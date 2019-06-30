Новый Ташкент шагнет за Чирчик

12:47 02.07.2019

Площадь Ташкента прирастет примерно на 18 тысяч гектаров, это почти 60 процентов от нынешней территории.



Такие цифры привел первый заместитель хокима узбекской столицы Даврон Хидоятов.



По его словам, расширение Ташкента будет происходить на восток по левому берегу Чирчика.



Этим проектом занимается британская архитектурная компания Benoy.



Она разработала генплан "нового города" на два миллиона человек.



Здесь будут административный центр, деловой и торговые районы, даже аэропорт.