В Киргизии создан еще один "Штаб". По привлечению к ответственности Атамбаенва

06:55 02.07.2019

01 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Штаб по привлечению Алмазбека Атамбаева к ответственности создал Нариман Тюлеев



Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев решил создать штаб по привлечению бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева к ответственности. Он подчеркивает, что действовать штаб будет исключительно в рамках закона. Об этом Нариман Тюлеев сообщил на своей странице в Facebook.



Бывший градоначальник столицы пояснил, что этот штаб не имеет никакого политического окраса, не преследует интересы ни одной из сторон.

"Мы не за власть и Сооронбая Жээнбекова и не против Алмазбека Атамбаева. В связи с этим призываю лично экс-президента Кыргызской Республики Розу Отунбаеву, все политические силы, неравнодушных граждан и всех остальных показать истинное отношение народа к разрушительной деятельности Атамбаева, который отрицает все нормы Конституции и законов Кыргызской Республики, сеет межрегиональную вражду, распространяя фейковые слухи про некий южный спецназ, угрожает оружием правоохранительным органам и прикрывается группой сторонников", - написал Нариман Тюлеев.



Мы лишь за строгое следование букве и духу закона, деятельность штаба будет глубоко аполитична и направлена лишь на соблюдение законности.

Нариман Тюлеев



Напомним, Наримана Тюлеева приглашали в Генеральную прокуратуру в связи с его заявлением о том, что он давал Алмазбеку Атамбаеву на избирательную кампанию $500 тысяч. Заявление Тюлеева рассмотрели члены специальной депутатской комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. Однако генпрокурор Откурбек Джамшитов, комментируя доводы комиссии, отметил - Нариману Тюлееву следует решить финансовый вопрос с Алмазбеком Атамбаевым в гражданском порядке.