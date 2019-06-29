 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.07.2019
21:09  ОПЕК+ остается при старых квотах
20:21  Самаркандских хокимов заставят согласовывать свои "самоделки" с ЮНЕСКО
20:19  "Она работает портнихой и совсем не ест тюремную еду". Каково Г.Каримовой сидится в тюрьме
20:08  Карыбек Дуйшеев избран председателем Конституционной палаты Кыргызстана
18:12  G20 завершился без отхода назад и без настоящего продвижения вперед, - Le Temps
17:53  Туркмены и туркменки всенародным ликованием отметили 62-ю "Днюху" Аркадага
17:04  Кадровые маневры Токаева как-то... непредсказуемы, - Д.Ашимбаев

16:15  Туркменские студенты, учащиеся в вузах Беларуси отказываются возвращаться домой
16:07  Русофобия грузинской власти и... ее итоги, - А.Проханов
14:09  Жертвы "климатического апартеида": за богачей страдают бедняки, - К.Сенин
14:08  Атамбаев-Жээнбеков. Репортаж из несуществующей "Кой-Ташской Республики", - С.Чериков
14:05  Наркоолигархия. Молдавский Плохотнюк-стан, - И.Петров
14:03  Самбо против кунг-фу: кто победит? - "Sina"
08:46  Рурк, Букер и Клобучар... Демпартия США ищет убойного соперника для Трампа, - В.Прохватилов
08:27  4 кыргызки объявили "сухую голодовку" у здания ВерхСуда. Требуют отставки главы Кирсовпрофа
08:21  Куда летит "Степной орел"? Казахстан продолжает маневрировать с США и НАТО, - А.Пахолин
08:14  Протесты не стихают. Полиция Гонконга дубинками и перцовым газом гоняет демонстрантов
08:06  Оно не тонет... Снятый с послов за аферы и раздолбайство Абибуллаев трудоустроен главой "Центра Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога"
07:54  Ливия объявила всеобщую мобилизацию против... Турции
07:37  В Казахстане тихо и мирно прошли первые разрешенные митинги оппозиции. Вышло несколько сотен человек
07:36  Спец-группа ООН расследует загадочные исчезновения и аресты в Таджикистане
07:29  Кима-уговоры. Раунд №3. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей
07:10  Албания. Выборы не разрядили ситуацию. Страна на грани гражданской войны, - "Къ"
07:06  Хант неожиданно обходит Джонсона в гонке за пост Брит-премьера, - Ф.Селимова
07:03  Экс-президенту Киргизии грозит пожизненное заключение, - В.Панфилова
07:01  Продление сделки ОПЕК+ грозит новым замедлением экономики РФ, - "НГ"
06:47  Италия готовит сильнейший удар по евро. Вводом mini-ВОТ
05:43  Тегеран обещает дать Рахмону еще $8 млн. На проруб Истиклолского тоннеля
Воскресенье, 30.06.2019
22:31  G20 в Осаке – саммит двусторонних встреч, - В.Катасонов
18:34  Узбекистан мирзиеевский. Дурдом или все же имеют место акты жизни. Ч. 2, - Б.Мусаев
12:00  Последняя ночь либерализма, - А.Проханов
11:59  В обществе, где нет социальной справедливости, люди будут жить как на пороховой бочке, – Н.Даутбек-кызы
11:57  Незавидная доля: почему в странах СНГ преследуют экс-президентов, - И.Кармазин
11:55  Грузия, твой оккупант - Америка! - Александр Хирург
11:54  Алмазбек Атамбаев готов отвечать за свои ошибки. Просит обвинения поконкретнее
11:52  Каждый второй - китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок
11:50  КазМинобраз не хочет называть ФИО арестованного за взятку "помощника министра". Стесняется?
11:49  Смогут ли Трамп и Цзиньпин не допустить большой войны?
11:45  Алма-Ата, 1968-й. Незабытый подвиг. Как двое солдат остановили бензовоз без тормозов ценою своей жизни
11:43  National Interest: Как США могут снизить свою зависимость от КНР?
07:17  Иран, Россия, Корея: санкции быстро распространяются, но редко достигают своих целей, - Le Figaro
07:14  Послом США в Туркмении стал мистер... Климов
06:55  Торговую войну между США и Китаем поставили на паузу. В Осаке завершилась встреча лидеров G20
06:43  Йеменские повстанцы-хуситы вновь атаковали аэропорты в Саудовской Аравии
06:41  Путин закопал либерализм как идею, - А.Разуваев
01:27  Революция из Интернета. Социальные сети стали ярким свидетельством глубочайшего социального неравенства
00:21  Известного (кому-то) израильского диджея Perplex застрелили на сцене в Мексике
Суббота, 29.06.2019
19:28  Бауыржан Байбек возглавил правящую в Казахстне партию Nur Otan
16:33  Первый в Туркменистане (и Мире!) завод по производству бензина из природного газа вошел в Книгу рекордов Гиннесса
16:28  Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала с миллионами долларов
15:23  Массовые беспорядки на казахском нефтепромысле Тенгиз. МВД уверяет, что "ситуация стабильна"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Самаркандских хокимов заставят согласовывать свои "самоделки" с ЮНЕСКО
20:21 01.07.2019

Власти Самарканда не будут проводить строительные работы без заключения ЮНЕСКО

После информации о том, что Самарканд находится под угрозой исключения из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, представители общенационального движения "Юксалиш" посетили администрацию города Самарканда и попросили не начинать никаких строительных работ без наличия соответствующего заключения ЮНЕСКО.

В конце июня стало известно о том, в ЮНЕСКО подумывают о включении Самарканда в "черный список" Всемирного наследия.

В документе, опубликованном на сайте ЮНЕСКО, сообщалось о строительстве домов, гостиниц и других зданий в исторической части Самарканда, что, в свою очередь, наносит ущерб историческим зданиям, имеющим культурную ценность.

В целях изучения ситуации представители общенационального движения "Юксалиш" 28 июня посетили администрацию города Самарканда и сказали, что власти не могут проводить строительство на исторической части города, не получив соответствующего заключения экспертов ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте движения.
Ранее сообщалось, что экспертов Комитета Всемирного наследия (World Heritage Committee) беспокоят масштабные планы по возведению новых отелей и многоэтажных зданий к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году.
Комитет Всемирного наследия выражает свою обеспокоенность в отношении Самарканда с 2008 года и обращался к центральному Совету ЮНЕСКО с просьбой об усилении мониторинга за сохранностью этого древнего города.
В августе этого года в Самарканде под эгидой ЮНЕСКО будет проведена конференция по сохранению материального и нематериального наследия. По сообщениям местных СМИ, на мероприятие приглашены генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле и более 200 ведущих ученых и экспертов из 45 стран.
В Список всемирного наследия ЮНЕСКО в Узбекистане включены такие объекты, как "Ичан-кала" в Хиве, "Самарканд – перекресток культур", Бухарский и Шахрисабзский исторические центры, а также Чаткальская биосфера.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562001660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Премьер-Министр Аскар Мамин обратился к депутатам Парламента РК с предложением о продлении парламентской сессии
- Глава Сената поздравила журналистов с Днем работников средств массовой информации
- Н.Нигматулин вручил журналистам премию Мажилиса "Парламент сөзі"
- Кадровые решения президента
- Аскар Мамин: инфраструктура и жилой фонд города Арысь будут восстановлены в течение одного месяца
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2019 года №431
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2019 года №432
- Рабочий график первого президента
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  