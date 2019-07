Китай победил Америку и Европу в гонке капиталов

12:41 02.07.2019

Банки КНР заняли четыре из пяти высших мест в рейтинге тысячи крупнейших банков от The Banker



В новом рейтинге тысячи крупнейших банков мира от журнала The Banker лидерство сохранили банки из Китая, сразу за которыми расположились американские финансовые компании. Позиции российских банков в рейтинге в целом снизились. Так, Сбербанк опустился на одну позицию до 32-го места, а ВТБ - на 12 позиций до 85-го места. При этом 12 российских банков вошли в региональный рейтинг 25 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы.



Журнал The Banker представил очередной рейтинг тысячи крупнейших банков мира. Банки ранжированы по размеру капитала первого уровня. В общемировой рейтинг не входят банки, которые принадлежат зарубежным материнским финансовым группам, даже если эти банки являются юридическим лицом страны, в которой они работают. Такие банки включены в рейтинги по отдельным странам. В текущем году минимальный объем капитала первого уровня, который позволил войти в тысячу крупнейших банков мира, составил $472 млн, что на 6,8% больше, чем годом ранее.



В десятке мировых лидеров произошли лишь незначительные изменения. На первых двух местах, как и в прошлом году, остались китайские банки ICBC и China Construction Bank. Два других банка из КНР - Agricultural Bank of China и Bank of China - в текущем году поменялись местами. Единственным некитайским банком в пятерке крупнейших в мире оказался американский JPMorgan Chase, сохранивший за собой пятую позицию с прошлого года. Десятка лидеров выглядит так:



1. ICBC (Китай, капитал первого уровня $337,5 млрд, активы $4 трлн),

2. China Construction Bank (Китай, $287,4 млрд, $3,4 трлн),

3. Agricultural Bank of China (Китай, $242,9 млрд, $3,3 трлн),

4. Bank of China (Китай, $230 млрд, $3,1 трлн),

5. JPMorgan Chase (США, капитал первого уровня $209 млрд, активы $2,6 трлн),

6. Bank of America (США),

7. Wells Fargo (США),

8. Citigroup (США),

9. HSBC (Великобритания),

10. Mitsubishi UFJ Financial Group (Япония).



Помимо Китая, США, Великобритании и Японии в топ-30 также представлены финансовые компании из таких стран, как Испания (Banco Santander), Франция (Credit Agricole, BNP Paribas, BPCE Group и Societe Generale), Германия (Deutsche Bank) и Италия (Unicredit).



Всего же в тридцатке крупнейших банков мира 11 банков представляют КНР, 6 - США, по 4 - Францию и Японию, 2 - Великобританию и по одному от Испании, Германии и Италии.



Россия представлена в первой сотне крупнейших банков мира двумя компаниями - Сбербанком (32-е место) и ВТБ (85-е место). Эти же два банка возглавляют региональный рейтинг крупнейших банков Центральной и Восточной Европы, на третьем месте идет польский PKO. Всего же в региональном рейтинге 25 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы почти половина - 12 банков - из России, 5 из Польши, 2 из Чехии и по одному из Венгрии, Румынии, Словении, Белоруссии, Украины, Азербайджана.



Российские банки уступили позиции



Позиции российских кредитных организаций в рейтинге The Banker 1000 заметно снизились. Общее количество банков, попавших в престижный список, сократилось с 22 до 17. В итоговый состав не попали Росевробанк, ИНГ-банк (Евразия), банк "Зенит", СМП-банк и Нордеа-банк. При этом место Бинбанка, который был присоединен к банку "ФК Открытие", занял Всероссийский банк реконструкции и развития. При этом ведущие российские банки снизили свои позиции в общем рейтинге. Так, Сбербанк опустился на одну позицию, до 32-го места, ВТБ - на 12 позиций, до 85-го места, Газпромбанк опустился со 155-го на 171-е место.



Впрочем, ряд банков, как с частным, так и с государственным капиталом, смог укрепить свои позиции. Альфа-банк поднялся с 211-го на 194-е место, Совкомбанк, в капитал которого в конце прошлого года вошли РФПИ и ряд зарубежных фондов, поднялся на 55 позиций, до 542-го места. Государственный Россельхозбанк, не в последнюю очередь благодаря подпитке из бюджета, поднялся с 330-го на 248-е место. Резко улучшил позиции банк "ФК Открытие", который санируется Банком России. Благодаря массированным денежным влияниям регулятора, а также расчистке проблемного портфеля банк поднялся с 619-го места на 317-е место.



Во многом это определялось тем, что зарубежные банки наращивали капитал увереннее, чем российские банки. Более того, из 17 российских банков 12 кредитных организаций показали снижение капитала на 1–18%. Если год назад для попадания в список крупнейших банкам можно было иметь капитала ниже $500 млн, то в текущем году - заметно выше этой отметки. В частности, банк "Российский стандарт", занявший 961-е место в итоговом списке, имел капитал уже $556 млн.



Российским банкам в условиях санкций и низких темпов роста экономики стало затруднительно привлечь капитал от рыночных инвесторов.



По словам директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмилы Кожекиной, "в последние несколько лет банки довольно редко прибегают к выпуску субординированных бессрочных облигаций. В основном такой инструмент используют крупные частные банки, имеющие сильный бренд и значимые позиции в розничном кредитовании (Альфа-банк, Совкомбанк, Тинькофф-банк), поскольку подобные заимствования являются довольно дорогими". Кроме того, по словам Людмилы Кожекиной, "с учетом низких темпов экономического роста, стагнации корпоративного кредитования, а также мер Банка России по охлаждению наиболее маржинального розничного кредитования, увеличение кредитования и соответственно капитализация прибыли для российских банков ограничены в сравнении со странами, демонстрирующими более стабильный и динамичный рост".



Евгений Хвостик, Дмитрий Михайлович