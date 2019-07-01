 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.07.2019
13:02  В Ташкенте достроят три подземные ветки метро (схема)
12:47  Новый Ташкент шагнет за Чирчик
12:43  Норвегия - дороги смерти и память, закатанная в асфальт, - Р.Устраханов
12:41  Китай победил Америку и Европу в гонке капиталов
08:43  Борясь за права меньшинств, Европа незаметно превратилась в ГУЛАГ, - Мартин Зельнер
08:37  В случае атаки США Тегеран пообещал уничтожить Израиль "за полчаса"
08:33  Грядет вымирание: человеку уже стало не хватать насекомых. Количество букашек сократилось на 76%

07:57  AIBA отреклась от Гафура Рахимова. На очереди - авторитетный фехтовальщик Усманов?
07:46  Чиновники Кыргызстана признают, что не могут защитить инвесторов
07:16  В Узбекистане на территории будущей АЭС начались сейсмологические работы
06:55  В Киргизии создан еще один "Штаб". По привлечению к ответственности Атамбаенва
06:51  Алмазбек Атамбаев: "К власти должны прийти молодые люди... Сапар Исаков или кто-то другой"
06:47  Когда Россия начнет снова расширяться, - Александр Дубровский
06:43  Могила с евроремонтом... как национальная идея Прибалтики, - Александр Халдей
06:36  Москва потеряла привлекательность для талибов, - И.Субботин
06:33  В Гагаузии победили РФ и Турция, - С.Гамова
06:31  Анкара и Тегеран делят Сирию по-своему, - Ст.Иванов
06:28  Турция отбила своих граждан у ливийского фельдмаршала Хафтара
Понедельник, 01.07.2019
21:28  Гонконг. Протестующие штурмовали и захватили здание Парламента
21:09  ОПЕК+ остается при старых квотах
20:21  Самаркандских хокимов заставят согласовывать свои "самоделки" с ЮНЕСКО
20:19  "Она работает портнихой и совсем не ест тюремную еду". Каково Г.Каримовой сидится в тюрьме
20:08  Карыбек Дуйшеев избран председателем Конституционной палаты Кыргызстана
18:12  G20 завершился без отхода назад и без настоящего продвижения вперед, - Le Temps
17:53  Туркмены и туркменки всенародным ликованием отметили 62-ю "Днюху" Аркадага
17:04  Кадровые маневры Токаева как-то... непредсказуемы, - Д.Ашимбаев
16:15  Туркменские студенты, учащиеся в вузах Беларуси отказываются возвращаться домой
16:07  Русофобия грузинской власти и... ее итоги, - А.Проханов
14:09  Жертвы "климатического апартеида": за богачей страдают бедняки, - К.Сенин
14:08  Атамбаев-Жээнбеков. Репортаж из несуществующей "Кой-Ташской Республики", - С.Чериков
14:05  Наркоолигархия. Молдавский Плохотнюк-стан, - И.Петров
14:03  Самбо против кунг-фу: кто победит? - "Sina"
08:46  Рурк, Букер и Клобучар... Демпартия США ищет убойного соперника для Трампа, - В.Прохватилов
08:27  4 кыргызки объявили "сухую голодовку" у здания ВерхСуда. Требуют отставки главы Кирсовпрофа
08:21  Куда летит "Степной орел"? Казахстан продолжает маневрировать с США и НАТО, - А.Пахолин
08:14  Протесты не стихают. Полиция Гонконга дубинками и перцовым газом гоняет демонстрантов
08:06  Оно не тонет... Снятый с послов за аферы и раздолбайство Абибуллаев трудоустроен главой "Центра Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога"
07:54  Ливия объявила всеобщую мобилизацию против... Турции
07:37  В Казахстане тихо и мирно прошли первые разрешенные митинги оппозиции. Вышло несколько сотен человек
07:36  Спец-группа ООН расследует загадочные исчезновения и аресты в Таджикистане
07:29  Кима-уговоры. Раунд №3. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей
07:10  Албания. Выборы не разрядили ситуацию. Страна на грани гражданской войны, - "Къ"
07:06  Хант неожиданно обходит Джонсона в гонке за пост Брит-премьера, - Ф.Селимова
07:03  Экс-президенту Киргизии грозит пожизненное заключение, - В.Панфилова
07:01  Продление сделки ОПЕК+ грозит новым замедлением экономики РФ, - "НГ"
06:47  Италия готовит сильнейший удар по евро. Вводом mini-ВОТ
05:43  Тегеран обещает дать Рахмону еще $8 млн. На проруб Истиклолского тоннеля
Воскресенье, 30.06.2019
22:31  G20 в Осаке – саммит двусторонних встреч, - В.Катасонов
18:34  Узбекистан мирзиеевский. Дурдом или все же имеют место акты жизни. Ч. 2, - Б.Мусаев
12:00  Последняя ночь либерализма, - А.Проханов
11:59  В обществе, где нет социальной справедливости, люди будут жить как на пороховой бочке, – Н.Даутбек-кызы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В случае атаки США Тегеран пообещал уничтожить Израиль "за полчаса"
08:37 02.07.2019

