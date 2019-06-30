В Ташкенте достроят три подземные ветки метро (схема)

13:02 02.07.2019

ТАШКЕНТСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН ПРОТЯНУТ ДО КАРАКАМЫША, ИППОДРОМА И ТТЗ



Специалисты предложили достроить три подземные ветки ташкентского метро до Ипподрома, Каракамыша и ТТЗ, сообщает пресс-служба проектного института "Боштранслойиха".



Проект развития столичного метрополитена презентован на днях Шавкату Мирзиееву, в него входят следующие три новые ветки:



- от станции "Беруни" в сторону Каракамыша: две новых станции,



- от "Буюк ипак йули" в сторону Тракторного завода: три станции,



- от "Мингурик" до Ипподрома: семь станций).



Руководитель государства поручил детально изучить пассажиропоток по всем этим направлениям и доложить о результатах.



*****



Напомним, что весной компания "Узбекистон темир йуллари" презентовала проект развития метрополитена до 2025 года (Podrobno.uz).



На сегодняшний день общая протяженность столичной подземки составляет 36 километров. Еще 10 километров сейчас возводят строители.



В 2025 году в столице протяженность метро вырастет более чем в четыре раза до 157 километров, появится 74 станции, в том числе 17 пересадочных.



Работы по строительству новых участков планируется разделить на 10 этапов. На каждом этапе будет возводиться от 10 до 20 километров путей.



Среди новых веток:



– линия протяженностью 13,9 километра от станции метро "Ойбек" через Аэропорт до Бинокора;



– линия протяженностью 9 километров недалеко от улицы Фаргона йули. Она пройдет от станции "Машиносозлар" и вплоть до Бектемира;



– линия протяженностью 11,6 километра от станции метро "Дустлик" через строящийся новый аэропорт "Ташкент Восточный" и до Янги шахара;



– линия протяженностью 6 километров от станции метро "Буюк ипак йули" и до Тракторного завода;



– линия-петля протяженностью 17,6 километра от станции метро "Беруни" через массивы Каракамыш, Ибн Сино, Урикзор, Изза, Ипподром и до станции "Олмазор".



При этом напомним, что сейчас в Ташкенте строится еще три новых ветки – так называемое надземное кольцо, а также сергелийская надземная и юнусабадская подземная ветки.