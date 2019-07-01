В случае атаки США Тегеран пообещал уничтожить Израиль "за полчаса"

08:37 02.07.2019

Есть ли у иранцев ядерное оружие



Ситуация вокруг американо-иранского конфликта накаляется не по дням, а по часам. Правда, до США иранским вооруженным силам для ответа на атаку американцев, если таковая случится, пока не достать. А потому следствием такого нападения станет, как обещают в Тегеране, исчезновение с лица земли в течение получаса государства Израиль. Это заявление главы комитета по вопросам национальной безопасности иранского парламента Моджаба Зоннура к ужасу обитателей Ближнего Востока растиражировало 1 июля агентство Reuters.



По словам иранского парламентария, его страна обладает "внушительной военной мощью". Причем, такой, что советники Трампа четко понимают: "Нападение на Иран приведет к поражению американцев". Однако ближайшей мишенью Ирана, если американцы все же решатся атаковать Тегеран, станут не Соединенные Штаты, а Израиль, отметил он. Причем, ближневосточный сосед Ирана будет уничтожен в кратчайшие сроки: "Если США нападут на нас, то Израиль просуществует еще не более получаса", - предупредил Моджаб Зоннур.



Отношения между Ираном и США разладились (а по-другому и быть не могло) после того, как Дональд Трамп отказался выполнять условия сделки "пересмотр международных санкций против Ирана в обмен на приостановление Тегераном своей ядерной программы двойного назначения". В итоге получилось так, что иранские власти свою часть выполнили, а США "передумали". И Тегеран почувствовал себя обманутым.



Дальнейшее развитие событий было нетрудно предсказать. Дипломаты обеих стран моментально ушли в тень, выпустив на передний план военных. Те расстарались во всю, а в итоге было достаточно искры, чтобы нарушить хрупкое равновесие. И она, понятное дело, без труда нашлась: иранские военные сбили американский беспилотник, уверяя, что тот пролетал в воздушном пространстве их страны, тогда как США настаивают, что летательный аппарат фланировал в международном воздушном пространстве. И ситуация накалилась до предела.



В Пентагоне усиленными темпами стали разрабатывать операцию по нанесению по Ирану "точечных" ударов а-ля Сербия. Тогда, понимая, к чему клонится дело, американский Сенат попытался было лишить Трампа возможности оформить нанесение удара по Ирану личным, президентским распоряжением. Однако не преуспел, так и не сумев запретить Трампу воевать с Ираном без своего разрешения. Правда, впоследствии сам Трамп уверял, что разработка ударов по Ирану приостановлена. Но ситуация, несмотря на это, выглядит угрожающей, и прежде всего потому, что вопрос о наличии у Ирана ядерного оружия, хотя официально статусом ядерной державы эта страна не обладает, остается открытым.



Не оно ли имелось в виду в обещании уничтожить Израиль за полчаса? И чем на это могут ответить США с популярной там ныне теорией "локальных ядерных ударов и войн"?

- Нет, имелось в виду не ядерное оружие, а армия Хизбалла, сконцентрированная на границе Израиля!- заверил "МК" директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.- У Ирана ядерного оружия нет! А ударить по Израилю Тегеран может разве что лишь ракетами "Джихад" (Jihad) с массой взрывчатки до 1 тонны. Но ядерных зарядов на них нет.



Впрочем, и серьезный удар США по Ирану весьма проблематичен, предсказывает эксперт:

- Не ударят американцы, скорее всего! Помните, как то же самое некоторое время назад говорили о Северной Корее? Но ведь не ударили же. И в случае с Ираном, я думаю, будет так же. В самом худшем случае может произойти лишь обмен единичными ударами - США по Ирану, а Ирана по Израилю. Но это в любом случае останется локальным конфликтом: в глобальный, общемировой он не перерастет!



Марина Лемуткина

1.07.2019