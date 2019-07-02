Силиконовая долина уплывает в Азию, - Е.Пустовойтова

14:46 02.07.2019

Елена ПУСТОВОЙТОВА | 02.07.2019



Американским корпорациям грозят большие потери

Драчливый характер американского президента хорошо известен. Однако в некоторых случаях кажется, что его реакция на "противника" похожа на жгучую ревность. Китайская Huawei Technologies яркий тому пример. Компания с годовым оборотом более 100 миллиардов долларов была внесена полтора месяца назад в черный список под возгласы о ее финансовом мошенничестве, промышленном шпионаже, торговле с Ираном и т. д. Одним из самых тяжких обвинений было то, что Huawei "тайно сотрудничает" с китайским правительством и военными. Было бы странным, если бы это было по-другому. Если бы китайский лидер мирового рынка телекоммуникационного оборудования не делал того, что давно делают американские Google, Microsoft, Chrome, YouTube или Apple, шпионящие за своими пользователями в интересах правительства США. Госпожа Меркель может это подтвердить.



Для чего нужно было через пару часов, после того как Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились в Буэнос-Айресе о перемирии в торговой войне, арестовывать финансового директора Huawei и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу по обвинению в шпионаже и обмане американских банков? Только для того, чтобы избежать наметившегося между США и Китаем компромисса.



Легко понять, как радостно встрепенулись при этом конкуренты Huawei на мировом рынке – Apple и Samsung. А китайцы, связанные с американскими поставщиками комплектующих деталей и программного обеспечения Google, Intel, Qualcomm и Broadcom, подсчитали, что это обойдется им потерей 60 миллионов продаж айфонов на мировом рынке от прошлогоднего рекорда в 206 миллионов штук. Huawei, отгороженная санкциями от американского рынка, сократит масштабы своего производства и потеряет около 30 миллиардов долларов выручки. Однако палка об одном конце не бывает. Американский Google потеряет при этом около 800 миллионов пользователей. Об этом 26 июня сообщил портал Gizmochina. Broadcom в текущем году недосчитается двух миллиардов долларов дохода, перестав поставлять продукцию компании Huawei. По данным прошлого года, Huawei потратила на компоненты около 70 миллиардов долларов, из них 11 миллиардов – на продукцию американских компаний. Почему такие потери не останавливают США? Только потому, что американским корпорациям грозят гораздо большие потери.

Продвинутый китаец стал мировым лидером нового поколения сетей 5G, получив в этой сфере больше патентов, чем Qualcomm, Intel и Apple, вместе взятых. А это значит, что американцев вот-вот вытолкнут из сферы, где они традиционно доминировали с середины ХХ века. Тут не до упущенных миллиардов – срочно требуется строить цифровой железный занавес для Huawei, ибо при использовании в Америке китайского оборудования Пекин будет знать о Вашингтоне быстрее и больше, чем Вашингтон о Пекине.



Айфоны, ставшие символом прогресса мировой экономики и расходящиеся по миру через глобальную сеть поставок, созданную компанией Apple, теперь производят в Поднебесной. Глобализация!



Новый символ прогресса, сменивший айфоны и ставший важнейшим для мировых экономик сегодня, – сети 5G дают в руки Huawei рычаг, который переворачивает мировую торговлю. Процесс пошел – и, похоже, с перспективой возведения цифрового железного занавеса США уже опоздали. Не только потому, что к сентябрю 2019 года Huawei Тechnologies запустит вместо американской Android собственную операционную систему, а ее дочерняя компания HiSilicon уже производит микросхемы, используемые в китайских смартфонах высокого класса. А еще и потому, что начался процесс перетока мозгов из США и Европы в Азию, на Восток.



Как пишет японская Nikkei Asian Review, все больше "юго-восточных черепах", которые получили образование за рубежом", возвращаются домой. Выпускница университета Южной Калифорнии индонезийка Левана Сани (Levana Sani) соблазнилась не научной карьерой и американским Ph.D. в Силиконовой долине, а быстро растущими возможностями начать бизнес на родине. С тремя своими коллегами она основала Nalagenetics, проводящую генетические исследования по уменьшению побочных эффектов лекарств.



Таких "черепах" становится все больше. В Силиконовой долине и других крупных технологических центрах США появились представительства быстро растущих технологических и венчурных компаний Юго-Восточной Азии, заманивающих домой молодые таланты. Левану Сани, к примеру, заманивала Intudo Ventures. "Поддерживаемая растущей и энергичной базой пользователей – пишет Nikkei Asian Review, – интернет-экономика Юго-Восточной Азии достигла поворотного пункта". В последние годы только на поле интернет-коммерции выросли 14 "единорогов", как их здесь называют, частных компаний с оборотом более одного миллиарда долларов каждая. К примеру, известные Grab и Go-Jek, основанные "черепахами" вроде Леваны Сани, стоят уже более 10 миллиардов.



Основатель Go-Jek Надием Макарим (Nadiem Makarim) нанял всю свою команду в Гарварде (Harvard Business School), МТИ и Стэнфорде (Stanford University). Америку "просеивают" на предмет талантов многие китайские, индонезийские, сингапурские, вьетнамские компании. А один из основателей того же фонда Intudo в течение восьми месяцев в году посещает Гарвард, Беркли, Стэнфорд и Университет Калифорнии, разыскивая таланты, желающие вернуться из США домой.



Расширяющееся поле деятельности и благоприятные условия для ведения бизнеса никаким "занавесом" не перекрыть. Исследование одной из крупнейших аудиторских компаний мира KPMG Enterprise показало, что в прошлом году в Юго-Восточной Азии осели 7,8 миллиарда долларов инвестиций, а в интернет-экономику сюда пришли более 100 тысяч квалифицированных профессионалов. И никакие санкции не стали тому помехой. Растущая потребность в инженерах-программистах у интернет-компаний заставляет владельцев бизнеса устанавливать зарплату в три-пять раз больше, чем в среднем по региону. Цифровая коммерция стала новым символом мировой торговли, а китайско-индонезийский регион – сферой ее стремительного становления. Потому и "плывут домой черепахи".