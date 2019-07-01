Пафосный нагляк. "Мадам Брошкина" (А.Пугачева) въехала на авто на ж.д. перрон

12:50 02.07.2019

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге



Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге.

В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Отбытие Пугачевой с Рижского вокзала в Москве вызвало скандал.

Она села в вагон, подъехав на собственном авто на перрон.

В Сети заявили о двойных стандартах, коллеги Пугачевой встали на ее защиту.

В Латвии Пугачева и Галкин отдыхают едва ли не ежегодно.

В Юрмале скоро стартует фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву".

Два года назад Пугачева посетила один из дней фестиваля.

Но теперь Лайма даже не встретила подругу на вокзале в Риге, хотя наверняка надеется, что Пугачева придет опять.

В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.

В итоге Пугачевой и Галкину, судя по видео из Риги, пришлось тащить чемоданы самим.