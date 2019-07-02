Как связаны беспорядки в Тбилиси и проект глубоководного порта в Анаклии, - А.Арешев

14:43 02.07.2019

Андрей АРЕШЕВ | 02.07.2019



"Америка рекомендовала Анаклию"



Волна акций протеста в Тбилиси под антироссийскими лозунгами, накатившаяся 20 июня на грузинский парламент и продолженная беспорядками на проспекте Руставели, постепенно идет на спад. При всем обилии проблем в стране, неподвластных правящей партии "Грузинская мечта" и ее неформальному лидеру, крупному бизнесмену Бидзине Иванишвили, есть у июньских событий и внешняя составляющая. Хотя бы потому, что обвальное сокращение потока туристов из России грозит обернуться для грузинской экономики ущербом, по разным оценкам, в 300-750 миллионов (в долларовом эквиваленте).

Наблюдатели обратили внимание на визит в Тбилиси в канун начала беспорядков Майкла Карпентера, одного из доверенных людей бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден сегодня – наиболее вероятный кандидат Демократической партии в схватке с Дональдом Трампом на президентских выборах 2020 года. Известен и интерес США к строительству имеющего двойное назначение глубоководного порта в черноморской Анаклии близ границы с Республикой Абхазия.



Анаклия в системе коммуникаций Грузии

Возникшая еще в советское время идея строительства на Черном море нового порта, способного принимать большие суда, перешла в практическую плоскость при Саакашвили (проект Лазика), в 2009 году, после приезда в Тбилиси тогдашнего вице-президента США Джо Байдена. Говорили, что к 2030 году оборот способного принимать крупные контейнеровозы "кавказского Сингапура" может составить более 100 миллионов тонн грузов, что превратило бы его в ключевой перевалочный пункт между Китаем и Европой. Сегодня оценки куда более скромные – к указанному сроку не более 14 миллионов тонн.



Источник: Anaklia Development Consortium

После смены власти в Грузии судьба проекта поначалу складывалась благополучно: в начале 2016 года Anaklia Development Consortium (ADG), учрежденный грузинской компанией TBC Holding и американской Conti International LLC, выиграл тендер на строительство порта и подписал соглашение с правительством. Оператором и инвестором порта стала SSA Marine из Сиэтла. В декабре 2017 года, после одобрения разработанного совместно с международной компанией Maritime & Transport Business Solutions плана, строительство началось. Однако проект стал сталкиваться с серьезными проблемами, включая нежелание правительства страховать коммерческие риски инвесторов, увяз в скандалах и финансовых спорах.

В июне 2018 года агентство финансового мониторинга, прокуратура, налоговая инспекция и Национальный банк Грузии инициировали проверки в отношении одного из основателей и до недавнего времени главы наблюдательного совета TBC Bank Мамуки Хазарадзе. В январе 2019 года прокуратура Грузии объявила о расследовании подозрений в отмывании этим бизнесменом денег, что грозило ему сроком от 9 до 12 лет.

Грузинское правительство, члены которого, по распространенному мнению, получают зарплату от Бидзины Иванишвили, продвигает в качестве альтернативной идеи модернизацию порта Поти в 35 километрах южнее Анаклии, но судьба этого проекта не вполне ясна. Идут разговоры о замене в составе ADG американской SSA Marine на китайскую компанию COSCO, что интерпретируется в Грузии как способ торможения проекта и блокирования западных инвестиций к выгоде "северного соседа", не заинтересованного в появлении конкурента Новороссийску. Грузинские эксперты рассуждают не только о противоречиях бизнес-интересов Хазарадзе и Иванишвили, но и о "происках Кремля", влияющего, по их мнению, на лидера "Грузинской мечты". Такой же точки зрения придерживается Хазарадзе, который обвиняет в "организованном нападении" на свой банк министра внутренних дел Георгия Гахарию, отставки которого упорно требуют протестующие на проспекте Руставели.



Б. Иванишвили и М. Хазарадзе. Фото: presa.ge

В середине июня госсекретарь США Майк Помпео на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе высказал надежду на то, что власти Грузии доведут до конца строительство глубоководного порта: "Этот проект поможет Грузии… избежать влияния России и Китая, которые, хотя и позиционируют себя как друзья Грузии, не являются проводниками ее интересов", – подчеркнул глава Госдепа. В ответ Бахтадзе заверил, что проект в Анаклии пользуется "полной поддержкой" грузинских властей и Тбилиси рассчитывает, что в строительстве будут представлены "самые влиятельные американские компании". Информацию об этой встрече сайт "Эхо Кавказа" (проект Радио Свобода/Свободная Европа**) опубликовал под заголовком "Америка рекомендовала Анаклию".

На следующий день (за неделю до начала беспорядков) правительство Грузии в шестой раз продлило консорциуму ADG срок исполнения его финансовых обязательств. В течение 6 месяцев правительству и банкам-донорам (EBRD, OPIC, ADB, AIIB) предстоит выйти на подписание соглашения с правительством, что откроет путь инвестициям этих банков в размере 400 млн долл.

Противоборство конкурирующих группировок за контроль над глубоководными портами Грузии носит геополитический характер. Любые, даже самые осторожные шаги Тбилиси по выстраиванию диалога с Москвой вызывают в Вашингтоне нервозность. Это заметно по рассуждениям Карпентера об угрозе потери Грузией суверенитета и территорий из-за наплыва "российских туристов с погонами ФСБ".



В такой ситуации подготовленные в Тбилиси к 20 июня "акции прямого действия", вызвавшие жесткий ответ, оказались, что называется, кстати. И хотя участников "гуляний" на проспекте Руставели уже не так много, настойчивость, с какой демонстрируется неприязнь к "русскому Ивану", показательна.

Удовлетворив часть требований протестующих, Иванишвили объявил о проведении досрочных парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Такая система увеличит хаотичность депутатского корпуса при сохранении доминирующей антироссийской линии. Не исключено и возвращение некоторых политиков, таких как бывший министр обороны и лидер "Свободных демократов", ушедший в американский бизнес Ираклий Аласания. Мамука Хазарадзе выражает готовность профинансировать 10 чартерных авиарейсов авиакомпании Georgian Airways из Киева в Тбилиси, но вряд ли граждане Украины хотя бы частично компенсируют обваливающийся туристический поток из России.

В Грузии надеются, что строительство комплекса инфраструктурных объектов на западе республики стабилизирует положение в Самегрело и введет новые элементы "мягкой силы" в диалоге с Абхазией. Глубоководный порт Анаклия, очевидно, будет развиваться не только как логистический объект, но и как военно-морская база, способная ускорить интеграцию Грузии в евроатлантические структуры с прицелом на постоянную прописку кораблей США и стран НАТО в непосредственной близости от берегов России (включая Крым) и той же Абхазии. Одновременно на базе Вазиани (до 2007 года использовалась Россией), где создается крупный военно-логистический центр НАТО, строится современная взлетно-посадочная полоса, способная принимать самые крупные американские самолеты.

"Грузинская партия" Вашингтона до конца не сыграна.