"Она работает портнихой и совсем не ест тюремную еду". Каково Г.Каримовой сидится в тюрьме

20:19 01.07.2019

"Она работает портнихой и совсем не ест тюремную еду", - женщина, находившаяся в колонии с Гульнарой Каримовой



Женщина, которая находилась с Гульнарой Каримовой в одной колонии, рассказала журналистам некоторые подробности ее пребывания, сообщает издание upl.uz.

По словам женщины, Каримова очень сильно изменилась.

"Она работает портнихой. Рядом с ней очень опасные женщины. Она почти не ест тюремную еду. Она кушает только печенье. Жизнь в колонии сильно действует на ее психику. Мне кажется, даже после того, как она выйдет на свободу, ей потребуется помощь психолога", - отметила женщина.



Ранее адвокат Каримовой Грегуар Манжа, приезжавший из Швейцарии в колонию к своей подзащитной, заявлял, что Гульнаре требуется медицинская помощь. Позже Генеральная прокуратура выступила с заявлением, Каримова находится под наблюдением медиков.