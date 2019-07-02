ОПЕК грозит раскол, - Handelsblatt

21:25 02.07.2019

2 июля 2019 г.

Ханс-Петер Зибенхар | Handelsblatt



"Нефтяной картель оказался в опасной зависимости от своего партнера России", - пишет немецкое издание Handelsblatt.



На саммите G20 в Осаке наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и российский президент Владимир Путин продлили договоренность о сокращении добычи нефти. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане назвал унилатерализм Саудовской Аравии и России главной опасностью для ОПЕК, передает журналист Ханс-Петер Зибенхар.



"Россия рассматривает партнерство не только как экономическое объединение, целью которого является стабилизация мирового рынка нефти в переменчивые времена. Путин видит в альянсе с ОПЕК прежде всего политическое оружие", - считает автор статьи.

"Кремлевский автократ нашел в нефти геостратегическое средство давления на Ближний Восток. Ведь стабильность региона зависит от цены на нефть. Монархии в Саудовской Аравии крайне необходима более высокая цена нефть, чтобы сохранять стабильность в стране, где попираются права человека. (...) Россия, в свою очередь, может расслабиться. Ведь с учетом низкой стоимости добычи нефти в Сибири сегодняшний уровень цен, с точки зрения Путина, вполне удовлетворителен. В связи с такой расстановкой сил Саудовская Аравия и страны Персидского залива находятся в опасной оборонительной позиции. В ОПЕК+ они уже давно заняли место пассажира, в то время как за рулем нефтяного картеля сидит Россия", - говорится в публикации.



"Есть и другая причина слабости ОПЕК, - продолжает Зибенхар. - Уже более четверти века на долю организации приходится менее 30% мирового рынка нефти. Лишь с помощью России и своих партнеров альянс выходит на долю в размере 50%. Причина проста: благодаря буму сланцевой нефти, Соединенные Штаты поднялись до уровня крупнейшей страны по добыче нефти".



"Лишь с большим трудом ОПЕК удается транслировать образ единства. (...) За свою историю ОПЕК, членами которой являются страны Азии, Африки и Америки, всегда несла на себе отпечаток различных интересов. Но еще никогда общий знаменатель ОПЕК не был таким крошечным", - констатирует издание.



России удалось занять главенствующее положение в альянсе. "Нефтяной картель функционирует фактически по милости Путина. "Контролируя нефть, вы контролируете государства", - сказал некогда Генри Киссинджер. Вывод бывшего американского госсекретаря и политолога никто не осознал лучше, чем правитель Кремля", - заключает Handelsblatt.