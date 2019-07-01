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В Гагаузии победили РФ и Турция, - С.Гамова
06:33 02.07.2019

Ирину Влах выбрали главой молдавской автономии практически всем народом

Первым Ирину Влах с победой на выборах поздравил президент Молдавии Игорь Додон.

Такому доверию, которое выразило Ирине Влах население Гагаузской автономии на юге Молдавии, может позавидовать любой политик: почти 92% избирателей высказались "за". Влах сказала "НГ", что это результат команды башкана (главы) автономии, которая полностью выполнила предвыборную программу, сделав ставку на социальные проекты и развитие связей с Россией и Турцией (гагаузы – тюркоязычный народ православного вероисповедания). Все, что производится в автономии, успешно продается в РФ, а благодаря турецким инвестициям и помощи в Гагаузии сегодня есть водопровод, лучшие в Молдавии дороги и совместные предприятия.
Ирина Влах во второй раз возглавила республику. Первая победа на выборах была не столь оглушительной. Нынче Влах получила 91,93% голосов избирателей.

Это значит, что за нее проголосовали практически все жители автономного территориального образования Гагауз Ери (Гагаузская земля) на юге Молдавии. Сама она рассказывает "НГ", что ее победа – результат доверия населения ко всей команде башкана: "Мы полностью выполнили предвыборную программу. Ставку делали на социальные проекты: все, что обещали, построили и сделали". Кроме того, в программе Влах было развитие связей с Россией – такое желание гагаузы высказали на референдуме 2014 года. За что, подтвердила гагаузский лидер, бывшая у власти в Республике Молдова (РМ) Демократическая партия под руководством олигарха Владимира Плахотнюка планомерно урезала полномочия Гагаузской автономии. "Они отняли у нас права, данные законом об автономии, завели на нас уголовное дело. Мы приветствуем свержение этого режима и выражаем поддержку новому парламентскому большинству и правительству под руководством Майи Санду. Я, как глава Гагаузии, являюсь членом правительства РМ. Но поскольку была занята избирательной кампанией, то еще не познакомилась с премьер-министром и членами ее кабинета. Уверена, что мы сработаемся", сказала Влах. Она отметила, что первым ее поздравил президент Молдавии Игорь Додон, который приехал в Комрат (столица Гагаузии) накануне подведения итогов ЦИКом, чтобы поддержать ее. А сразу после объявления итогов Влах позвонили вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических связей с РМ Дмитрий Козак, и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. С обоими Влах говорила на их родном языке: русский знает каждый гагауз, так как в автономии – русские школы, что касается турецкого, то приезжающие в Гагаузию турки утверждают, что на гагаузском говорили их предки. Знание турецкого позволяет гагаузским детям бесплатно учиться в турецких вузах. Выпускники школ автономии обычно продолжают обучение либо в Турции, либо в России.
С Дмитрием Козаком в телефонном разговоре "условились в скором времени детально обсудить дальнейшие шаги по укреплению экономических и гуманитарных связей между Гагаузией и регионами России", – написала в соцсети Ирина Влах.

Гагаузия успешно развивает экономические связи с обеими странами. Когда у Молдавии возникли проблемы с поставками в РФ сельхозпродукции и вин, для гагаузов было сделано исключение. "У нас проблем никогда не было: выручали российские регионы, которые покупали у нас все, что мы предлагали. Ведь в Молдавии не работала даже молдавско-российская межправкомиссия – прежнее правительство этому препятствовало. А теперь такая создана, в ее рамках проще будет решать все возникающие вопросы в области торговли и экономики в целом. Новое парламентское большинство и правительство выступают за одновременные отношения с ЕС и СНГ", – пояснила глава Гагаузии.

Надо отметить, что молдавская власть сегодня представлена преимущественно женщинами. Президент Игорь Додон оказался в окружении спикера парламента Зинаиды Гречанной, премьер-министра Майи Санду, еще шести (из 12) женщин-министров и башкана Гагаузии Ирины Влах. Многие в Молдавии считают, что, может быть, женщины во власти окажутся умнее правящих до них мужчин, и станут работать на благо страны. По крайней мере Майя Санду обещает, что "воровать в Молдавии больше никому не дадут".

Напомним, в Молдавии избран новый парламент, в котором большинство составили депутаты от пророссийской Партии социалистов и проевропейского блока ACUM. Майя Санду – одна из сопредседателей этого блока правых партий. Второй сопредседатель – Андрей Нэстасе, стал вице-премьер-министром, главой МИД РМ. Справедливости ради следует отметить, что в 2015 году именно он, будучи руководителем гражданской платформы DA (Достоинство и правда), вывел на улицы своих сторонников с требованием "Олигархам – нет!" и "Верните деньги народу!" (речь шла об украденных из трех молдавских банков 1 млрд долл.). Митингующих поддержала вся страна. К ним присоединились и социалисты. В нынешнем году эти лозунги реализовались, благодаря коалиции социалистов и ACUM, которую поддержали ЕС, США и Россия. Это интересный опыт, который привел к смене власти в Молдавии мирным путем, хотя страна стояла на грани серьезных столкновений. Если молдавский случай получит позитивное развитие, на что надеются граждане РМ, то он может пригодиться и в других странах с подобной ситуацией.

Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
1.07.19

Источник - ng.ru
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