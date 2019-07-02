 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Схвачен главарь индонезийского филиала "Аль Каеды" Пару Виджаянту
20:02 02.07.2019

Организатор балийских терактов погорел на пальмовом масле
Полиция Индонезии отчиталась о поимке главаря ветви "Аль-Каиды"

Полиция Индонезии рассказала подробности поимки лидера действующей в стране террористической организации "Джемаа Исламия", аффилированной с "Аль-Каидой" (обе организации запрещены в РФ). Пару Виджаянту, которого обвиняют в подготовке крупнейших терактов в Индонезии, выследили по работе боевиков на принадлежащих ему плантациях пальмового масла. Несмотря на арест, правоохранители считают, что организация все еще представляет серьезную угрозу безопасности страны.

Пара Виджаянта - главарь "Джемаа Исламия", организации, ставящей своей целью установление исламского халифата в Юго-Восточной Азии. Арестованного обвиняют в подготовке крупнейших терактов в Индонезии, включая атаку на Бали 2002 года, которая привела к гибели более 200 человек, и финансировании отправки боевиков в ряды "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) в Сирии. ""Джемаа Исламия" активно набирает людей, посылает их в другие страны, создавая сеть для сбора разведывательной информации, позволяя молодым бойцам набираться опыта для последующего ведения террористической деятельности в Индонезии",- заявил пресс-секретарь индонезийской полиции Деди Прасетио.
Будучи по образованию инженером, в 2000 году нынешний лидер "Джемаа Исламии" прошел подготовку в лагере джихадистов на Филиппинах. Один из его бывших учителей, Назир Абас, сейчас сотрудничает с властями. Он характеризует Пару Виджаянту как "схватывающего все на лету ученика с большими способностями к обращению с оружием". Тогда же Виджаянта стал учеником духовного лидера группировки Абу Бакара Башира, отчего позднее получил прозвище кронпринца "Джемаа Исламии".

Пара Виджаянта был задержан в отеле неподалеку от Джакарты специальным контртеррористическим отрядом Densus 88, созданным после теракта 2002 года.
Обнаружить Виджаянту, по признанию полиции, было трудно: он всегда скрывал лицо.
Была арестована и его жена, также активный член организации. Выследить террориста удалось благодаря его коммерческой деятельности: полиция обнаружила принадлежащие Паре Виджаянте плантации пальмового масла на Калимантане и Суматре. Как рассказал во вторник агентству Reuters Деди Прасетио, средства были нужны для рекрутирования людей и их отправки в Сирию.
Индонезия переполнена "спящими" ячейками террористических исламистских организаций
Во второй половине 2000-х годов индонезийские власти при активной поддержке США и Австралии усилили борьбу с терроризмом. После ликвидации лидера "Аль-Каиды" Осамы бен Ладена в 2011 году правительство Индонезии ожидало окончательного упадка "Джемаа Исламии". Однако, несмотря на временное ослабление группировки, ее новое поколение представляет большую угрозу для страны, нежели более многочисленное "Исламское государство" (запрещено в РФ), полагает полиция страны. "На данный момент опасность, исходящая от "Джемаа Исламии", заключается не в терактах, а в организационной подготовке построения халифата в Индонезии",- сообщил господин Прасетио. Группировка, по его словам, активно контактирует с "Аль-Каидой" и "Талибаном" (запрещен в РФ), а также имеет ячейки на территории Малайзии и Сингапура.
Александра Фокина
"Коммерсантъ" от 02.07.2019,

Источник - kommersant.ru
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