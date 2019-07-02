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Где прорубать окно России в Азию: через Туву, Монголию или прямо в Китай? - В.Бадмаев
20:53 02.07.2019

Если окно в Европу было прорублено давно, то вопрос о расположении восточных ворот России все еще остается открытым

В связи с переориентацией мировой экономики в Азиатско-Тихоокеанский регион, а также из-за санкционной войны, для России в последнее десятилетие крайне актуальным становится восточное направление. Это совпадает с целями Китая, который развивает свой проект "Пояса и пути", в перспективе способный крепко связать транспортными коридорами западную и восточную оконечности Евразии.

За звание главных ворот России на азиатские рынки, в первую очередь - китайский, борются сразу несколько регионов Дальнего Востока, Забайкалье и Бурятия. К числу конкурентных преимуществ последней относят наиболее короткий путь из Пекина до Транссиба и дальше до европейской части России по сравнению с вариантами через дальневосточные города или Читу. Уже имеющаяся инфраструктура также облегчает развитие этого направления.

В июне 2016 года на саммите ШОС в Ташкенте Китай, Монголия и Россия подписали программу создания экономического коридора Китай - Монголия - Россия. Помимо автомобильного сообщения, страны озвучили намерение строить по этому коридору газо‑ и нефтепроводы, железную дорогу, а также линии связи.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году количество грузовых поездов Китай - Европа, проходящих через Монголию, увеличилось более чем на 50%. Если в 2017 году через Монголию было отправлено 556 грузовых поездов Китай - Европа, то в 2018 году их число увеличилось до 856.

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Тем не менее проект пока все же далек от ожидаемого результата, что признали и сами лидеры стран. В апреле 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин призвал ускорить создание коридора. В середине июня на трехсторонней встрече с лидерами России и Китая президент Монголии Халтмаагийн Баттулга отметил неудачи в реализации проекта.

"Думаю, что вы согласитесь с тем, что ход трехстороннего сотрудничества не достигает должного уровня. Вызывает сожаление тот факт, что за три года со времени принятия программы создания экономического коридора так и не началась реализация какого-либо конкретного проекта, который бы смог улучшить жизнь граждан и внести вклад в развитие экономик наших трех стран".
Халтмаагийн Баттулга

Более того, по его словам, на сегодня нет ни одного проекта с готовым технико-экономическим обоснованием, который был бы приемлем для всех трех сторон. Поэтому по результатам встречи он призвал дать конкретное поручение ведомствам трех стран по активизации трехстороннего сотрудничества.

Си Цзиньпин добавил, что стороны должны содействовать локализации проектов сотрудничества в рамках китайско-монгольско-российского экономического коридора, упрощению таможенных процедур, модернизации ключевых контрольно-пропускных пунктов, углубленному развитию межрегионального сотрудничества.
Новое окно?

Тем временем западно-сибирские регионы России готовы открыть новое окно в Азию. В Кызыле 1 июля прошел круглый стол по вопросам интеграции транспортных систем Сибири, Западной Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. В нем приняли участие главы регионов СФО, а также представители Монголии и Китая.

В 2019 году Россия в рамках проекта "Енисейская Сибирь" начинает строительство железной дороги Курагино - Кызыл. В планах дорога продолжится в Монголию и Китай, как одно из ответвлений проекта "Один пояс - один путь".
По словам главы правительства СУАР Чжао Чонцзю, с китайской стороны как железная, так и автомобильная дороги в направлении Тувы уже построены до границы с Монголией.
"Если Россия определится со сроками строительства ветки Курагино - Кызыл, то мы сразу же продолжим строительство", - заверил он.

Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил уверенность, что строительство тувинской железной дороги начнется в этом году, поскольку есть прямое указание президента страны о дальнейшем увеличении торгового оборота со странами АТР. При этом он заявил, что Кызыл и Тува могут стать плацдармом для прорыва Сибири в зарубежную Азию, на рынки Монголии и Китая.
"Экономический потенциал Енисейской Сибири велик, и партнерство с восточными соседями способно увеличить его в разы", - передает его слова пресс-служба правительства Тувы.

Чжао Чонцзю отметил, что Китай настроен на долгосрочное и активное сотрудничество с Россией и ее регионами. При этом Синьцзян, по его словам, рассматривается в Пекине как опорный узел для развития связей с Москвой.
Однако Тува не граничит напрямую с Китаем, поэтому дорога в Поднебесную должна пройти по территории Монголии. Как отметил губернатор Ховдского аймака на западе Монголии Батсуурь Дугэржав, с монгольской стороны предпринимаются энергичные меры по созданию общей с сопредельными государствами транспортной сети. В частности, завершается строительство автодороги, которая обеспечит российской магистрали Р-257 "Енисей" прямой выход на крупнейший транспортный узел Западного Китая - столицу СУАР Урумчи.

2 июля 2019
Владимир Бадмаев

Источник - regnum.ru
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