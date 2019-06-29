Самаркандских хокимов заставят согласовывать свои "самоделки" с ЮНЕСКО

20:21 01.07.2019

Власти Самарканда не будут проводить строительные работы без заключения ЮНЕСКО



После информации о том, что Самарканд находится под угрозой исключения из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, представители общенационального движения "Юксалиш" посетили администрацию города Самарканда и попросили не начинать никаких строительных работ без наличия соответствующего заключения ЮНЕСКО.



В конце июня стало известно о том, в ЮНЕСКО подумывают о включении Самарканда в "черный список" Всемирного наследия.



В документе, опубликованном на сайте ЮНЕСКО, сообщалось о строительстве домов, гостиниц и других зданий в исторической части Самарканда, что, в свою очередь, наносит ущерб историческим зданиям, имеющим культурную ценность.



В целях изучения ситуации представители общенационального движения "Юксалиш" 28 июня посетили администрацию города Самарканда и сказали, что власти не могут проводить строительство на исторической части города, не получив соответствующего заключения экспертов ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте движения.

Ранее сообщалось, что экспертов Комитета Всемирного наследия (World Heritage Committee) беспокоят масштабные планы по возведению новых отелей и многоэтажных зданий к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году.

Комитет Всемирного наследия выражает свою обеспокоенность в отношении Самарканда с 2008 года и обращался к центральному Совету ЮНЕСКО с просьбой об усилении мониторинга за сохранностью этого древнего города.

В августе этого года в Самарканде под эгидой ЮНЕСКО будет проведена конференция по сохранению материального и нематериального наследия. По сообщениям местных СМИ, на мероприятие приглашены генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле и более 200 ведущих ученых и экспертов из 45 стран.

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО в Узбекистане включены такие объекты, как "Ичан-кала" в Хиве, "Самарканд – перекресток культур", Бухарский и Шахрисабзский исторические центры, а также Чаткальская биосфера.