 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане на территории будущей АЭС начались сейсмологические работы
07:16 02.07.2019

В Узбекистане на площадке для строительства АЭС начался второй этап инженерных изысканий, который включает геофизические и сейсмологические работы. Об этом сообщила пресс-служба агентства "Узатом" в своем Телеграм-канале.
29 июня на выбранной для строительства атомной электростанции территории возле озера Тузкон Джизакской области начался второй этап инженерно-изыскательских работ.

Ранее на площадках возле Тудакульского водохранилища Навоийской и Бухарской областей, а также на площадках, расположенных вокруг озера Тузон кули Джизакской области, были проведены научно изыскательские работы. В результате изучений наиболее оптимальным для строительства АЭС была выбрана территория рядом с озером Тузконкуль Джизакской области. Именно здесь был дан старт второму этапу инженерно-изыскательских работ.
На этой территории специалистами АО "Aтомстройэкспорт" будут проведены геофизические, сейсмологические работы. Специалисты изучат результаты геологических и геофизических изысканий, на основе которых и будет продолжена работа по разработке технического проекта атомной электростанции, которая впервые будет построена в Узбекистане, отметили в агентстве.

Источник - ca-news.org
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