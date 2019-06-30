Чиновники Кыргызстана признают, что не могут защитить инвесторов

07:46 02.07.2019

2 июля 2019, Бишкек - , Юлия КОСТЕНКО



Чиновники Кыргызстана признают, что не могут защитить инвесторов. Об этом сегодня на бизнес-форуме "Местные сообщества и горнодобывающие компании" сообщил заведующий отделом развития инвестиционного потенциала Агентства по продвижению и защите инвестиций Алмаз Исанов.



По его словам, защита инвестиций стоит особо остро.

"Говоря простыми словами, легче уговорить инвестора приехать в республику, а защитить его очень сложно. Нужно оценить влияние проектов на экологию, определить социальные эффекты. В КР много китайских компаний хотят войти в горнодобывающую отрасль. Возникают разногласия с населением. У страны неплохие показатели в международных рейтингах. Но рейтинги рейтингами, надо смотреть на реальность, на реакцию на местах", - сказал Алмаз Исанов.



Он добавил, что Агентство по продвижению инвестиций разрабатывает интерактивную карту, где размещены действующие и будущие проекты. Местное сообщество привлекается для планирования рисков, которые могут возникнуть у инвестора.