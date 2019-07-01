Когда Россия начнет снова расширяться, - Александр Дубровский

06:47 02.07.2019

Мир фантомных болей или неумолимость исторического маятника



Александр Дубровский

1 июля 2019



Если где-то убыло, значит где-то прибыло - так гласит закон сохранения энергии. Касается сие всего мира, хоть материального, хоть нематериального, как каждого в отдельности, так и всего человечества и их общностей. Поскольку значительных ограничений применения закона, особенно в пределах Земли-матушки, пока не обнаружено, то из этого и будем исходить.



Так вот, если под большими общностями иметь ввиду народы (нации) и образованные ими государства и их союзы, то вся эта канитель до краев наполнена фантомными болями по утерянным территориям: всю историю границы стран двигались произвольно и бессистемно, кто-то прихватывал кусок, кто-то терял. По прошествии времени мог пойти обратный процесс: вчерашний захватчик терял не только захваченное, но и вынужден был делиться территориями, которые считал всегда своими.



Бывало и так: в перипетиях исторических баталий и народ, и государство им образованное, как-бы исчезали, растворялись, ассимилировались, поглощались и т.п. Но не исчезала территория, переходившая под юрисдикцию новых хозяев (хозяина). Целиком или по частям - неважно, важно другое: никто сегодня не может поручиться, что живет на своей исконной земле, а значит, всегда существует потенциальная вероятность, что объявятся новые/старые хозяева, которые предъявят "неопровержимые" доказательства своих прав на территорию, вопреки желанию там проживающих.



В общем, приходится констатировать: весь мир всегда наполнен фантомными болями по утерянным территориям, что и является главным катализатором роста международного напряжения. Сказки о том, что в современном мире территории потеряли былое значение, следует оставить кабинетным мечтателям, но с одной поправкой: эти сказки, заполнившие головы большого количества особей, привели к тому, что фантомный эксцесс, "брошенный" на произвол, вошел в острую фазу, жестко поставив мир на грань третьей мировой.



Если почитать ленту новостей, то через раз идут "предсказания" о том, где и когда начнется ядерная катастрофа. Уже любой локальный конфликт потенциально претендует на звание мирового. Из текущих локаций: Сирия, Украина, Иран, даже Венесуэла и Китай (Южно-Китайское море). КНДР, кстати, тоже со счетов пока никто не сбрасывал, несмотря на рекламную фотосессию Трампа с Кимом, ибо даже если когда-нибудь начнется процесс объединения двух Корей, неизбежно встанет вопрос не только о том, кто чью территорию поглотит, но и о том, кто будет главным куратором процесса с тем, чтобы прихватить кусочек себе в аренду, желательно в пожизненную. Для нескольких новых военных баз землицы много не надо, главное, чтоб поближе к границе геополитического противника.



Так выглядит мир, наполненный фантомными болями, что, кстати, мало чем отличается от того, что было и сто, и тысячу, и больше лет назад. Территория как жизненное пространство и возможность ее увеличения за счет соседей - главная мотивация тех, у кого есть для этого силы и ресурсы. Единственная разница с прошлым - сегодня зачастую можно не вводить войска, но контролировать все, что есть внутри чужих границ. Вопрос вновь только в ресурсах и возможностях, включающих в себя эксклюзивное владение соответствующими технологиями.



В свете сказанного, Россия ни в коем случае не является исключением и никогда таковой не была. Обладая редким имперским геном, страна всегда тяготела к расширению, а когда теряла территории, испытывала, как и все, фантомные боли. Однако есть нюанс: основной целью было стремление обезопасить свои обширные границы и никогда - захват ради захвата с последующим разграблением, вывозом богатств, угоном населения в рабство с последующим низведением до уровня "банановых республик". Как раз то, чем всю историю занимались наши сегодняшние "злейшие друзья и партнеры", испытывающие свои фантомные боли по некогда потерянным колониям.



Однако кроме обладателей имперского гена, формирующих текущую геополитическую повестку, то же самое испытывают и прочие мелкие игроки, часто считающие себя большими и сильными, не имея на то никаких оснований. Более того, есть вообще странные микрообразования, типа Микронезии (115 тыс чел.) или Тувалу (11 тыс чел), почему-то считающие себя состоявшимися государствами и обладающие голосом в ООН, причем таким же, как полуторамиллиардный Китай.



Так вот, многие подобные микро-квази-страны (не считая, конечно, вышеназванных островных пигмеев), что удивительно, имеют претензии к территориям соседей, истерично вытаскивая свои фантомы на трибуну ООН и прочие площадки, невзирая на лица и интересы.

В свое время, дабы погасить бесконечное взаимоистребление, Европа, ставшая родиной мировых войн, решила аннигилировать свои внутренние фантомные боли, объединившись в Евросоюз. Удалось многое, но не все. Кроме возрастающих внутренних трений, союз настоятельно потребовал расширения зоны своего влияния, захватывая все больше территорий в восточном направлении, не ограниченном естественной береговой линией.



Это объективный процесс, не зависящий от воли людей, а толкаемый вперед никуда не исчезающим имперским геном. Ответная реакция России преобразовалась во встречное движение на запад и на юг, тем более, что именно там находятся естественные цивилизационные границы, также никуда и никогда не исчезавшие.

Всякие креативно-истеричные выпады относительно фантомных болей новых независимых государств, именуемых постсоветским пространством, ничтожны перед лицом глобальных тектонических сдвигов, в которых играют роль только силы и ресурсы империй, идти против которых можно, но смертельно опасно. Тем более ничтожны фантомные боли лимитрофов, которых иногда слушают, но до поры до времени, а потом плюют и идут решать свои глобальные вопросы, которые только и важны для стабильности мира.



Подчеркну главное: цивилизационные границы - это не абстракция, а фактор мировой истории. Эти границы существуют независимо от их признания. В случае их сдвижки они, рано или поздно, будут сами тяготеть к восстановлению статус-кво, как это произошло, с недолгим перерывом, с переходом от Российской империи к СССР на западе и на юге.



Также следует признать, что процесс распространения своего влияния на Восточную Европу, с включением в свою орбиту ГДР, Польши, Чехословакии и так далее, был запрограммированно врéменным и во многом инерционным. Поэтому закономерно произошла отдача, также, в силу инерции, с перехлестом и с потерей исторических территорий России (Прибалтика, Украина, Грузия и т.д.).



Сейчас вновь идет обратный процесс, хотя и не так активно, как многим хотелось бы. Будет ли инерционный перехлест, история покажет, однако маятник несомненно набирает ход в западном направлении.

Так выглядит борьба за жизненное пространство в европейской части России и ЕС, где целью является устранение текущих фантомных болей участников. И порождение, кстати, новых. Тем не менее, восстановление цивилизационной границы между Европой и Россией есть необходимое и достаточное условие устранения причин новой мировой войны, которой, несмотря на беспрецедентные меры (создание ЕС), всегда беременна Европа, гораздо более, чем любой другой регион Земли.