Есть ли у иранцев ядерное оружие

Ситуация вокруг американо-иранского конфликта накаляется не по дням, а по часам. Правда, до США иранским вооруженным силам для ответа на атаку американцев, если таковая случится, пока не достать. А потому следствием такого нападения станет, как обещают в Тегеране, исчезновение с лица земли в течение получаса государства Израиль. Это заявление главы комитета по вопросам национальной безопасности иранского парламента Моджаба Зоннура к ужасу обитателей Ближнего Востока растиражировало 1 июля агентство Reuters.

По словам иранского парламентария, его страна обладает "внушительной военной мощью". Причем, такой, что советники Трампа четко понимают: "Нападение на Иран приведет к поражению американцев". Однако ближайшей мишенью Ирана, если американцы все же решатся атаковать Тегеран, станут не Соединенные Штаты, а Израиль, отметил он. Причем, ближневосточный сосед Ирана будет уничтожен в кратчайшие сроки: "Если США нападут на нас, то Израиль просуществует еще не более получаса", - предупредил Моджаб Зоннур.

Отношения между Ираном и США разладились (а по-другому и быть не могло) после того, как Дональд Трамп отказался выполнять условия сделки "пересмотр международных санкций против Ирана в обмен на приостановление Тегераном своей ядерной программы двойного назначения". В итоге получилось так, что иранские власти свою часть выполнили, а США "передумали". И Тегеран почувствовал себя обманутым.

Дальнейшее развитие событий было нетрудно предсказать. Дипломаты обеих стран моментально ушли в тень, выпустив на передний план военных. Те расстарались во всю, а в итоге было достаточно искры, чтобы нарушить хрупкое равновесие. И она, понятное дело, без труда нашлась: иранские военные сбили американский беспилотник, уверяя, что тот пролетал в воздушном пространстве их страны, тогда как США настаивают, что летательный аппарат фланировал в международном воздушном пространстве. И ситуация накалилась до предела.

В Пентагоне усиленными темпами стали разрабатывать операцию по нанесению по Ирану "точечных" ударов а-ля Сербия. Тогда, понимая, к чему клонится дело, американский Сенат попытался было лишить Трампа возможности оформить нанесение удара по Ирану личным, президентским распоряжением. Однако не преуспел, так и не сумев запретить Трампу воевать с Ираном без своего разрешения. Правда, впоследствии сам Трамп уверял, что разработка ударов по Ирану приостановлена. Но ситуация, несмотря на это, выглядит угрожающей, и прежде всего потому, что вопрос о наличии у Ирана ядерного оружия, хотя официально статусом ядерной державы эта страна не обладает, остается открытым.

Не оно ли имелось в виду в обещании уничтожить Израиль за полчаса? И чем на это могут ответить США с популярной там ныне теорией "локальных ядерных ударов и войн"?
- Нет, имелось в виду не ядерное оружие, а армия Хизбалла, сконцентрированная на границе Израиля!- заверил "МК" директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.- У Ирана ядерного оружия нет! А ударить по Израилю Тегеран может разве что лишь ракетами "Джихад" (Jihad) с массой взрывчатки до 1 тонны. Но ядерных зарядов на них нет.

Впрочем, и серьезный удар США по Ирану весьма проблематичен, предсказывает эксперт:
- Не ударят американцы, скорее всего! Помните, как то же самое некоторое время назад говорили о Северной Корее? Но ведь не ударили же. И в случае с Ираном, я думаю, будет так же. В самом худшем случае может произойти лишь обмен единичными ударами - США по Ирану, а Ирана по Израилю. Но это в любом случае останется локальным конфликтом: в глобальный, общемировой он не перерастет!

Марина Лемуткина
1.07.2019

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562045820
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации при Президенте РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2019 года №433
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2019 года №442
- Кадровые перестановки
- Рабочие нефтянки бьют не только иностранцев, но и своих
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-июнь 2019 года составила 2,6%
- Б.Сагинтаев провел заседание Общественного совета Алматы
- Дорожная карта "Бақытты Бала – Бақытты Ана – Бақытты Отбасы – Бақытты Ел" разработана рабочей группой при Минтруда
- Глава компании и бывший сотрудник ССЕР извинились за беспорядки на Тенгизе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  