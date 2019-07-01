Москва потеряла привлекательность для талибов, - И.Субботин

06:36 02.07.2019

Почему ФРГ станет площадкой афганских переговоров



Талибы меняют направление своей дипломатии.

Прямые переговоры между афганским правительством и движением "Талибан" (запрещено в РФ) могут состояться в ближайшее время. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Афганистана на фоне седьмого раунда консультаций между талибами и американскими дипломатами, который состоялся в Катаре. Интересно то, что в своем сообщении афганское дипведомство упоминает Германию как посредника, который мог бы принять у себя такую встречу. В экспертной среде считают такой выбор естественным, но отмечают: Москва, похоже, больше не интересует талибов как переговорная площадка.

То, что прямой диалог между сторонами афганского конфликта может быть налажен скоро, заявил пресс-секретарь МИД Афганистана Сибгатулла Ахмади. "Внутриафганские переговоры могут состояться в течение следующих одной или двух недель, и Германия заверила, что будет способствовать прямым переговорам между Исламской Республикой Афганистан и талибами", – сказал он. За последние месяцы ФРГ нарастила свое дипломатическое присутствие в афганском урегулировании. Спецпредставитель германского правительства в Афганистане Маркус Потцель посещал Исламскую Республику в мае целых два раза. Причем, как кажется, о своей дипломатической активности ФРГ не поставила в известность других западных игроков, заинтересованных в решении афганской проблем. Агентство Reuters со ссылкой на западных чиновников обращает внимание на обеспокоенность западных столиц чересчур самостоятельными действиями Берлина.



Сообщение афганского МИДа было опубликовано на фоне очередного раунда переговоров между талибами и американцами. Катар, который принимал у себя встречу, сообщил, что в ходе беседы – в дополнение к предыдущим раундам, которые были направлены на поиск дипломатического пути для достижения мира и стабильности, – обсуждались все проблемные вопросы афганского конфликта. Так, МИД эмирата уточнил, что в повестке были: вывод иностранных войск с территории Афганистана, неиспользование территории Исламской Республики против Америки или любой другой страны, "участие в межафганском диалоге и переговорах, а также всеобъемлющее прекращение огня". Некоторое время спустя после созыва встречи в Кабуле прогремел мощный взрыв: талибы подорвали заминированный грузовик, а позже открыли стрельбу. В эпицентре теракта находились сотрудники инженерно-логистического центра афганского Министерства обороны.



В экспертной среде считают, что теракт, ответственность за который взяло на себя движение "Талибан", можно интерпретировать как реакцию на сообщение о прямых переговорах, опубликованное МИД Афганистана. "Я бы хотел обратить внимание на то, что сообщение афганского МИДа появилось сразу после переговоров президента Афганистана Ашрафа Гани в Исламабаде", – заявил в разговоре с "НГ" директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. По его словам, у афганского правительства мог быть повод для того, чтобы заявлять о возможности прямой встречи с повстанцами. Не исключено, что Гани удалось выйти с Пакистаном на какой-то уровень понимания. "Пакистанцы занимают первое место среди остальных игроков по степени влияния на талибов, – заявил Нессар. – Если Гани смог с ними найти общий язык, то вполне возможно, что в какой-то степени это дало Кабулу повод говорить о прямом диалоге".



Что касается Германии, то, как говорит эксперт, она старается спасти свой афганский "проект". "Сегодняшняя афганская политическая система родилась в Бонне, – напомнил Нессар, имея в виду Боннские соглашения. – Понятно, что если эта политическая система прекратит свое существование и к власти придут талибы, то это для немцев с исторической и имиджевой точки зрения не очень выгодно. В связи с этим, конечно, Германия старается все спасти и предотвратить имиджевый ущерб для своей дипломатии. Кроме этого, она занимает хорошее положение в мнении афганцев. Вполне возможно, что предпочтение как переговорной площадке будет отдано ей". Эксперт не исключает, что талибы стали менять переговорную стратегию и тактику. "Они, возможно, уже не рассматривают Москву в качестве подходящей площадки для переговоров", – допустил Нессар. Недавний визит талибов в Китай, в частности, может говорить о том, что все меняется.



Одной из причин, по которым талибы хотят диверсифицировать дипломатические каналы и сократить общение с РФ, может быть близкий диалог Москвы с определенными политическими фигурами в Афганистане – например, с экс-президентом Хамидом Карзаем. "Талибы учитывают внутриафганскую повестку и способны прекрасно определять, где геополитические интересы, а где – внутриафганские", – заключил Нессар.



Игорь Субботин

1.07.19