Грядет вымирание: человеку уже стало не хватать насекомых. Количество букашек сократилось на 76%

08:33 02.07.2019

Ученые посчитали, что за 25 лет количество букашек сократилось на 76%



Увы, но похоже, что нас, людей, ожидает печальная участь мамонтов и динозавров. – Нам грозит полное вымирание. Причем первые признаки такой глобальной катастрофы уже обнаружили себя. К подобному выводу пришли зарубежные исследователи.



"Подсказчиками" страшного прогноза стали насекомые.

Как сообщается в опубликованной на ресурсе Phys.org статье, группа исследователей из общества энтомологов Крефельда еще четверть века назад начала отслеживать численность насекомых, попадавших в специально расставленные ловушки.



Метод простой: исследователи регулярно собирали из ловушек насекомых, попавших туда за установленный в начале эксперимента эталонный период времени, и складывали их в стеклянные сосуды, заливая спиртом. Количество насекомых в каждой бутылке тщательно подсчитывалось. При этом дислокация таких ловушек была организована весьма широкая.



Ученые в итоге обнаружили печальную тенденцию: год от года количество таких трофеев катастрофически уменьшалось. А из этого исследователи сделали однозначный вывод: насекомые вымирают с угрожающей скоростью.



Подводя итоги наблюдений, начатых в 1994 году, энтомологи пришли к выводу, что общая биомасса насекомых – по крайней мере в Западной Европе, уменьшилась за этот период более, чем на 75%. А ведь насекомые являются пищей для многих видов пресмыкающихся, рыб, птиц, млекопитающих... Так что и им в данной ситуации грозит бескормица и спровоцированное ею сокращение популяции. Идя дальше по этой пищевой цепочке, легко добраться до "хомо сапиенс". Начавшись с рыбешек и птичек, кормовой дефицит обязательно ударит и по нам с вами. А вслед за этим...



Мнение исследователей: уже начался процесс массового вымирания живых существ на планете, который приведет к экологической катастрофе, сравнимой по масштабам с теми, в результате которых вымерли динозавры и мамонты. А причина запуска в действие столь страшного сценария – все более глобальное влияние на природу деятельности человека. Наши промышленные, химические, электронные достижения уничтожают, калечат естественную природную среду в которой обитают живые существа. В первых рядах этих "смертников" оказались насекомые. Однако сокращение их количества неминуемо ведет к сокращению, например, популяции пернатых.



Наиболее скептически настроенные исследователи утверждают, что если не предпринимать масштабных мер по исправлению экологической обстановки, наиболее "загрязненные" человеком территории – в том числе Западная Европа, могут в обозримом будущем пройти "точку невозарата", и после этого биоразнообразие там станет сокращаться уже лавинообразно, природные экоситстемы будут деградировать, а противодействовать этой катастрофе человечество будет не в состоянии.



Александр Добровольский