 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.07.2019
08:43  Борясь за права меньшинств, Европа незаметно превратилась в ГУЛАГ, - Мартин Зельнер
08:37  В случае атаки США Тегеран пообещал уничтожить Израиль "за полчаса"
08:33  Грядет вымирание: человеку уже стало не хватать насекомых. Количество букашек сократилось на 76%
07:57  AIBA отреклась от Гафура Рахимова. На очереди - авторитетный фехтовальщик Усманов?
07:46  Чиновники Кыргызстана признают, что не могут защитить инвесторов
07:16  В Узбекистане на территории будущей АЭС начались сейсмологические работы
06:55  В Киргизии создан еще один "Штаб". По привлечению к ответственности Атамбаенва

06:51  Алмазбек Атамбаев: "К власти должны прийти молодые люди... Сапар Исаков или кто-то другой"
06:47  Когда Россия начнет снова расширяться, - Александр Дубровский
06:43  Могила с евроремонтом... как национальная идея Прибалтики, - Александр Халдей
06:36  Москва потеряла привлекательность для талибов, - И.Субботин
06:33  В Гагаузии победили РФ и Турция, - С.Гамова
06:31  Анкара и Тегеран делят Сирию по-своему, - Ст.Иванов
06:28  Турция отбила своих граждан у ливийского фельдмаршала Хафтара
Понедельник, 01.07.2019
21:28  Гонконг. Протестующие штурмовали и захватили здание Парламента
21:09  ОПЕК+ остается при старых квотах
20:21  Самаркандских хокимов заставят согласовывать свои "самоделки" с ЮНЕСКО
20:19  "Она работает портнихой и совсем не ест тюремную еду". Каково Г.Каримовой сидится в тюрьме
20:08  Карыбек Дуйшеев избран председателем Конституционной палаты Кыргызстана
18:12  G20 завершился без отхода назад и без настоящего продвижения вперед, - Le Temps
17:53  Туркмены и туркменки всенародным ликованием отметили 62-ю "Днюху" Аркадага
17:04  Кадровые маневры Токаева как-то... непредсказуемы, - Д.Ашимбаев
16:15  Туркменские студенты, учащиеся в вузах Беларуси отказываются возвращаться домой
16:07  Русофобия грузинской власти и... ее итоги, - А.Проханов
14:09  Жертвы "климатического апартеида": за богачей страдают бедняки, - К.Сенин
14:08  Атамбаев-Жээнбеков. Репортаж из несуществующей "Кой-Ташской Республики", - С.Чериков
14:05  Наркоолигархия. Молдавский Плохотнюк-стан, - И.Петров
14:03  Самбо против кунг-фу: кто победит? - "Sina"
08:46  Рурк, Букер и Клобучар... Демпартия США ищет убойного соперника для Трампа, - В.Прохватилов
08:27  4 кыргызки объявили "сухую голодовку" у здания ВерхСуда. Требуют отставки главы Кирсовпрофа
08:21  Куда летит "Степной орел"? Казахстан продолжает маневрировать с США и НАТО, - А.Пахолин
08:14  Протесты не стихают. Полиция Гонконга дубинками и перцовым газом гоняет демонстрантов
08:06  Оно не тонет... Снятый с послов за аферы и раздолбайство Абибуллаев трудоустроен главой "Центра Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога"
07:54  Ливия объявила всеобщую мобилизацию против... Турции
07:37  В Казахстане тихо и мирно прошли первые разрешенные митинги оппозиции. Вышло несколько сотен человек
07:36  Спец-группа ООН расследует загадочные исчезновения и аресты в Таджикистане
07:29  Кима-уговоры. Раунд №3. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей
07:10  Албания. Выборы не разрядили ситуацию. Страна на грани гражданской войны, - "Къ"
07:06  Хант неожиданно обходит Джонсона в гонке за пост Брит-премьера, - Ф.Селимова
07:03  Экс-президенту Киргизии грозит пожизненное заключение, - В.Панфилова
07:01  Продление сделки ОПЕК+ грозит новым замедлением экономики РФ, - "НГ"
06:47  Италия готовит сильнейший удар по евро. Вводом mini-ВОТ
05:43  Тегеран обещает дать Рахмону еще $8 млн. На проруб Истиклолского тоннеля
Воскресенье, 30.06.2019
22:31  G20 в Осаке – саммит двусторонних встреч, - В.Катасонов
18:34  Узбекистан мирзиеевский. Дурдом или все же имеют место акты жизни. Ч. 2, - Б.Мусаев
12:00  Последняя ночь либерализма, - А.Проханов
11:59  В обществе, где нет социальной справедливости, люди будут жить как на пороховой бочке, – Н.Даутбек-кызы
11:57  Незавидная доля: почему в странах СНГ преследуют экс-президентов, - И.Кармазин
11:55  Грузия, твой оккупант - Америка! - Александр Хирург
11:54  Алмазбек Атамбаев готов отвечать за свои ошибки. Просит обвинения поконкретнее
11:52  Каждый второй - китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция отбила своих граждан у ливийского фельдмаршала Хафтара
06:28 02.07.2019

