Карыбек Дуйшеев избран председателем Конституционной палаты Кыргызстана

20:08 01.07.2019

В Конституционной палате Верховного суда Кыргызстана переизбрали председателя, заместителя председателя и судью-секретаря в связи с истечением срока полномочий руководства Конституционной палаты.

Собранием судей Конституционной палаты 30 июня избран новый руководящий состав:

- председателем – Дуйшеев Карыбек Арстанбекович;

- заместителем – Осконбаев Эмиль Жолдошевич;

- судьей-секретарем – Бобукеева Меергуль Рыскулбековна.

Руководство Конституционной палаты согласно положениям вышеуказанного конституционного Закона избирается на три года.

Ранее председателем Конституционной палаты был Эркинбек Мамыров.



Карыбек Дуйшеев родился 14 августа 1961 года в Узгене.

В 1983 году окончил юридический факультет МГУ, в 1987 году – аспирантуру института государства и права АН СССР.

В 1991-1994 работал помощником министра, начальник отдела кадров Министерства юстиции КР;

1994-1996 гг. – заведующий сектором кадров Аппарат правительства КР и эксперт сектора судебных органов юридического отдела Администрации президента КР;

1996-2002 гг. – директор Судебного департамента КР.

3 августа 2010 года указом президента КР Р.Отунбаевой назначен заведующим отделом по взаимодействию с судейским сообществом Администрации президента КР.

18 июня 2019 г. представлен комитету ЖК по конституционному законодательству и госустройству для избрания на должность судьи Конституционной палаты Верховного суда (выдвинут президентом КР).

20 июня 2019 г. - Жогорку Кенеш избрал К.Дуйшеева судьей Конституционной палаты Верховного суда.