ОПЕК+ остается при старых квотах

21:09 01.07.2019

Сделка об ограничении добычи будет продлена на тех же условиях



Как и предполагалось, мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам ОПЕК продлить сделку об ограничении добычи до конца 2020 года. Предполагается, что сделка будет продлена на тех же условиях, то есть страны ОПЕК+ обяжутся сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Таким образом, российские нефтекомпании не смогут нарастить добычу в этом году, хотя такие планы ранее были у большинства из них, в том числе у "Роснефти".

Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки об ограничении добычи нефти на девять месяцев со старыми квотами, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Общее мнение было, что надо пройти будет зимний период, период низкого спроса, поэтому лучше продлять сразу девять месяцев",- пояснил министр (цитата по "РИА Новости"). Речь идет о сокращении в 1,2 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года. По его словам, в рамках встречи обсуждался еще один вариант - продление на шесть месяцев. 1 июля позиция мониторингового комитета будет рассмотрена на заседании ОПЕК, а на следующий день - на встрече ОПЕК+. Александр Новак добавил, что в мае сделка была перевыполнена на 750 тыс. баррелей в сутки.

Принципиальная договоренность о продлении сделки была принята по итогам переговоров 29 июня президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.



Таким образом, российские нефтекомпании не смогут увеличить добычу в этом году, вопреки собственным планам. Глава Минэнерго ожидает, что нефтяники тем не менее не будут снижать инвестиции. Между тем глава "Роснефти" Игорь Сечин в начале июня предупреждал, что сделка о сокращении добычи может угрожать РФ потерей доли на рынке. "Нам надо защищать долю рынка свою, особенно в условиях, когда мы сейчас столкнулись с технологическими проблемами "Транснефти" и уже недопоставляем на западноевропейский рынок. Напрашивается решение по защите нашей нефтяной отрасли в этой конкуренции",- говорил он. Господин Сечин также говорил о том, что если сделка будет продлена, "Роснефть" будет обсуждать с правительством вопрос компенсаций для компании.



Сделка по сокращению добычи ОПЕК+ действует с начала 2017 года. Тогда страны договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из них квота РФ составляла 300 тыс. баррелей в сутки (16,66% общей квоты). В конце прошлого года РФ взяла на себя более существенную долю обязательств по сокращению - 19% общей квоты, или 228 тыс. баррелей в сутки. Ливия, Венесуэла и Иран, как и предполагалось, получили освобождение от квот по сокращению.



Дмитрий Козлов



"Коммерсантъ" от 01.07.2019,