Командующий Ливийской национальной армии обвиняет Анкару в агрессии

Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар приказал атаковать турецкие корабли в ливийских территориальных водах, закрыть воздушное пространство для турецких самолетов и задерживать на подконтрольной ему территории всех турецких граждан. Причиной гнева фельдмаршала стала потеря стратегически важного города на подступах к Триполи. Приказ фельдмаршала был исполнен буквально на следующий день: шестеро граждан Турции оказались под арестом. И хотя после угроз Анкары атаковать объекты ЛНА они были отпущены на свободу, конфликт между Турцией и фельдмаршалом не исчерпан.
Вчера, менее чем через сутки после задержания на территории, подконтрольной ЛНА, шесть турецких граждан были отпущены. Как сообщило турецкое агентство Anadolu, все они моряки торгового флота и уже вернулись на свое судно. Об их задержании Анкара сообщила в воскресенье. МИД Турции назвал это "актом бандитизма и пиратства" и потребовал немедленного освобождения задержанных, пообещав, что в противном случае "силы Хафтара станут законной целью". События развернулись через несколько дней после потери фельдмаршалом Хафтаром стратегически важного города Гарьян в 75 км от Триполи.
В субботу, практически сразу после потери Гарьяна, официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари обвинил Анкару в прямом вмешательстве в ливийский конфликт "с целью поддержки боевиков в Триполи". Впрочем, еще за десять дней до этого, 19 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сам впервые подтвердил военное сотрудничество с правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое заседает в Триполи. По его словам, Анкара поставляет вооружение Триполи, "если есть запрос и оплата поставок". При этом еще в 2011 году Совбез ООН наложил эмбарго на поставки оружия всем сторонам ливийского конфликта. Однако президент Турции считает, что вправе помогать признанному ООН правительству Сарраджа, так как, по его словам, Египет и ОАЭ поставляют оборудование и беспилотники силам Хафтара. "Теперь есть баланс",- подчеркнул президент. Спустя неделю, после битвы за Гарьян в СМИ появились фотографии американского, российского и китайского вооружения, захваченного у сил Хафтара. В частности, по данным телеканала "Аль-Джазира", американские снаряды были поставлены ОАЭ в 2008 году. США уже заявили, что проверяют информацию.

На этом фоне опрошенные "Ъ" эксперты считают, что у Халифы Хафтара нет другого выхода, кроме как свалить свое поражение на Анкару, чтобы оправдаться перед своими сторонниками и спонсорами. "Раньше Турция действовала более осторожно, но теперь, когда Эрдоган потерял Стамбул, ему нужно продемонстрировать победы на внешнеполитическом направлении. Среди них остановка наступления правительственных сил на Идлиб в Сирии и вот теперь Гарьян",- сказал "Ъ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. С другой стороны, по его мнению, заявления Анкары - "удобный предлог для Халифы Хафтара оправдаться за поражения перед своими сторонниками и спонсорами". "Антитурецкая истерия Хафтара связана с его неспособностью изменить расклад сил под Триполи после разгрома в Гарьяне, где 100–150 человек попали в плен, было захвачено оружие. Для Хафтара это большое унижение",- пояснил эксперт. Он напомнил: Турция и Катар изначально делали ставку на Триполи, а ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия буквально создали "проект Хафтара", чтобы противостоять интересам Анкары и Дохи.
Директор направления "Ближний Восток и Северная Африка" консалтинговой компании Moscow Policy Group Юрий Бармин считает, что после потери Гарьяна фельдмаршал Хафтар решил придать конфликту геополитический окрас. "В ОАЭ и Египте происходит очень сильная переоценка этой военной операции и отношений с Хафтаром, они готовы сделать ставку на перемирие, но очевидно, что Триполи не пойдет на это на условиях Хафтара, будет биться до конца, поэтому фельдмаршалу нужна палочка-выручалочка, он не хочет лишиться поддержки своих союзников",- пояснил эксперт. В то же время он отметил, что ОАЭ оказались в непростой ситуации: "До сих пор все закрывали глаза на поставки вооружения в Ливию. ОАЭ помогают одним, Турция - другим, есть равновесие. Но если будет официально доказано, что Эмираты перепродавали поставляемое им американское оружие, Вашингтон не сможет оставить этот вопрос без внимания".

Опрошенные "Ъ" эксперты уверены, что после победы в Гарьяне силы Сарраджа не пойдут на диалог с Халифой Хафтаром. Сам фельдмаршал грозит продолжить наступление на Триполи. Но посредники, занятые урегулированием конфликта, уверены, что последняя битва изменила расклад сил в Ливии. "Мы видим возвращение к обсуждению политического процесса - теме, которая несколько недель назад была табу",- заявил на следующий день после новостей о переходе Гарьяна в руки ПНС спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе в ходе переговоров в Риме с главой МИД Италии Энцо Моаверо Миланези. По мнению господина Саламе, до этого ситуация в Ливии была тупиковой. Со своей стороны, итальянский министр отметил, что битва за Гарьян заставила обе стороны конфликты задуматься. Он не исключил, что ливийская тема будет обсуждаться и в ходе запланированного на этой неделю визита в Рим президента РФ Владимира Путина.

"Позиция Москвы по Ливии остается неизменной: конфликт можно урегулировать только через диалог. Возложение вины за неудачи той или иной стороны конфликта на внешних игроков - контрпродуктивный метод диалога",- сказал "Ъ" глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов.

Марианна Беленькая, Елизавета Наумова
Газета "Коммерсантъ" №113 от 02.07.2019, стр. 6

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562038080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации при Президенте РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2019 года №433
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2019 года №442
- Кадровые перестановки
- Рабочие нефтянки бьют не только иностранцев, но и своих
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-июнь 2019 года составила 2,6%
- Б.Сагинтаев провел заседание Общественного совета Алматы
- Дорожная карта "Бақытты Бала – Бақытты Ана – Бақытты Отбасы – Бақытты Ел" разработана рабочей группой при Минтруда
- Глава компании и бывший сотрудник ССЕР извинились за беспорядки на Тенгизе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  