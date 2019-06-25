Могила с евроремонтом... как национальная идея Прибалтики, - Александр Халдей

06:43 02.07.2019

Недавно поступило известие о том, что по настоянию ЕС Прибалтика выходит из единого энергокольца с Россией и Белоруссией, полностью порывая с советским наследием. Взамен Прибалтике предлагают потратить баснословные суммы на замену кабелей и электрооборудования, но включиться в шведскую и польскую генерацию. Все это приведет к значительному подорожанию электроэнергии и к полному добиванию оставшейся прибалтийской экономики.

Как известно, стоимость электроэнергии лежит в основе себестоимости продукции всей экономики. Чем выше себестоимость, тем ниже конкурентоспособность всего производимого в стране. Надо сказать, что рост стоимости электроэнергии – не единственный негативный фактор, душащий экономику Прибалтики.



До повышения цен на электроэнергию в Прибалтике уже прошло повышение зарплат, что при сокращении численности населения из-за старения и хронической эмиграции приводит к росту себестоимости и падению конкурентоспособности. Сложение этих двух эффектов создает резонанс негативных факторов для прибалтийских перспектив.



В 2019 году ЕС из-за своих трудностей сокращает субсидии Прибалтике, в результате чего там ожидается падение ВВП на 25%. Из-за высокой бедности и продолжающейся демографической катастрофы прибалтийские политики вынуждены принимать популистские меры вроде бесплатного общественного транспорта в Таллине и по всей Эстонии и повышения зарплат, не связанного с ростом производительности труда.

В результате Прибалтика катастрофически теряет конкурентоспособность на внешних рынках, но продолжает делать все, что повышает и дальше себестоимость ее продукции.



Европейская комиссия в публикуемом каждые три года "Индексе региональной конкурентоспособности" разместила Прибалтику в самом низу рейтинга европейских регионов с точки зрения конкурентоспособности. По 11 показателям исследовались 263 региона из 28 стан ЕС. В лидерах оказались Британия, Голландия, Швеция, Франция. Самыми слабыми оказались Северо-Западная Болгария, греческий Пелопоннес, Юго-Восточная Румыния и французская Гвиана. Прибалтика замыкает вторую сотню из 263 европейских регионов. По разным показателям Прибалтика находится на местах от 191 по 259.

Не только ЕС сокращает вливания в дотируемую территорию, но и Россия. Кроме постепенного закрытия портового экспорта и перевода его на Северо-Запад страны, Россия перестала покупать недвижимость и поставлять туристов. Прибалтика все увереннее превращается в провинциальное захолустье между Европой и Россией, не принадлежа толком ни к одному из этих полюсов. Остановка в развитии Прибалтики уже давно произошла, и сейчас набирают обороты процессы все более ускоряющейся деградации.



Падение конкурентоспособности Прибалтики препятствует ей достичь даже средних показателей по Европе. Сырьевым придатком Прибалтика быть не может, а быть рынком сбыта для ЕС она не в силах. Ни в каком ином качестве Прибалтика для Европы не интересна, ибо в военном плане она так же неконкурентоспособна, как и в любом другом. Даже будучи в составе НАТО.

Форпостом НАТО на рубежах России Прибалтика не является, ибо не способна сдержать наступление России, если той придет на ум по какой-то причине посмотреть на Прибалтику с этой точки зрения. Но Россия так на Прибалтику не смотрит, потому что в этом нет никакой необходимости в начале ХХI века.



В результате европейцы занимают Прибалтику больше из принципа и ради обозначения флага, чем ради какой-то конкретной пользы. Прибалтика – это дурной трофей для каждого, кому он достанется, и потому Россия с иронией наблюдает за нервными судорогами европейцев, которым нужно показать собственность на Прибалтику, но у которых нет денег, чтобы платить налоги на эту собственность.

Сама же "собственность" превращается в выморочную, по сути бесхозяйную, толком никому не нужную. И прежде всего своим собственным элитам, давно радостно поселившимся в дворовых сенях европейских сателлитов США. Вассал вассала – нет доли горше, но ничего иного Прибалтика в современном мире себе позволить не может.

Если не обращать внимания на русофобскую риторику Прибалтики, при помощи которой та зарабатывает себе подаяние на хлеб подобно детям лейтенанта Шмидта, то станет видна мучительная смерть этих трех псевдогосударств, растянутая на десятилетия.

Прибалтийские элиты не смеют даже заикнуться о том, что политика ЕС, по сути, убивает прибалтийские народы как этнос, и если ничего не изменится, то в конце нынешнего века прибалты станут аналогом исчезнувшего племени майя. О которых помнят, что они были, но знают, что их уже нет.



Любого другого будущего народы Прибалтики добровольно лишили себя сами. Есть такое слово – танатос, переводящееся на русский язык как "стремление к смерти". Танатос, как и эрос – "стремление к жизни" – являются двумя базовыми инстинктами человека.



Победа танатоса над эросом – необъяснимое явление в поведении больших групп млекопитающих, к которым относятся и прибалты, вместе с грузинами и украинцами почему-то решившие покончить национальную жизнь массовым самоубийством, растянутым на десятилетия.

Исчезли Вавилония, Урарту, Рим, Византия, Эллада, государство ацтеков, вот и Прибалтике теперь что-то нездоровится. Как говорят врачи: "Если пришел час, уже никакая реанимация не спасет".



Часы истории длиннее, чем часы жизни человека, но даже то, что мы видим, явственно говорит: час Прибалтики пробил. Ее народы отправились в свое последнее историческое путешествие. Остановить их на этом пути, увы, не удастся никому. Одно утешение: кладбище будет европейским.



Могила с евроремонтом - вот национальная идея Прибалтики. Печально, но с таким инстинктом жизнь уже несовместима. Видимо, прибалты живут для того, чтобы преподать всем нам какой-то очень большой урок, важно лишь понять, какой. И им это удастся, если их только не опередят украинцы.



25.06.2019