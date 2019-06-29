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|Карыбек Дуйшеев избран председателем Конституционной палаты Кыргызстана
20:08 01.07.2019
В Конституционной палате Верховного суда Кыргызстана переизбрали председателя, заместителя председателя и судью-секретаря в связи с истечением срока полномочий руководства Конституционной палаты.
Собранием судей Конституционной палаты 30 июня избран новый руководящий состав:
- председателем – Дуйшеев Карыбек Арстанбекович;
- заместителем – Осконбаев Эмиль Жолдошевич;
- судьей-секретарем – Бобукеева Меергуль Рыскулбековна.
Руководство Конституционной палаты согласно положениям вышеуказанного конституционного Закона избирается на три года.
Ранее председателем Конституционной палаты был Эркинбек Мамыров.
Карыбек Дуйшеев родился 14 августа 1961 года в Узгене.
В 1983 году окончил юридический факультет МГУ, в 1987 году – аспирантуру института государства и права АН СССР.
В 1991-1994 работал помощником министра, начальник отдела кадров Министерства юстиции КР;
1994-1996 гг. – заведующий сектором кадров Аппарат правительства КР и эксперт сектора судебных органов юридического отдела Администрации президента КР;
1996-2002 гг. – директор Судебного департамента КР.
3 августа 2010 года указом президента КР Р.Отунбаевой назначен заведующим отделом по взаимодействию с судейским сообществом Администрации президента КР.
18 июня 2019 г. представлен комитету ЖК по конституционному законодательству и госустройству для избрания на должность судьи Конституционной палаты Верховного суда (выдвинут президентом КР).
20 июня 2019 г. - Жогорку Кенеш избрал К.Дуйшеева судьей Конституционной палаты Верховного суда.