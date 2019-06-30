Алмазбек Атамбаев: "К власти должны прийти молодые люди... Сапар Исаков или кто-то другой"

06:51 02.07.2019

01 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



К власти должны прийти молодые люди с незапятнанной репутацией. Об этом журналистам заявил бывший президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, нынешняя парламентская "элита" должна уйти, прийти новые лица.



"Мне власть не нужна, я насытился ей, слава богу. Сейчас во власть должны прийти молодые выходцы из народа. Без разницы, кто это будет - Сапар Исаков или кто-то другой. Если придет новое поколение с новым мышлением, то и Кыргызстан будет другим", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что при нем никому никаких распоряжений о том, чтобы кого-нибудь посадить в тюрьму, не отдавалось.

Напомним, парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.