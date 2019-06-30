Турция отбила своих граждан у ливийского фельдмаршала Хафтара

06:28 02.07.2019

Командующий Ливийской национальной армии обвиняет Анкару в агрессии



Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар приказал атаковать турецкие корабли в ливийских территориальных водах, закрыть воздушное пространство для турецких самолетов и задерживать на подконтрольной ему территории всех турецких граждан. Причиной гнева фельдмаршала стала потеря стратегически важного города на подступах к Триполи. Приказ фельдмаршала был исполнен буквально на следующий день: шестеро граждан Турции оказались под арестом. И хотя после угроз Анкары атаковать объекты ЛНА они были отпущены на свободу, конфликт между Турцией и фельдмаршалом не исчерпан.

Вчера, менее чем через сутки после задержания на территории, подконтрольной ЛНА, шесть турецких граждан были отпущены. Как сообщило турецкое агентство Anadolu, все они моряки торгового флота и уже вернулись на свое судно. Об их задержании Анкара сообщила в воскресенье. МИД Турции назвал это "актом бандитизма и пиратства" и потребовал немедленного освобождения задержанных, пообещав, что в противном случае "силы Хафтара станут законной целью". События развернулись через несколько дней после потери фельдмаршалом Хафтаром стратегически важного города Гарьян в 75 км от Триполи.

В субботу, практически сразу после потери Гарьяна, официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари обвинил Анкару в прямом вмешательстве в ливийский конфликт "с целью поддержки боевиков в Триполи". Впрочем, еще за десять дней до этого, 19 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сам впервые подтвердил военное сотрудничество с правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое заседает в Триполи. По его словам, Анкара поставляет вооружение Триполи, "если есть запрос и оплата поставок". При этом еще в 2011 году Совбез ООН наложил эмбарго на поставки оружия всем сторонам ливийского конфликта. Однако президент Турции считает, что вправе помогать признанному ООН правительству Сарраджа, так как, по его словам, Египет и ОАЭ поставляют оборудование и беспилотники силам Хафтара. "Теперь есть баланс",- подчеркнул президент. Спустя неделю, после битвы за Гарьян в СМИ появились фотографии американского, российского и китайского вооружения, захваченного у сил Хафтара. В частности, по данным телеканала "Аль-Джазира", американские снаряды были поставлены ОАЭ в 2008 году. США уже заявили, что проверяют информацию.



На этом фоне опрошенные "Ъ" эксперты считают, что у Халифы Хафтара нет другого выхода, кроме как свалить свое поражение на Анкару, чтобы оправдаться перед своими сторонниками и спонсорами. "Раньше Турция действовала более осторожно, но теперь, когда Эрдоган потерял Стамбул, ему нужно продемонстрировать победы на внешнеполитическом направлении. Среди них остановка наступления правительственных сил на Идлиб в Сирии и вот теперь Гарьян",- сказал "Ъ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. С другой стороны, по его мнению, заявления Анкары - "удобный предлог для Халифы Хафтара оправдаться за поражения перед своими сторонниками и спонсорами". "Антитурецкая истерия Хафтара связана с его неспособностью изменить расклад сил под Триполи после разгрома в Гарьяне, где 100–150 человек попали в плен, было захвачено оружие. Для Хафтара это большое унижение",- пояснил эксперт. Он напомнил: Турция и Катар изначально делали ставку на Триполи, а ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия буквально создали "проект Хафтара", чтобы противостоять интересам Анкары и Дохи.

Директор направления "Ближний Восток и Северная Африка" консалтинговой компании Moscow Policy Group Юрий Бармин считает, что после потери Гарьяна фельдмаршал Хафтар решил придать конфликту геополитический окрас. "В ОАЭ и Египте происходит очень сильная переоценка этой военной операции и отношений с Хафтаром, они готовы сделать ставку на перемирие, но очевидно, что Триполи не пойдет на это на условиях Хафтара, будет биться до конца, поэтому фельдмаршалу нужна палочка-выручалочка, он не хочет лишиться поддержки своих союзников",- пояснил эксперт. В то же время он отметил, что ОАЭ оказались в непростой ситуации: "До сих пор все закрывали глаза на поставки вооружения в Ливию. ОАЭ помогают одним, Турция - другим, есть равновесие. Но если будет официально доказано, что Эмираты перепродавали поставляемое им американское оружие, Вашингтон не сможет оставить этот вопрос без внимания".



Опрошенные "Ъ" эксперты уверены, что после победы в Гарьяне силы Сарраджа не пойдут на диалог с Халифой Хафтаром. Сам фельдмаршал грозит продолжить наступление на Триполи. Но посредники, занятые урегулированием конфликта, уверены, что последняя битва изменила расклад сил в Ливии. "Мы видим возвращение к обсуждению политического процесса - теме, которая несколько недель назад была табу",- заявил на следующий день после новостей о переходе Гарьяна в руки ПНС спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе в ходе переговоров в Риме с главой МИД Италии Энцо Моаверо Миланези. По мнению господина Саламе, до этого ситуация в Ливии была тупиковой. Со своей стороны, итальянский министр отметил, что битва за Гарьян заставила обе стороны конфликты задуматься. Он не исключил, что ливийская тема будет обсуждаться и в ходе запланированного на этой неделю визита в Рим президента РФ Владимира Путина.



"Позиция Москвы по Ливии остается неизменной: конфликт можно урегулировать только через диалог. Возложение вины за неудачи той или иной стороны конфликта на внешних игроков - контрпродуктивный метод диалога",- сказал "Ъ" глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов.



Марианна Беленькая, Елизавета Наумова

Газета "Коммерсантъ" №113 от 02.07.2019, стр. 6