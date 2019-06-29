Гонконг. Протестующие штурмовали и захватили здание Парламента

21:28 01.07.2019

В Гонконге протестующие захватили парламент



Сотни протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и вывесили Британский колониальный флаг в его президиуме. В этот день 22 года назад, 1 июля 1997 года, Великобритания передала Гонконг под юрисдикцию КНР.



Полиции Гонконга не удалось остановить протестующих, штурмом взявших здание местного законодательного собрания. Попав внутрь, участники акции разрисовали стены парламента граффити и полностью взяли над ним контроль.



Как сообщает AP со ссылкой на местные правоохранительные органы, полиция объявила о готовности очистить здание парламента в ближайшее время, если понадобится, будет применена сила.



Протестующие требуют полного отказа от закона об экстрадиции и отставки главы Гонконга Кэрри Лам. В то время, как сотни протестующих остаются в здании парламента, десятки тысяч участвуют в марше по улицам города.



Напомим, протесты идут в Гонконге уже несколько недель. Поводом к ним стала закон об экстрадиции, принятие которого позволило бы выдавать запрашиваемых преступников континентальному Китаю. По мнению участников протестов, эта поправка ограничивает независимость города. Из-за массовых протестов, длившихся несколько недель, правительство приняло решение отложить рассмотрение резонансного закона.