сам именинник в этот день на торжествах и телеэкранах не появлялся.





