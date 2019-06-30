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|AIBA отреклась от Гафура Рахимова. На очереди - авторитетный фехтовальщик Усманов?
07:57 02.07.2019
Исполком AIBA навсегда вывел узбека Гафура Рахимова из состава руководства за все его "художества", сообщил Генсек федерации бокса РФ Умар Кремлев.
За это решение проголосовали 13 человек, один против, восемь воздержались.
Новый президент будет избран 15 ноября в Лозанне.
Исполком обвинил Рахимова в обмане насчет ликвидации долга в 16 миллионов долларов, доведения AIBA до угрозы банкротства из-за того, что федерация не получит денег от Игр в Токио.
Умар Кремлев потребовал извинений от Рахимова перед всеми боксерами.
МОК, напомним, выступил против кандидатуры Рахимова после того, как его имя в США связали с криминальным "Братским кругом", а он сам попал в "черный список" американского Минфина.
Россия с Украиной выразили вотум недоверия временному президенту Мохаммеду Мустасану и председателю этической комиссии Йосту Шмиду. Оба считаются ставленниками Рахимова, который планировал с их помощью вернуться к руководству всемирным любительским боксом.