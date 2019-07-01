|Пафосный нагляк. "Мадам Брошкина" (А.Пугачева) въехала на авто на ж.д. перрон
12:50 02.07.2019
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге.
В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Отбытие Пугачевой с Рижского вокзала в Москве вызвало скандал.
Она села в вагон, подъехав на собственном авто на перрон.
В Сети заявили о двойных стандартах, коллеги Пугачевой встали на ее защиту.
В Латвии Пугачева и Галкин отдыхают едва ли не ежегодно.
В Юрмале скоро стартует фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву".
Два года назад Пугачева посетила один из дней фестиваля.
Но теперь Лайма даже не встретила подругу на вокзале в Риге, хотя наверняка надеется, что Пугачева придет опять.
В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.
В итоге Пугачевой и Галкину, судя по видео из Риги, пришлось тащить чемоданы самим.