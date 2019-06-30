 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Борясь за права меньшинств, Европа незаметно превратилась в ГУЛАГ, - Мартин Зельнер
08:43 02.07.2019

Борясь за права меньшинств, Европа незаметно превратилась в ГУЛАГ
Австрийский политик Мартин Зельнер - о "тоталитарном совке", который через 30 лет после краха соцлагеря успешно построил у себя Запад

Чуть только речь заходит о России - и для западных СМИ все ясно. "Эта страна - не настоящая демократия". Да, там, вроде бы, есть свободные выборы, но "медиа контролируются государством", а оппозиция "задавлена Кремлем".

Нам об этом рассказывают, подразумевая, что на Западе все наоборот. Тотальная демократия, СМИ без политической цензуры, свободные выборы, право на альтернативную точку зрения… Что ж, поделюсь личным опытом: все это весьма далеко от реальности.
Такого понятия, как "другое мнение", в крупных медиа-холдингах Западной Европы просто не существует. Большинство журналистов - пропагандисты ультралиберальных идей, о преступлениях мигрантов и угрозе исламизации они заряжены писать по минимуму; о гендерных теориях [псевдонаучное учение, будто помимо мужского и женского есть еще десятки других полов - ред.] - по максимуму.

Неудивительно, что на этом фоне в Европе небывалый расцвет переживают "альтернативные медиа" - блоги, соцсети, telegram и другие цифровые платформы, где над тобой нет идеологической цензуры. Скажем, я из-за своих взглядов патриота-правоконсерватора нахожусь в "черном списке" большинства австрийских СМИ, притом, что у моего telegram-канала - свыше 26 тысяч подписчиков.
Такие альтернативные медиа (где можно, например, прочитать, что реальная угроза для Европы - не Россия, а боевики-исламисты) возникают без внешнего финансирования, однако невероятно успешны. Неудивительно, что они вызывает у чиновников беспокойство. Большинство законов в сфере регулирования интернета, принятые в Европе за последние годы, так или иначе насаждают цензуру.
Предлог, конечно, благой - защита от "речей ненависти" в Интернете. Например, в моей родной Австрии за 2018 год велось свыше 300 судебных разбирательств за "экстремизм в соцсетях". В соседней Германии полиция каждые два месяца проводит рейды с обысками на квартирах таких же "экстремистов". Одного из них, пожилого мужчину, отправили на несколько месяцев в тюрьму за пост на фейсбуке: "Меркель пригласила в нашу страну насильников". [О подобных проблемах с мигрантами, например, массовых изнасилованиях под Новый 2016 год в Кельне, "КП" неоднократно писала - ред.]
Устав от двоемыслия, мы с горсткой друзей основали общественную организацию "Поколение идентаристов" - в защиту национальной идентичности и против "замены населения" в европейских странах, которую продвигают Меркель и другие западные лидеры, открыв границы для бесконтрольной миграции.
Мы действовали в духе активистов "Гринписа", только на свой лад: вывешивали баннеры на зданиях, проводили демонстрации, а в 2018 году даже использовали корабль, чтобы отследить маршруты нелегальных мигрантов (многих из которых везут против их воли, словно рабов) через Средиземное море.
Сегодня в Европе наша организация превратилась в одно из мощнейших патриотических движений с отделениями во многих странах. Но как же западные "демократы" отреагировали на наши мирные акции? Призвали блокировать наших страницы в Сети, а нас самих - посадить в тюрьму.
Хотя еще недавно те же самые люди превозносили Femen и Pussy Riot [группы политактивистов российского происхождения; их самая известная акция - т.н. "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя в 2012 году, за что ряд участниц получили судебные сроки - ред.].
С самого начала наше "Поколение идентаристов" подверглось травле в крупнейших СМИ. Мою машину и машину моих родителей сжигали, на наши дома нападали, и даже сейчас любой паб или кафе, где мы собираемся, рискует стать объектом атаки со стороны левых радикалов в масках. Полиция же бездействует.
Напротив, австрийское государство открывает против нас одно уголовное дело за другим. 17 июня этого года в моем доме был третий за последние 14 месяцев обыск. Как и прежде, полиция забрала мои смартфоны, внешние жесткие диски, фотоаппараты и карты памяти.
За тот же период 14 банков - то есть в среднем один банк в месяц - отказали нашей организации в открытии расчетного счета; наши банковские аккаунты были заморожены и конфискованы по воле государства. Так произошло в Австрии, в Британии, в Канаде, а также в США, где живет моя невеста.
Прямо сейчас, когда вы это читаете, полиция изучает все мою переписку, мои частные фотографии и заметки; кое-что из этой добычи будет слито в СМИ под "правильным" ракурсом, чтобы лишний раз выставить меня "врагом общества".
Так что, пожалуйста, если кто-нибудь вновь поведает вам о "западной демократии" и отсутствии таковой в России - расскажите ему в ответ о "Поколении идентаристов".

Источник - KP.RU
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562046180
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